В США допустили запрет на импорт нефти из России

Палата представителей США рассматривает возможность запрета импорта нефти и энергоресурсов из России, заявила спикер палаты Нэнси Пелоси.

«Палата в настоящее время изучает (возможность введения – прим. ВЗГЛЯД) строгого законодательства, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики. Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергоресурсов в Соединенные Штаты, аннулирует нормальные торговые отношения с Россией и Белоруссией и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию», – цитирует заявление Пелоси RT.

Между тем, по данным агентства Киодо, власти Японии ведут переговоры с США и странами Европы о запрете на поставки нефти из России, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на фоне событий на Украине считает необходимым выработать общую европейскую энергетическую стратегию, предназначенную для снижения зависимости от поставок энергоресурсов из России.