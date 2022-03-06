Макрон заявил о работе по обеспечению безопасности ядерных объектов Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон после разговоров с главами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским заявил, что обе стороны ведут работу по сохранению целостности гражданских ядерных объектов Украины.

«Я поговорил сегодня с президентом Путиным, а затем с президентом Зеленским. Мы занимаемся работой по сохранению целостности гражданских ядерных установок Украины, в дополнение к приоритетным требованиям, которые предъявляем к России: прекращение огня и защита мирных жителей», – цитирует РИА «Новости» сообщение Макрона в Twitter.

Ранее Путин в ходе телефонного разговора с главой Франции обсудил ход переговоров между Москвой и Киевом и выразил готовность продолжить диалог при выполнении российских требований.

Напомним, официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что киевский режим в ночь на пятницу предпринял чудовищную провокацию на Запорожской АЭС. По его словам, целью Киева было обвинить Россию в создании радиационного очага поражения на ЗАЭС.

Позже Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить круглосуточный контроль на всех ядерных объектах страны, включая Чернобыльскую и Запорожскую АЭС.

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