  • Новость часаПутин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
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    12 комментариев
    27 мая 2025, 15:42 • Новости дня

    Путин: Иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей

    Путин: Иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Количество иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей» увеличивается, несмотря на давление Запада и активную информационную кампанию против России, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»).

    Число зарубежных участников платформы «Россия – страна возможностей» продолжает увеличиваться, несмотря на информационную кампанию против России, передает Telegram-канал Кремля.

    Президент Владимир Путин подчеркнул, что эти участники разделяют взгляды России и сталкиваются с ситуациями, когда западные элиты превращают свободы и права человека в формальность, игнорируя мнение общества.

    По словам главы государства, многие зарубежные коллеги и единомышленники активно вовлечены в совместную созидательную работу. Путин отметил: «Они даже говорят об этом, видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» пользуется большой популярностью среди россиян.

    Путин подчеркнул, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.

    26 мая 2025, 20:37 • Новости дня
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    Путин призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые действуют против России, но сами не до конца ушли с российского рынка и вопреки заявлениям продолжают зарабатывать в России.

    Путин на встрече с представителями предпринимательских кругов высказал мнение о необходимости ужесточения давления на иностранные IT-сервисы, которые объявили об уходе из России, но продолжают работать и получать прибыль в стране, передает ТАСС.

    «Надо их душить. Согласен полностью. Говорю без всякого стеснения, потому что они нас пытаются душить. Надо отвечать им взаимностью, вот и все!» – заявил президент.

    Путин подчеркнул, что Россия никого не выгоняла и предоставляла максимально благоприятные условия для работы на своем рынке. « А они пытаются нас душить. <...>Нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», – указал глава государства.

    Путин отметил, что нужно разобраться в случаях, когда компании и пользователи, продолжают прибегать к иностранным сервисам, покинувшим российский рынок.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров.

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    26 мая 2025, 21:29 • Новости дня
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    Путин пообещал поддержку «Вкусно и точка» в случае возвращения McDonald’s
    @ Кирилл Каллиников/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Власти помогут компании «Вкусно и точка» в случае возможного возвращения McDonald’s на российский рынок, Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения американской компании на рынок страны, заявил президент России Владимир Путин.

    Президент России Владимир Путин на встрече с деловыми кругами в Кремле заявил, что Россия не будет «стелить дорожку» для возвращения компании McDonald’s на рынок страны, передает ТАСС.

    Путин пообещал помощь руководству «Вкусно и точка» при урегулировании всех вопросов, связанных с возможным возвращением McDonald’s. Российский лидер спросил руководителя «Вкусно и точка» Олега Пароева о наличии права обратного выкупа у его «не очень добросовестных партнеров». Получив утвердительный ответ, Путин с юмором процитировал известную фразу: «Долги платят только трусы. Вот и здесь то же самое».

    Путин отметил, что подобные ситуации возникают и в других секторах экономики, когда западные компании желают вернуться. «Я говорю: пожалуйста, пусть возвращаются. Ну, только продумайте, на каких условиях. Если для вас выгодно, пожалуйста, возвращайтесь. Если что-то невыгодно, давайте сделаем так, чтобы было выгодно, вот и все», – указал Путин.

    Он подчеркнул, что условия возвращения должны быть выгодны российским игрокам, и пообещал всестороннюю поддержку. «У них там если право выкупа есть, наверняка это связано с каким-то временем, связано с какими-то условиями на какое-то количество лет. Я же все-таки по базовому образованию юрист, я знаю, что это такое. Если вы мне дадите договор, я сейчас полистаю, все покажу, как, что надо сделать. Есть специалисты у нас хорошие. Мы обязательно вам поможем», – отметил президент России.

    Президент России Владимир Путин пообещал зайти в ресторан «Вкусно – и точка».

    Путин сообщил, что Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться.

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    26 мая 2025, 19:25 • Видео
    Мерц угрожает России ракетами

    «Больше не существует никаких ограничений по дальности действия для вооружения, которое было поставлено Украине, ни со стороны британцев, ни со стороны французов, ни с нашей стороны, ни со стороны американцев», – заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. И что теперь?

    Коментарии (3)
    26 мая 2025, 17:46 • Новости дня
    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России

    Путин заявил о невозможности суверенитета без экономической самостоятельности

    Путин назвал экономический суверенитет основой независимости России
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин заявил о невозможности суверенитета страны без ее экономической самостоятельности. По его словам, достижение экономического суверенитета страны возможно только с участием российского бизнеса, особенно молодых предпринимателей.

    Путин заявил, что без экономического суверенитета невозможен никакой другой суверенитет государства, передает РИА «Новости». По его словам, именно на экономическом суверенитете зиждется все остальное, что составляет независимость страны.

    Путин отметил вклад российского бизнеса в развитие различных отраслей экономики, включая возрождение сельского хозяйства, строительного комплекса, индустрии и современных сервисов. Он также подчеркнул важную роль молодого поколения предпринимателей в этих достижениях.

    «Без этого суверенитета невозможен никакой другой суверенитет, потому что на этом все стоит, это фундамент», – заявил Путин на встрече с представителями деловых кругов России.

    Ранее Путин подчеркнул вклад предпринимателей в экономическую устойчивость страны в условиях санкций. Российская экономика продолжила расти, несмотря на внешнее санкционное давление, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов.

    Коментарии (3)
    27 мая 2025, 16:04 • Новости дня
    Путин дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Путин на заседании набсовета РСВ дал старт второму сезону конкурса «Это у нас семейное»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин одобрил запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», в котором семьи смогут вновь продемонстрировать свои традиции и достижения.

    Владимир Путин дал разрешение на запуск второго сезона конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости». Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Андрей Бетин на заседании наблюдательного совета сообщил, что подготовительные работы завершены и попросил разрешения на старт конкурса.

    «Конечно», – ответил президент, одобрив начало нового сезона семейного проекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что конкурс «Это у нас семейное» прошел успешно.

    Путин отметил, что большое количество участников конкурса свидетельствует о его востребованности.

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    26 мая 2025, 22:11 • Новости дня
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    Путин обсудил с главой МИД Турции Украину и энергетику
    @ Владимир Путин/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и глава МИД Турции Хакан Фидан на встрече в Москве обсудили урегулирование конфликта на Украине, а также вопросы экономики и энергетики, сообщил источник в МИД Турции.

    «В ходе встречи были обсуждены усилия по прекращению конфликта на Украине, развитие событий после переговоров, состоявшихся в Стамбуле 16 мая», – сообщил источник РИА «Новости».

    Также «обсуждались двусторонние вопросы в области экономики и энергетики».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что в ходе переговоров ключевым пунктом стал вопрос урегулирования ситуации на Украине. Кроме того, с Фиданом в Москве встретился помощник президента России Владимир Мединский.

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    27 мая 2025, 14:55 • Новости дня
    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации

    Путин на набсовете АНО «РСВ» поручил создать условия для самореализации участников СВО

    Путин поручил создать условия для самореализации участников спецоперации
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин дал поручение о создании условий для профессиональной и социальной самореализации участников спецоперации, возвращающихся с фронта.

    В ходе заседания наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») один из его участников поднял вопрос поддержки бойцов после возвращения, передает ТАСС.

    Президент Владимир Путин отметил: «Идея, которую вы сейчас изложили, это создать условия для самореализации наших ребят, которые возвращаются и будут возвращаться после выполнения задач в рамках специальной военной операции. Вот сама по себе задача чрезвычайно важна».

    Путин подчеркнул, что в администрации президента и правительстве уже обсуждают и реализуют меры по поддержке ветеранов. Он добавил, что новые предложения также будут учитываться в общей системной работе по этому направлению.

    Ранее Путин заявил о поддержке участников СВО всей страной. Он поручил ввести стандарт региональных мер соцподдержки участникам СВО.

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    27 мая 2025, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил о признании заслуг советской школы воспитания противниками

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин указал, что заслуги советской системы воспитания признавались даже противниками после окончания Великой Отечественной войны.

    Советский Союз сумел добиться Победы в Великой Отечественной войне во многом благодаря школе и воспитанию, основанному на преданности своему Отечеству, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»), передает ТАСС.

    «И в конце войны, и после уже [противники] говорили, что Советский Союз выиграл войну прежде всего благодаря школе, благодаря тому, что воспитание граждан страны в духе преданности своему народу, своему Отечеству в значительной степени легло в основу Победы в Великой Отечественной войне», – подчеркнул Путин.

    Ранее Путин назвал внутреннюю мобилизацию россиян главной задачей текущего времени.

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    26 мая 2025, 23:32 • Новости дня
    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России

    Политолог Баширов: Сотрудничество государства и бизнеса помогло России адаптироваться к санкциям

    Эксперт: Отечественный бизнес не позволил Западу нанести ущерб экономике России
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Правительство России высоко ценит вклад отечественных предпринимателей в адаптацию национальной экономики к беспрецедентному санкционному давлению. Сотрудничество власти и бизнеса позволяет стране выстоять в непростой исторический период, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее Владимир Путин провел встречу с представителями деловых кругов.

    «Предпринимательское сообщество играло важную роль в истории России. Еще во дореволюционные времена богатейшие купцы страны финансировали строительство церквей и фабрик. Сегодня бизнесмены также являются важной составляющей развития государства», – считает Марат Баширов, политолог, профессор ВШЭ.

    «Россия вновь находится на острие исторических процессов. После начала СВО западные страны фактически поставили перед собой задачу по расшатыванию российской экономики. Но наши предприниматели с честью приняли вызовы времени и, применив инициативность и незаурядные лидерские качества, сумели не просто удержаться на плаву, но и добиться продолжения развития российской экономики. Неудивительно, что их успехи на этом направлении отметил и президент Владимир Путин», – подчеркнул он.

    По словам Баширова, в кратчайшие сроки был запущен процесс импортозамещения. «Обеспечение населения товарами первой необходимости и медикаментами легло на плечи не только больших корпораций, но и представителей малого и среднего бизнеса», – отмечает эксперт.

    «На этом фоне обязанностью государства становится максимальная поддержка предпринимателей в непростых условиях. Кооперация власти и частных инициатив стала залогом успешной адаптации России к беспрецедентному санкционному давлению. Диалог бизнеса и правительства не прекращается ни на минуту», – поясняет он.

    «Показательно, что Владимир Путин регулярно встречается с представителями «Деловой России» и РСПП. Кроме того, президент продолжает поддерживать крупные экономические форумы, например, ПМЭФ или ВЭФ. Это свидетельствует о признании важной роли предпринимателей, которых ни один западный бизнес заменить не сможет», – продолжает собеседник.

    «Поэтому в вопросе возвращения иностранных компаний президент будет последовательно занимать сторону российских фирм. Отечественные предприниматели не бросили свою страну в непростой исторический период, поэтому и власти не станут игнорировать их интересы», – заключил Баширов.

    Ранее Путин провел встречу с представителями деловых кругов, приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Президент подчеркнул, что правительство намерено продолжить поддержку бизнеса. По его оценке, отечественные предприниматели «не стушевались» в период санкционного давления, а проявили деловую хватку, смекалку и хозяйственность. Он также добавил, что представителям частного сектора экономики удалось продемонстрировать истинные лидерские качества.

    «Возвращение иностранных компаний на российский рынок возможно только с учетом интересов российского бизнеса», – подчеркнул Путин. По его мнению, ушедшим фирмам не стоит «стелить дорожку» в вопросе обратного выкупа своих мощностей.

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    26 мая 2025, 18:39 • Новости дня
    Путин шуткой ответил на предложение наказывать за нарушения в импортозамещении

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса выступил против введения уголовной ответственности для предпринимателей, использующих импортное оборудование вместо отечественного.

    Глава государства в ответ на инициативу заявил: «Кто в КГБ работал – я или он? Я считаю, что достаточно финансовых санкций». Об этом сообщает Ura.Ru.

    Ранее Путин выразил готовность продолжать оказывать поддержку отечественным предпринимателям, подчеркнув важность содействия реализации их проектов и начинаний.

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    26 мая 2025, 18:54 • Новости дня
    Путин заявил, что Запад пытается выставить Россию виноватой в событиях на Украине

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин назвал государственный переворот на Украине в 2014 году кровавым.

    Путин в ходе встречи с российскими деловыми кругами отметил: «Не мы же организовали госпереворот на Украине, все время нам говорили, что должна быть демократия, выборы. Госпереворот совершили – и все, как будто так и надо, кровавый причем. И пошли дальше подавлять там Донбасс и так далее, людей там уничтожать с вертолетов и самолетов, просто нелепо», передает ТАСС.

    Глава государства также заявил: «Вынудили нас делать то, что мы сейчас делаем, и пытаются сделать нас виноватыми в этом».

    В среду президент США Дональд Трамп выразил уверенность в победе России на Украине.

    Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что действия Вооруженных сил Украины на территории страны превосходят по жестокости методы гитлеровских убийц.

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    26 мая 2025, 19:18 • Новости дня
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    Путин исключил особые условия для возвращения иностранных компаний
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия не намерена создавать особые условия для возвращения иностранных компаний, ранее ушедших с рынка, несмотря на возможное желание их вернуться, заявил президент Владимир Путин.

    Путин на встрече с представителями деловых кругов подчеркнул, что возвращение ушедших компаний не будет сопровождаться какими-либо льготами или преференциями, передает РИА «Новости». По его словам, уход иностранных компаний сопровождался серьезными трудностями для людей, работавших в этих организациях.

    «Когда ваши, прямо скажем, не очень добросовестные партнеры уходили, они поставили в принципе коллективы трудовые в достаточно сложное положение, я правильно понимаю?.. Они поставили всех в трудное положение, смылись, так. А теперь если захотят вернуться, мы что им, дорожку, что ли, должны постелить? Нет, конечно», – сказал президент.

    Ранее Путин заявил, что ушедшие зарубежные компании подставили российских партнеров. Он также призвал «душить» не до конца ушедшие из России иностранные IT-компании.

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    27 мая 2025, 15:21 • Новости дня
    Путин признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин на набсовете АНО «РСВ» признался, что не считает себя «киборгом»

    Путин признался, что не считает себя «киборгом»
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время заседания набсовета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ») президент Владимир Путин поделился личной историей, связанной с необычной характеристикой от знакомого.

    Путин рассказал о том, что один из его близких людей однажды назвал его «киборгом», передает ТАСС. Президент подчеркнул, что это определение не было комплиментом и ему неприятно так себя ощущать.

    «Мне как-то – не так уж давно – один достаточно близкий человек сказал: "Ну ты киборг". Это не звучало как что-то хорошее. Это не очень приятно: чувствовать себя киборгом. Я так не считаю», – отметил глава государства.

    Ранее Путин поделился подробностями своего плотного графика и быта, отметив, что часто ночует в кремлевской квартире из-за большой загрузки.

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    26 мая 2025, 17:59 • Новости дня
    Путин сообщил о бесперебойных поставках медоборудования из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с представителями российских деловых кругов отметил роль американских компаний, сохранявших обслуживание и поставки медицинского оборудования для России.

    Глава государства отметил, что «после начала известных событий» многие западные, прежде всего европейские, компании отказались не только от поставок, но и от обслуживания медицинской техники, передает ТАСС. В то же время, по его словам, американские компании осуществляли все обязательства полностью.

    Путин заявил: «К сожалению, когда начали происходить известные события, некоторые западные компании начали отказывать нам не только в поставках оборудования, но даже в обслуживании этого оборудования медицинского. Кстати говоря, американские компании не отказывали, они поставляли, обслуживали все вот эти годы, без всяких сбоев. А европейские многие соскочили».

    Ранее Южная Корея отменила санкции на экспорт медтехники в Россию.

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    27 мая 2025, 15:56 • Новости дня
    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин на заседании набсовета АНО «РСВ» поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»

    Путин поддержал создание раздела «Россия – страна возможностей» на «Госуслугах»
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ«) положительно оценил идею создания одноименного раздела на «Госуслугах».

    В ходе заседания прозвучало предложение от вице-президента ПАО «Ростелеком» Дмитрия Огуряева создать на «Госуслугах» раздел «Россия – страна возможностей», где были бы размещены полезные материалы и информация о проектах, сообщается на сайте Кремля.

    «Предложение я услышал, хорошее», – оценил Путин.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что уже созданы инструменты, которые позволят быстро реализовать инициативу. Он также отметил, что для этого не потребуется дополнительное финансирование.

    Ранее Путин рассказал о росте числа иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей».

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    26 мая 2025, 19:02 • Новости дня
    Путин назвал разработку отечественного ПО вопросом безопасности России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Разработка отечественного программного обеспечения является вопросом национальной безопасности, заявил президент России Владимир Путин на встрече с представителями бизнеса.

    Глава государства отметил, что в этом случае можно «совершенно обоснованно говорить об обеспечении национальной безопасности», сообщает Telegram-канал Кремля.

    Он подчеркнул, что еще в 2022 году ситуация с программным обеспечением была признана одним из наиболее серьезных вызовов для страны. Путин считает, что стратегической задачей государства должно стать многократное увеличение использования отечественного программного обеспечения в ключевых отраслях экономики.

    Ранее Путин заявил о важности жестких мер в отношении зарубежных IT-компаний, которые продолжают зарабатывать на российском рынке после объявления об уходе.

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      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

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      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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