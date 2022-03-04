Боррель допустил остановку ЕС импорта энергоносителей из России

Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.

Не исключена остановка Евросоюзом импорта российских энергоносителей в связи с конфликтом на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на встрече глав МИД НАТО.

Его спросили о перспективе прекращения поставок из России в Евросоюз углеводородов и газа.

«Мы будем рассматривать все варианты. Вы могли наблюдать, что все [санкции] были на повестке дня, поэтому те меры, принятие которых никто не ожидал, были приняты», – передает слова Борреля РИА «Новости».

Он также призвал направить на Украину миссию рамках Московского механизма ОБСЕ.

«Я считаю важным запуск Московского механизма [ОБСЕ] для отправки миссии на Украину, чтобы определить, какие акты могут рассматриваться как военные преступления», – заявил Боррель.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что санкции Евросоюза против России отразятся на европейских странах из-за инфляции и давления на цены в сфере энергетики.