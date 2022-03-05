«Лидеры России» подарили школьные рюкзаки детям из ДНР и ЛНР

Члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – помогают переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик наладить жизнь в Ростовской и Нижегородской областях, они, в частности, организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников.

Благодаря усилиям победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» Антона Серикова, Игоря Буракова и Дмитрия Афанасьева более тысячи детей, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, пошли в школу с новыми рюкзаками, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

«Я сам родом из Ростовской области и помню беженцев на вокзалах Ростова-на-Дону в 2014 году, как мы привозили еду и воду, помогали женщинам с детьми. Именно поэтому понимаю, как тяжело приходится сейчас этим людям. Важно не только накормить и устроить прибывших, но и дать общение, чувство уверенности, а детям – возможность учиться. Когда появилась информация, что более 2 тыс. прибывших детей на этой неделе пойдут в школу, мы с коллегами из клуба Лидеров России «Эльбрус» решили протянуть руку помощи и снарядить ребят необходимым для учебы», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков уже имел опыт приема жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в некотором смысле для него это личная история: «Беженцы из Донбасса – это наши родные люди. Я сам родом из города Комсомольское Донецкой области. Остаться в стороне от помощи беженцам Донбасса – невозможно! Вся страна старается окружить их заботой и вниманием».

«Наше государство обеспечило основные нужды беженцев из Донбасса – питание, кров, медицинскую помощь. А мы, волонтеры, помогаем максимально быстро «закрывать» мелкие, но важные для каждой конкретной жизненной ситуации бытовые запросы. Например, привозил в пункты временного размещения необходимые мамам с маленькими детьми детские коляски, комнатные бельевые сушилки или, скажем, ингалятор. Школьные рюкзаки – еще один пример такой конкретной, адресной помощи, потому что детки Донбасса с этой недели пошли в школы Ростовской области», – сказал Бураков.

Члены регионального клуба Лидеров России «Эльбрус» разработали полноценный план по социальной поддержке и адаптации прибывших из ЛНР и ДНР. К улучшению условий пребывания для гостей присоединились более 30 партнеров – добровольческих, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Под флагом #МЫВМЕСТЕ работает 45 пунктов приема гуманитарной помощи – помочь может любой желающий.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как живут прибывшие в России беженцы из Донбасса.