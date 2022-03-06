Украина обратилась к ОБСЕ с призывом установить контроль над АЭС

Эксперт рассказал о провале идеи ЕС поделиться истребителями с Украиной

«Словаки, поляки и болгары не идиоты, чтобы отправлять свои боевые самолеты на Украину, потому что эти самолеты стоят у них на вооружении и им нечем их заменить», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее в ВСУ заявляли, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов. Однако Польша и Словакия опровергли данную информацию.

«Сообщение ВСУ с самого начала было фейком. Вопрос заключался даже в том, где бы они эти самолеты применяли, когда все воздушное пространство над Украиной находится под контролем России. Это даже Зеленский знает, который обвиняет НАТО в том, что они не обеспечили бесполетную зону над страной», – считает редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Воздушное пространство контролируется только двумя видами вооружений – комплексами ПВО и самолетами-истребителями. Нахождение любого инородного объекта в воздушном пространстве Украины – самолета или самолета-разведчика – будет расценено как враждебное, техника будет уничтожена», – объяснил эксперт.

Он также обратил внимание на то, что иностранные самолеты-разведчики летают сейчас только по польско-украинской границе. «Над территорией Украины не летают даже дроны Global Hawk и так далее, которые раньше практически не выходили из воздушного пространства страны», – уточнил собеседник.

По словам Леонкова, боевые самолеты нужны самим Словакии, Болгарии и Польше. «Они же не идиоты, чтобы поставлять эту технику Украине. Она находится у них на вооружении, а заменить ее нечем. Зачем платить деньги за новую технику, когда у вас есть исправные самолеты? К тому же они прекрасно понимают, что любая техника, которая отправится на Украину, будет уничтожена», – пояснил эксперт.

«Иначе поступают Великобритания и США – они отправляют на Украину вооружение, которое через год должно быть списано и уничтожено. Для них это дешевый способ утилизации своего неликвида, да еще и заработка денег», – заключил собеседник.

В субботу стало известно, что Словакия не планирует передавать самолеты Украине. Об этом заявили в Минобороны республики. «Словакия не планирует передавать свои самолеты украинской стороне. Обсуждения данного вопроса даже никогда не было. Мы не можем передать (другой стране) такой важный элемент защиты нашего воздушного пространства без адекватной замены», – передает РИА «Новости» слова пресс-секретаря словацкого Минобороны Мартина Коваль-Какашчикова.

Напомним, во вторник пресс-служба Военно-морских сил Вооруженных сил Украины заявляла, что Болгария, Польша и Словакия намерены передать Украине 70 военных самолетов, которые смогут базироваться на польских аэродромах. Позже Польша и Болгария отказались передавать боевые самолеты Украине. Так, президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не намерена направлять на Украину ни солдат, ни боевую технику.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, что для того, чтобы срочно предоставить Украине оставшиеся со времен Варшавского договора МиГ-29, имеющиеся на вооружении Болгарии, Словакии, Польши, этим странам надо изъять их из ВВС. Их невозможно просто откуда-то вынуть волшебным образом – каждая такая машина наперечет.

При этом ранее представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что главы МИД стран ЕС согласовали предоставление Украине летального оружия на сумму 450 млн евро. Кроме того, Боррель заявил, что ЕС поставит Украине боевые самолеты.