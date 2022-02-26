Дети из ДНР и ЛНР продолжили учебу в российских школах

В Воронеже и Ростове школьники из ДНР и ЛНР возобновили учебу с 24-го февраля, а с 28-го начнут обучение и в других регионах, заявил министр просвещения Российской Федерации Сергей Кравцов.

«Очень важно понять, какое количество детей может дополнительно приехать, чтобы планировать и их размещение, и процесс обучения. Мы организуем подготовку преподавателей и сделаем все для того, чтобы и ученики, и их родители чувствовали себя здесь как дома», –приводятся слова Кравцова на сайте Минпросвещения.

В Воронежскую область прибыло 1502 ребенка из ДНР и ЛНР в возрасте до 17 лет, из них 533 ребенка дошкольного возраста и 969 школьников. Все прибывшие расположились в пунктах временного размещения в 22 муниципалитетах Воронежской области. Дети распределены в ближайшие к пункту временного размещения образовательные организации.

Для большинства детей образовательный процесс организован в очной форме с посещением образовательных организаций. Для 17 обучающихся организуется обучение с применением дистанционных образовательных технологий.

«Для 983 школьников уже прошли первые занятия 24 февраля. Руководители общеобразовательных организаций познакомили родителей со школами во время экскурсий и провели родительские собрания, поясняющие условия обучения. <...> Ребятам выдали все необходимое для обучения: учебники, тетради, канцелярские принадлежности. К школам детей подвозят школьные автобусы», – передает ТАСС.

Чтобы у детей не возникло проблем в обучении, в образовательных организациях к ребятам прикрепляют наставников, ученикам 9 и 11 классов окажут необходимую поддержку в освоении школьной программы для успешной сдачи экзаменов.

Предусмотрено тьюторское индивидуальное сопровождение детей и оказание им психологической поддержки. В муниципалитетах начали работу педагогические отряды Воронежского педагогического университета, Воронежского государственный профессионально-педагогический колледжа и его филиалов, Борисоглебского техникума промышленных и информационных технологий. Студенты в качестве педагогической практики организуют образовательный досуг для вновь прибывших и размещенных детей, а также оказывают волонтёрскую помощь.