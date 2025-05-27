Если буферная зона будет создана по всей границе России с Украиной, то в нее попадут районы Харьковской, Сумской, Черниговской, Днепропетровской и Николаевской областей. Это сотни тысяч людей. Что с ними будет?5 комментариев
Путин: Иностранцы видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей
Количество иностранных участников платформы «Россия – страна возможностей» увеличивается, несмотря на давление Запада и активную информационную кампанию против России, заявил президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» (АНО «РСВ»).
Число зарубежных участников платформы «Россия – страна возможностей» продолжает увеличиваться, несмотря на информационную кампанию против России, передает Telegram-канал Кремля.
Президент Владимир Путин подчеркнул, что эти участники разделяют взгляды России и сталкиваются с ситуациями, когда западные элиты превращают свободы и права человека в формальность, игнорируя мнение общества.
По словам главы государства, многие зарубежные коллеги и единомышленники активно вовлечены в совместную созидательную работу. Путин отметил: «Они даже говорят об этом, видят в России оплот традиционных духовно-нравственных ценностей, близких людям по всей планете».
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что платформа «Россия – страна возможностей» пользуется большой популярностью среди россиян.
Путин подчеркнул, что традиционные ценности России распространяются за пределами страны и находят одобрение у зарубежных государственных деятелей.