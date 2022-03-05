Министр просвещения обсудил с матерями школьников из ДНР и ЛНР обучение их детей в России

Министр просвещения России Сергей Кравцов обсудил с матерями Донбасса обучение их детей в российских школах, отметив, что важно обеспечить детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, максимально комфортный вход в систему образования.

Встреча состоялась в одной из школ подмосковного Подольска. Все женщины смогли задать министру интересующие их вопросы. «Помимо десяти родителей, которые присутствовали очно на встрече, в режиме видео-конференц-связи к разговору подключились беженцы, размещенные в Волгоградской, Ростовской, Белгородской и Воронежской областях. Участники поделились проблемами, переживаниями и рассказали о том, как их дети начали обучаться в российских школах», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Мама ученика из ДНР, который теперь учится в воронежской школе, от имени всех родителей поблагодарила за теплый прием и доброе отношение к детям. Она отметила, что сын «легко и безболезненно влился в коллектив класса, ему нравится учиться: приходит каждый день с восторженным настроением». Но волнение вызывают предстоящие всероссийские проверочные работы (ВПР) и экзамены.

«Является ли участие в ВПР обязательным и как будут оцениваться результаты этих работ?» – обратилась она к Министру просвещения России.

Руководитель ведомства ответил, что ВПР – это фактически ежегодная контрольная работа, которая проводится в школах, чтобы выявить реальный уровень знаний.

«Механизм ВПР прошел апробацию, он понятен школьникам, понятен педагогам, и, главное, что ряд объективных показателей качества образования после его внедрения показал существенный рост. По своей сути он не несет в себе дополнительную административную нагрузку на школы и безболезненно проходит для учащихся, оценка ВПР не возводится в какой-то особый статус. ВПР важны для внутреннего понимания, в какую сторону развивать и как корректировать школьную программу», – заявил Кравцов.

Министр также добавил, что важно обеспечить детям, прибывшим из ДНР и ЛНР, максимально комфортный вход в систему образования, и вопрос добровольности проверочных работ будет решаться.

«Не надо бояться проверочной работы. Мы понимаем, что может не всегда совпадать программа. Мы просто дадим родителям и учителям информацию о знаниях школьника, чтобы в июне провести курсы для ребят по интенсивной подготовке. Мы сейчас разрабатываем программу, чтобы пробелы, которые есть в знаниях, максимально ликвидировать», – сказал глава Минпросвещения, подчеркнув, что по таким программам в июне смогут пройти обучение все желающие.

Кравцов также призвал руководителей региональных органов управления образованием заняться вопросом трудоустройства педагогов, приехавших из Донбасса. Министр добавил, что все желающие дети смогут отдохнуть в российских лагерях. «Желающие ребята смогут отдохнуть в наших лагерях – уже в «Орленке», «Смене», «Артеке» размещены ребята из Донецка и Луганска, мы продолжим принимать и оказывать необходимую помощь и поддержку всем прибывшим», – заявил Сергей Кравцов, отметив, что эта работа в том числе будет проводиться и в партнерстве с Общероссийским народным фронтом.

На вопросы участников встречи также отвечали и представители Общероссийского народного фронта (ОНФ), территориальных органов управления образованием, представители местных властей. Руководитель исполнительного комитета ОНФ Михаил Кузнецов информировал родителей о том, что запущенный в прошлом году проект Общероссийского народного фронта, в рамках которого преподаватели со всей страны бесплатно занимались с детьми и готовили к поступлению в вузы, будет продолжен и в этом году.

По состоянию на 3 марта 2022 года в 43 субъекта Российской Федерации прибыло более 12 тыс. детей из Донецкой и Луганской народных республик.

Напомним, что в Воронеже и Ростове школьники из ДНР и ЛНР возобновили учебу с 24-го февраля, а с 28-го начали обучение и в других регионах. Кроме того, в Госдуме решили обеспечить эвакуированных из Донбасса детей учебниками, а «Лидеры России» подарили школьные рюкзаки детям из ДНР и ЛНР.