Газпром допустил новые рекорды цен на газ в Европе

Цены на газ в Европе могут обновить сегодняшний рекорд, но не из-за Газпрома, так как компания выполняет и будет выполнять все свои контрактные обязательства и заявки со стороны зарубежных потребителей, заявил Газпром.

«Сегодня на TTF – ключевом газовом хабе Европы – установлен исторический ценовой рекорд – 3892 долларов за тысячу кубометров газа. Цены могут быть еще выше. Но причины этого – не на стороне «Газпрома», – говорится в заявлении компании в ее официальном Telegram-канале.

Газпром подчеркивает, что полностью выполняет все имеющиеся заявки на поставку газа от зарубежных потребителей, при этом украинский коридор используется на 100% в рамках транзитного договора.

«Наша компания обеспечивает и будет обеспечивать выполнение долгосрочных контрактов на поставку газа», – говорится в сообщении.

Итоги аукциона на площадке GSA Platform свидетельствуют, что Газпром вновь дозаказал до конца текущих газовых суток 7 марта часть мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, сообщает РИА «Новости».

Компания ранее забронировала мощность магистрали в объеме 580 тыс. кубометров в час из предлагавшихся 3,7 млн кубометров – почти 16% доступного для бронирования объема. Пользоваться ими Газпром имеет право с 8.00 мск 7 марта до 8.00 мск 8 марта, то есть до начала новых газовых суток.

На внутридневном аукционе Газпром дозакупил еще 1,3 млн кубометров транзитной мощности, которыми сможет воспользоваться с 22.00 мск до 8.00 мск 8 марта.

Ранее сообщалось, что стоимость фьючерсов на газ в Европе на торгах выросла более чем на 60% и превысила уже 3 тыс. 500 долларов за 1 тыс. кубометров. Через несколько часов цена приблизилась к 3 тыс. 900 долларов.