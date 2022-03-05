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«Лидеры России» подарили школьные рюкзаки детям из ДНР и ЛНР
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Члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – помогают переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик наладить жизнь в Ростовской и Нижегородской областях, они, в частности, организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников.
Благодаря усилиям победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» Антона Серикова, Игоря Буракова и Дмитрия Афанасьева более тысячи детей, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, пошли в школу с новыми рюкзаками, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.
«Я сам родом из Ростовской области и помню беженцев на вокзалах Ростова-на-Дону в 2014 году, как мы привозили еду и воду, помогали женщинам с детьми. Именно поэтому понимаю, как тяжело приходится сейчас этим людям. Важно не только накормить и устроить прибывших, но и дать общение, чувство уверенности, а детям – возможность учиться. Когда появилась информация, что более 2 тыс. прибывших детей на этой неделе пойдут в школу, мы с коллегами из клуба Лидеров России «Эльбрус» решили протянуть руку помощи и снарядить ребят необходимым для учебы», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.
Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков уже имел опыт приема жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в некотором смысле для него это личная история: «Беженцы из Донбасса – это наши родные люди. Я сам родом из города Комсомольское Донецкой области. Остаться в стороне от помощи беженцам Донбасса – невозможно! Вся страна старается окружить их заботой и вниманием».
«Наше государство обеспечило основные нужды беженцев из Донбасса – питание, кров, медицинскую помощь. А мы, волонтеры, помогаем максимально быстро «закрывать» мелкие, но важные для каждой конкретной жизненной ситуации бытовые запросы. Например, привозил в пункты временного размещения необходимые мамам с маленькими детьми детские коляски, комнатные бельевые сушилки или, скажем, ингалятор. Школьные рюкзаки – еще один пример такой конкретной, адресной помощи, потому что детки Донбасса с этой недели пошли в школы Ростовской области», – сказал Бураков.
Члены регионального клуба Лидеров России «Эльбрус» разработали полноценный план по социальной поддержке и адаптации прибывших из ЛНР и ДНР. К улучшению условий пребывания для гостей присоединились более 30 партнеров – добровольческих, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Под флагом #МЫВМЕСТЕ работает 45 пунктов приема гуманитарной помощи – помочь может любой желающий.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как живут прибывшие в России беженцы из Донбасса.
ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов
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Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.
По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он.
Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков.
По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»
Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР.
«Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».
Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.
Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР
Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.
«Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.
До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.
Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.
В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя
Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе.
«В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.
Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя.
Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов
Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики.
По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.
«Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР.
В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства.
Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.
Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Пушилин сообщил о сужении кольца вокруг Мариуполя
Кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на канале «Россия 24».
«Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.
2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.
Также Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.
В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса
В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.
Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.
Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.
Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.
После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»
После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.
Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.
В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.
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Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.
24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.
Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.
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Украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР
Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.
«В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке», – написал Кулемзин в Telegram-канале.
Ранее стало известно, что группировка войск ДНР освободила 37 населенных пунктов и ведет бои на подступах к Мариуполю, вошла в Волноваху.
Напомним, 2 марта российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».
Комплексы «Джавелин» попали в руки милиции ЛНР в качестве трофея
Два противотанковых ракетных комплекса «Джавелин» попали в руки народной милиции ЛНР в качестве трофея, оставленного отступающими украинскими войсками, сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики.
«В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками, в частности: две единицы ПТРК FGM-148 Javelin», – говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции ЛНР.
Отмечается также, что ЛНР досталось 15 единиц ПТУР, три гаубицы Д-20, ЗРК «Стрела-10» и многое другое.
Ранее стало известно, что Российские военные высокоточным оружием уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире.
Также Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».
Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.
Армия России доставила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область
Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили в Минобороны.
«Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.
Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.
«Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям», – добавили в Минобороны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.
Цивилев заявил о написании названия «Кузбасс» через латинскую букву Z в поддержку спецоперации
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что название региона в информационных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в рамках акции поддержки спецоперации России на Украине.
«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – приводятся слова Цивилева в Telegram-канале «Цивилев.Live».
Отмечается, что акция «КуZбасс» – часть комплекса мер поддержки российских вооруженных сил и братского шахтерского Донбасса.
Между тем «Крымская газета» выпустила номер с обложкой в поддержку спецоперации России по защите Донбасса, передает Regnum.
На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС России по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.
Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС России хэштег #своихнебросаем.
Ранее свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении украинских неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным.
Украинские войска обстреляли из минометов Горловку
Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.15 – н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.
Ранее украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.
Украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР за последние сутки
Украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 323 единицы», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.
Стало известно, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 ранены, из них три ребенка.
Днем ранее украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм.
«Единая Россия» отправила еще две медицинские бригады в ЛНР и ДНР
Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе.
Бригада медиков уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице. «Пять человек прибыли из Уфы, еще девять – в основном из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел – поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР.
Одну из медицинских бригад возглавил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»).
«Уже есть список врачей, которые готовы и хотят ехать следом за нами. Это терапевты, эндоскописты, эндокринологи. Посмотрим, сделаем выводы, какие специалисты востребованы. Главная задача – помочь тем врачам, что восемь лет спасают жизни под пулями», – подчеркнул он.
Также Башанкаев сообщил, что представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР.
«Среди них суперсовременные материалы – и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», – подчеркнул он.
Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.
Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР
Украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«10:05 - н.п. Опытное – г. Донецк: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 10:25 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Тем временем кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.