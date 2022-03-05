«Лидеры России» подарили школьные рюкзаки детям из ДНР и ЛНР

Взгляд
5 марта, суббота  |  Последнее обновление — 11:22  |  vz.ru
Разделы

США принуждают Европу предать планету из-за российского газа

Радикальный газовый план США очень выгоден Польше REUTERS/David W Cerny
Международное энергетическое агентство разработало десять шагов, пройдя которые Евросоюз станет свободным от трети российского газа. Свобода неполная, дорогая и не быстрая. Поэтому подконтрольное США агентство предложило альтернативный и радикальный план. Европа может более чем в два раза сократить поставки газа из России и намного быстрее. Но придется пожертвовать спасением мира.  Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

Британские и американские ЧВК уже давно освоились на Украине constellis.com
Владимир Зеленский заявил – на помощь Украине уже отправлены 16 тысяч иностранных добровольцев. Но на самом деле речь идет не об энтузиастах, а профессиональных наемных военных – специалистах из западных ЧВК. На Украину, как предполагается, в основном отправятся люди с опытом войн на Балканах. Как российская группировка готовится к встрече с этими «солдатами удачи» из стран НАТО? Подробности...
Перейти в раздел…

Новым живым щитом для бандеровцев стали студенты из Индии, Китая и Африки

Многие из живущих на Украине иностранных студентов оказались там на положении заложников ROBERT GHEMENT/ЕРА/ТАСС
Бандеровцы насильно удерживают иностранцев в городах, где идут бои, например, в Харькове, где в роли заложников оказались тысячи студентов из Индии и Китая. Об этом заявил президент Путин. В остальных уголках Украины власти тоже больше не притворяются толерантными – граждане из стран Африки массово жалуются на издевательства. Есть ли у иностранцев шанс сбежать из ставшей враждебной для них Украины? Подробности...
Перейти в раздел…

Зеленский пошел на атомный шантаж

Российские военные заняли площадку Запорожской АЭС Валерий Матыцин, Борис Дворный/ТАСС
На крупнейшей в Европе Запорожской АЭС в результате столкновения российских и украинских войск произошло возгорание. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, в случае ядерного взрыва последствия в 10 раз превзошли бы чернобыльскую катастрофу. Кто мог стоять за этой провокацией и почему России критически важно взять под контроль все АЭС Украины?  Подробности...
Перейти в раздел…

Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
Перейти в раздел…

Эпоха Facebook подошла к концу

Игорь Караулов
Игорь Караулов, поэт, публицист
Благодаря Роскомнадзору фейсбучный морок останется позади. Подсевших на него людей ждёт суровый цифровой детокс. Ведь все «цифровые активы» теперь обнуляются. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

Владимир Прохватилов
Владимир Прохватилов, президент Академии реальной политики
Несмотря на все ухищрения киевского режима, войска России и республик Донбасса продолжают наступление, освобождая все новые территории Украины. Подробности...
Обсуждение: 9 комментариев

Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

Герман Садулаев
Герман Садулаев, писатель, публицист
И что, в те страшные годы весь мир сплотился против агрессора? На Америку были наложены беспрецедентные санкции? Иностранные активы американцев и американского государства были заблокированы, арестованы и конфискованы? Подробности...
Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Триллер на Запорожской АЭС

От Китая ждут «второго фронта»

Зеленский: крах комедианта

Обсуждение: 16 комментариев
Перейти в раздел…

Вода из Днепра по Северо-Крымскому каналу дошла до Крыма

Северо-Крымский канал начал наполняться водой из Днепра. Это произошло после недавнего подрыва дамбы в ходе операции по демилитаризации и денацификации Украины. Через этот канал полуостров получал до 85% пресной воды, но после воссоединения с Россией восемь лет назад эта артерия была перекрыта украинскими националистами
Подробности...

Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
Подробности...

Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
Подробности...
Перейти в раздел…
19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Перейти в раздел…
В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
  • В течение недели

  • В течение двух недель

  • В течение месяца

  • Потребуется более месяца
Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
  • Снимаю наличные

  • Покупаю валюту

  • Покупаю товары длительного использования

  • Нет сбережений
Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
    Перейти в раздел…
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
    НОВОСТЬ ЧАСА: Режим тишины в Мариуполе установили до 17.00
    Эксперт предположил реакцию России в случае вступления Финляндии в НАТО Блинкен предупредил о последствиях попыток закрыть небо над Украиной Жительница Закарпатья о беженцах из Киева: Водку пьют, венгерский не уважают Сервис онлайн-бронирования отелей Booking.com перестал работать в России
    Минобороны показало уничтожение бронетехники Украины вертолетами Ка-52 Fitch понизило рейтинги Газпрома, Лукойла, Новатэка и других сырьевых компаний Словакия отказалась передавать боевые самолеты Украине Стало известно об изъятии яхт Мордашова и Тимченко в Италии
    Компания Samsung приостановила поставки продукции в Россию Басурин заявил о гуманитарной катастрофе в Мариуполе Североамериканские телеканалы прекратили вещание в России В России начали обсуждать отмену ответственности за использование нелицензированного ПО

    Главная тема


    США вынуждают Китай провести свою специальную военную операцию

    высшая награда


    Полковник морской пехоты стал Героем России за прорыв обороны на Украине

    «спасательный круг»


    В Британии предрекли России победу в санкционной войне с Западом

    попали под санкции


    В Прибалтике в магазинах возник ажиотажный спрос на российскую соль

    Видео

    Запорожская АЭС


    Зеленский пошел на атомный шантаж

    разрыв экономических связей


    Прибалтика дорого заплатит за антироссийские санкции

    «солдаты удачи»


    Зеленский собрался задействовать иностранные ЧВК

    «задний двор»


    США потеряли владычество над Америкой

    магистральные лайнеры


    Рынок авиаперевозок России будет перекроен до неузнаваемости

    гитлеровские укрепрайоны


    Владимир Прохватилов: Украинские нацисты используют военные приемы вермахта

    повадки нацистов


    Сергей Миркин: Почему Украине нужна денацификация

    страны «абсолютного добра»


    Герман Садулаев: Ложь, лицемерие и трусость – девиз «коллективного Запада»

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    «Лидеры России» подарили школьные рюкзаки детям из ДНР и ЛНР

    5 марта 2022, 11:11

    Текст: Наталья Ануфриева

    Члены клуба «Лидеров России» «Эльбрус», победители и финалисты конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – помогают переселенцам из Донецкой и Луганской народных республик наладить жизнь в Ростовской и Нижегородской областях, они, в частности, организовали акцию по сбору средств на покупку рюкзаков для школьников.

    Благодаря усилиям победителей и финалистов конкурса «Лидеры России» Антона Серикова, Игоря Буракова и Дмитрия Афанасьева более тысячи детей, прибывших из ДНР и ЛНР в Ростовскую область, пошли в школу с новыми рюкзаками, следует из пресс-релиза, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

    «Я сам родом из Ростовской области и помню беженцев на вокзалах Ростова-на-Дону в 2014 году, как мы привозили еду и воду, помогали женщинам с детьми. Именно поэтому понимаю, как тяжело приходится сейчас этим людям. Важно не только накормить и устроить прибывших, но и дать общение, чувство уверенности, а детям – возможность учиться. Когда появилась информация, что более 2 тыс. прибывших детей на этой неделе пойдут в школу, мы с коллегами из клуба Лидеров России «Эльбрус» решили протянуть руку помощи и снарядить ребят необходимым для учебы», – поделился заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

    Генеральный директор Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игорь Бураков уже имел опыт приема жителей Донецкой и Луганской народных республик. Он отметил, что в некотором смысле для него это личная история: «Беженцы из Донбасса – это наши родные люди. Я сам родом из города Комсомольское Донецкой области. Остаться в стороне от помощи беженцам Донбасса – невозможно! Вся страна старается окружить их заботой и вниманием».

    «Наше государство обеспечило основные нужды беженцев из Донбасса – питание, кров, медицинскую помощь. А мы, волонтеры, помогаем максимально быстро «закрывать» мелкие, но важные для каждой конкретной жизненной ситуации бытовые запросы. Например, привозил в пункты временного размещения необходимые мамам с маленькими детьми детские коляски, комнатные бельевые сушилки или, скажем, ингалятор. Школьные рюкзаки – еще один пример такой конкретной, адресной помощи, потому что детки Донбасса с этой недели пошли в школы Ростовской области», – сказал Бураков.

    Члены регионального клуба Лидеров России «Эльбрус» разработали полноценный план по социальной поддержке и адаптации прибывших из ЛНР и ДНР. К улучшению условий пребывания для гостей присоединились более 30 партнеров – добровольческих, некоммерческих организаций и благотворительных фондов. Под флагом #МЫВМЕСТЕ работает 45 пунктов приема гуманитарной помощи – помочь может любой желающий.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о том, как живут прибывшие в России беженцы из Донбасса.


    ВС России освободили Балаклею от батальонов украинских националистов
    		    3 марта 2022, 10:15
    Фото: кадр из видео
    Текст: Александра Юдина

    Город Балаклея в Харьковской области освобожден от батальонов украинских националистов, сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

    «Вооруженные силы Российской Федерации, продолжая успешные наступательные действия, взяли под контроль Чистополье, Новополтавку, Жовтневое и выровняли передний край с подразделениями Донецкой народной республики. Освобожден от националистических батальонов город Балаклея», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Конашенкова, вооруженные силы России поразили высокоточным оружием резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве. «В результате нанесения удара высокоточным оружием большой дальности выведен из строя резервный технологический радиотелевизионный центр в районе Лысая гора в Киеве, использовавшийся СБУ для психологических операций против России», – передает ТАСС его сообщение.

    По словам официального представителя Минобороны, жертв и разрушений жилых домов в результате удара нет. При этом за время военной операции на Украине поразили 1 612 объектов. «Всего за время операции поражено 1 612 объектов, среди них – 62 пункта управления и узла связи ВСУ, 39 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, «Бук М-1» и «Оса», 52 радиолокационных станций», – сказал он.

    Кроме того, вооруженные силы России уничтожили 53 беспилотных летательных аппарата, 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе. «Уничтожено 49 самолетов на земле и 13 самолетов в воздухе, 606 танков и других боевых бронированных машин, 67 реактивных систем залпового огня, 227 орудий полевой артиллерии и минометов, 405 единиц специальной военной автомобильной техники, а также 53 беспилотных летательных аппарата», – рассказал Конашенков.

    По его словам, группировки войск ДНР и ЛНР продолжают продвижение, освобождены населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное, сужено кольцо окружения города Мариуполь.

    «Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских Вооруженных сил продолжила наступательные действия и вышла на рубеж Красный Лиман – Приволье – северная окраина Северодонецка. Продвижение составило 4 километра. Подразделения вооруженных сил Донецкой народной республики сузили кольцо окружения города Мариуполь, а также взяли под контроль населенные пункты Виноградное, Сартака и Водяное», – заключил представитель Минобороны.

    Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.

    Коментарии (28)
    Подразделения ДНР уничтожили часть боевиков «Правого сектора»

    2 марта 2022, 18:32

    Текст: Кристина Цыцура

    Народная милиция Донецкой народной республики на Мариупольском направлении уничтожила часть боевиков запрещенной в России организации «Правый сектор*», сообщил боец ДНР.

    «Мы сейчас держим в руках флаг «Правого сектора*». Этот трофей нам достался в районе населенного пункта Гнутово. Если эти трофеи у нас, значит «правосеки» уничтожены», – сказал журналистам боец Народной милиции ДНР, передает РИА «Новости».

    Точная численность уничтоженного отряда не уточнялась.

    Напомним, Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

    Коментарии (11)
    В Минобороны сообщили об успешном наступлении сил ДНР и ЛНР

    3 марта 2022, 17:02

    Текст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России и военные республик Донбасса продолжили успешное наступление на позиции украинских военных, сообщили в российском Министерстве обороны.

    «Группировка войск Луганской народной республики при огневой поддержке российских вооруженных сил продолжила наступательные действия и взяла под контроль дорожное направление Яровая - Красный Лиман - Приволье. Подразделения Вооруженных сил Донецкой народной республики провели успешные наступательные действия, продвинулись на 8 км и взяли под контроль населенные пункты Новокрасновка и Красновка», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.

    Ранее в Минобороны России заявили, что украинские националисты насильно удерживают и не допускают эвакуации мирных граждан и иностранцев в украинских городах.

    До этого там сообщали, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми. Также в ведомстве указали, что город Балаклея в Харьковской области освобожден от украинских националистов.

    Представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщал, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР.

    Коментарии (7)
    В ДНР заявили о захвате националистами 60 гражданских в школе Мариуполя

    2 марта 2022, 16:12

    Текст: Кристина Цыцура

    Народная милиция ДНР сообщила, что украинские войска принудительно удерживают более 60 человек, из которых половина женщины и дети, в подвале и помещениях школы в Мариуполе.

    «В подвале и помещениях школы №34 по улице Гастело д.17, принудительно удерживается более 60 человек гражданского населения, из которых более половины женщины и дети», – говорится в сообщении народной милиции в Telegram-канале.

    Якобы в школу отправляют тех, кто пытался покинуть город по гуманитарным коридорам. Ранее в ДНР заявляли о блокировании Мариуполя.

    Напомним, Россия начала военную операцию на Украине рано утром в четверг, 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

    На утро среды, поражены более 1,5 тыс. объектов: аэродромы, пункты управления, радиолокационные станции и так далее. Взята под контроль территория вокруг Чернобыльской (законсервированной) и Запорожской (действующей) АЭС. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, идет работа для восстановления подачи воды в Крым.

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  93 комментария

    Коментарии (15)
    В ЛНР заявили о переходе под контроль республики семи населенных пунктов

    3 марта 2022, 09:31

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Еще семь населенных пунктов, среди них Старобельск, перешли под полный контроль ЛНР, заявила народная милиция республики.

    По ее данным, за минувшие сутки украинские военные четыре раза обстреляли четыре населенных пункта, применяли крупнокалиберное оружие. При стрельбе получили ранения двое подростков 15 лет.

    «Подразделения народной милиции продолжает освобождать от вооруженных формирований Украины населенные пункты, под полным контролем ЛНР стали еще семь: Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск, Андреевка», – передает РИА «Новости» сообщение народной милиции ЛНР.

    В представительстве ДНР в СЦКК в свою очередь сообщили, что украинские войска за истекшие сутки 13 раз обстреляли ДНР.

    «За истекшие сутки представительство сообщало о 13 фактах ведения огня со стороны ВФУ... За прошедшие сутки ранены два мирных жителя», – говорится в сообщении представительства.

    Отмечается, что в общей сложности выпущено 113 единиц боеприпасов.

    Ранее официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Иван Филипоненко заявил, что Народная милиция Луганской народной республики по данным на утро среды освободила 40 населенных пунктов, находившихся под контролем украинской армии. Под контроль ЛНР перешли населенные пункты Путилино, Артема, Широкий, Шульгинка, Теплое, Нижнетеплое, Верхнетеплое, Плотина, Петровка, Бахмутовка, Герасимовка, Малиновое, Нижняя Ольховая, Верхняя Ольховая, Камышное, Боброво, Капитаново, Муратово, Орехово-Донецкое, Смоляниново, Хворостяновка, Денежково, Крымское, Трехизбенка, Лопаскино, Новоахтырка, Чабановка, Новая Астрахань, Гречишкино, Голубовское, Сватово, Новоборовое, Бараниковка, Климовка, Булгаковка, Краснореченское, Барыкино, Валуйское, Станица Луганская и Счастье.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

    Коментарии (0)
    Пушилин сообщил о сужении кольца вокруг Мариуполя

    3 марта 2022, 11:36

    Текст: Александра Юдина

    Кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин на канале «Россия 24».

    «Продолжается освобождение населенных пунктов, кольцо вокруг Мариуполя сужается. В Волновахе продолжается операция зачистки от разрозненных батальонов», – передает РИА «Новости» его слова.

    Ранее представитель народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин заявил, что заканчивается операция по зачистке Волновахи, в ближайшее время город перейдет под контроль сил ДНР. При этом добавил, что украинская сторона пытается превратить Мариуполь в концлагерь: в городе большая проблема с водой, гуманитарная ситуация ухудшается.

    2 марта в Минобороны заявили, что боевики батальона «Азов» поставили мины на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, они намерены взорвать его вместе с людьми.

    Также Минобороны сообщило, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военнослужащих.

    Коментарии (0)
    В столице Сербии прошел митинг в поддержку России и Донбасса

    4 марта 2022, 23:58

    Текст: Антон Никитин

    В столице Сербии Белграде прошла в пятницу массовая акция в поддержку России. По оценкам организаторов, в митинге приняли участие около 50 тыс. человек.

    Собравшиеся в центре города у памятника Николаю II заявили о своей поддержке России, народу Донбасса, а также усилиям РФ по денацификации Украины. После митинга люди выстроились в колонну и с флагами Сербии, России, Белоруссии, ДНР и ЛНР, портретами президента РФ Владимира Путина и знаками «Z» двинулись по направлению к белорусскому и российскому посольствам, передает ТАСС.

    Митингующие время от времени останавливались, пели «Катюшу», сербские патриотические песни, скандировали лозунги «Стоп НАТО!» и «Россия и Сербия, не нужен нам Евросоюз», «Путин! Путин!», «Да здравствует Сербия! Да здравствует Россия». Акция проходила в сопровождении двух автомобилей полиции, которые перекрывали автомобильное движение, пропуская митингующих.

    Одна из участниц акции по имени Даница рассказала, что пришла сюда для того чтобы поддержать Россию. Она рассказала о своей трагической судьбе, бегстве из Хорватии в 90-е, бомбардировках Сербии силами НАТО. Больше всего Даница жалела, что ее брат, большой сторонник России, не дожил до сегодняшнего дня.

    После полуторачасового шествия по центральным улицам сербской столицы люди подошли к посольству России, поприветствовав по пути посольство Белоруссии криками «Лукашенко, Лукашенко!»

    После этого перед зданием посольства России в Белграде прошел массовый митинг. Выступающие заявили, что «Россия снова борется против нацизма в мире». «Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад», – заявили со сцены. Собравшиеся поддерживали выступающих криками и аплодисментами.

    Накануне жители Сербии вышли на митинг в поддержку России.

    В прошлый вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Глава государства обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Верховный главнокомандующий поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

    Днем позже глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в ДНР могут находиться войска России. После этого главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

    24 февраля Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    На ваш взгляд

     
    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?




    Обсуждение:  93 комментария

    Постпред России при ООН Василий Небензя пообещал скорое завершение денацификации и демилитаризации Украины. Дипломат подчеркнул, что Россия не ведет войну с Украиной и украинским народом, а проводит специальную военную операцию против националистов и для защиты жителей Донбасса, денацификации и демилитаризации.

    Когда эти задачи будут выполнены, украинский народ получит возможность вновь самостоятельно решать свою судьбу, живя при этом в мире, добрососедстве и сотрудничестве со всеми соседями, подчеркнул дипломат. Постпред России при ООН осудил размещение украинскими националистами в жилых кварталах позиций артиллерии и систем залпового огня, обвинив их в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Власти России подчеркивали, что удары по гражданским целям наноситься не будут.

    Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД

    Коментарии (7)
    Украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР

    2 марта 2022, 11:41

    Текст: Александра Юдина

    Украинские войска в 10.50 (совпадает с мск) открыли огонь по Александровке в Донецкой народной республике, сообщил глава администрации Донецка Алексей Кулемзин.

    «В 10.50 украинские боевики открыли огонь по Александровке», – написал Кулемзин в Telegram-канале.

    Ранее стало известно, что группировка войск ДНР освободила 37 населенных пунктов и ведет бои на подступах к Мариуполю, вошла в Волноваху.

    Напомним, 2 марта российская армия взяла под полный контроль украинский город Херсон. Известно, что «силами оперативно-тактической и армейской авиации ВКС России нанесен массированный авиационный удар по военной инфраструктуре Украины, поражено 67 объектов».

    Коментарии (3)
    Комплексы «Джавелин» попали в руки милиции ЛНР в качестве трофея

    5 марта 2022, 10:34

    Текст: Александра Юдина

    Два противотанковых ракетных комплекса «Джавелин» попали в руки народной милиции ЛНР в качестве трофея, оставленного отступающими украинскими войсками, сообщили в оборонном ведомстве Луганской народной республики.

    «В результате продолжающейся операции по освобождению территории Луганской народной республики подразделениями Народной милиции были получены значительные трофеи в виде вооружения и военной техники ВСУ, оставленные отступающими украинскими войсками, в частности: две единицы ПТРК FGM-148 Javelin», – говорится в сообщении в Telegram-канале народной милиции ЛНР.

    Отмечается также, что ЛНР досталось 15 единиц ПТУР, три гаубицы Д-20, ЗРК «Стрела-10» и многое другое.

    Ранее стало известно, что Российские военные высокоточным оружием уничтожили большой склад с противотанковыми ракетными комплексами Javelin и NLOW в Житомире.

    Также Минобороны России распространило видео пораженной техники украинских войск и брошенных американских ПТРК «Джавелин».

    Напомним, официальный представитель Минобороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что военнослужащие российской армии проявляют мужество в ходе специальной операции на Украине, так, экипаж одного из российских танков в течение 40 минут уничтожил девять единиц бронетехники.

    Коментарии (2)
    Армия России доставила 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область

    3 марта 2022, 09:11

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России доставили 30 тонн гуманитарной помощи в Харьковскую область, сообщили в Минобороны.

    «Из Белгородской области на территорию украинских приграничных населенных пунктов, расположенных недалеко от российско-украинской границы в Харьковской области, российскими военнослужащими доставлена партия гуманитарного груза. Гуманитарная помощь общим объемом свыше 30 тонн доставлена в город Волчанск и поселок городского типа Казачья Лопань из соседней Белгородской области по просьбе местного населения», – передает РИА «Новости» сообщение военного ведомства.

    Там уточнили, что груз включает продукты питания – крупы, мясные и рыбные консервы, кондитерские и хлебобулочные изделия, конфеты и сладости, бутилированную питьевую воду. Безопасность гуманитарной колонны обеспечили российские военнослужащие.

    «Весь гуманитарный груз был передан жителям приграничных поселений – женщинам, детям, пожилым людям», – добавили в Минобороны.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия. В МО России заявили, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины. Высокоточное оружие поражает только военные цели. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. О разрыве дипотношений с Россией затем заявила и Микронезия. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации и указ о создании Ставки верховного главнокомандующего.

    Коментарии (0)
    Цивилев заявил о написании названия «Кузбасс» через латинскую букву Z в поддержку спецоперации

    2 марта 2022, 12:55

    Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев заявил, что название региона в информационных материалах правительства области будет писаться «КуZбасс» в рамках акции поддержки спецоперации России на Украине.

    «В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением. Z – в первую очередь знак поддержки наших бойцов и символ солидарности нашего общества», – приводятся слова Цивилева в Telegram-канале «Цивилев.Live».

    Отмечается, что акция «КуZбасс» – часть комплекса мер поддержки российских вооруженных сил и братского шахтерского Донбасса.

    Между тем «Крымская газета» выпустила номер с обложкой в поддержку спецоперации России по защите Донбасса, передает Regnum.

    На обложке издания изображена на фоне ясного неба латинская буква «Z» (символ поддержки спецоперации ВС России по защите Донбасса), раскрашенная в цвета российского национального флага.

    Также под этой буквой размещен посвященный спецоперации ВС России хэштег #своихнебросаем.

    Ранее свыше 100 исторических и краеведческих музеев выразили поддержку инициативе о привлечении украинских неонацистов к ответственности и подчеркнули, что решение президента Владимира Путина о проведении спецоперации на Украине является верным.

    Коментарии (6)
    Украинские войска обстреляли из минометов Горловку

    2 марта 2022, 14:34

    Текст: Дмитрий Зубарев

    Украинские войска выпустили 6 мин по Горловке и 8 мин по населенному пункту Гольмовский в Донецкой народной республике за 10 минут, сообщает представительство ДНР в СЦКК.

    «Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлению: 13.15 – н.п. н.п. Чигири – н.п. Горловка (пос. ш-ты 6/7): выпущено 6 мин калибром 120 мм; 13.25 – н.п. Новолуганское – н.п. Гольмовский: выпущено 8 мин калибром 120 мм.», – передает РИА «Новости» сообщение представительства.

    Ранее украинские войска открыли огонь по Александровке в ДНР.

    Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Глава государства подчеркнул, что Россия не допустит появления у Украины ядерного оружия.

    Коментарии (2)
    Украинские войска 26 раз открывали огонь по территории ДНР за последние сутки

    4 марта 2022, 09:35

    Текст: Александра Юдина

    Украинские войска за истекшие сутки 26 раз открывали огонь по территории Донецкой народной республики, всего выпустили 323 единицы боеприпасов, сообщили в представительстве республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «За истекшие сутки представительство сообщало о 26 фактах ведения огня со стороны ВФУ. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 323 единицы», – говорится в сообщении в Telegram-канале СЦКК.

    Стало известно, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще 11 ранены, из них три ребенка.

    Днем ранее украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм.

    Коментарии (3)
    «Единая Россия» отправила еще две медицинские бригады в ЛНР и ДНР

    3 марта 2022, 17:23

    Еще 14 медиков на добровольческой основе прибыли для помощи врачам Донбасса, сообщил председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов, который возглавляет работу по формированию отрядов медиков для оказания плановой медпомощи на Донбассе.

    Бригада медиков уже несколько дней работает в Луганской республиканской больнице. «Пять человек прибыли из Уфы, еще девять – в основном из Москвы и Московской области. Безусловно, здесь еще нужны педиатры для работы в первичном звене, онкологи. Ковид никуда не ушел – поэтому нужны и реаниматологи, и анестезиологи», – приводятся слова Хубезова на сайте ЕР.

    Одну из медицинских бригад возглавил заместитель главы думского комитета по охране здоровья Бадма Башанкаев («Единая Россия»).

    «Уже есть список врачей, которые готовы и хотят ехать следом за нами. Это терапевты, эндоскописты, эндокринологи. Посмотрим, сделаем выводы, какие специалисты востребованы. Главная задача – помочь тем врачам, что восемь лет спасают жизни под пулями», – подчеркнул он.

    Также Башанкаев сообщил, что представители фармбизнеса передали восемь паллетов медикаментов и расходных материалов для медиков ЛДНР.

    «Среди них суперсовременные материалы – и это невероятный подарок. Все понимают, как важна сейчас наша помощь на Донбассе», – подчеркнул он.

    Ранее «Единая Россия» запустила формирование отрядов волонтеров-медиков для оказания плановой медицинской помощи жителям народных республик. Первая бригада из шести медиков прибыла для работы в Луганской республиканской больнице 1 марта.

    Коментарии (0)
    Украинские войска обстреляли два населенных пункта в ДНР

    3 марта 2022, 11:44

    Текст: Александра Юдина

    Украинские войска обстреляли город Донецк и населенный пункт Горловку в Донецкой народной республике минами калибром 122 мм, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

    «10:05 - н.п. Опытное – г. Донецк: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм; 10:25 – н.п. Новгородское – н.п. Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 мм», – сообщается в Telegram-канале СЦКК.

    Тем временем кольцо вокруг Мариуполя сужается – продолжается освобождение населенных пунктов, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Коментарии (2)
     
     
    © 2005 - 2021 ООО «Деловая газета Взгляд»
    E-mail: information@vz.ru
    ..............
    		В начало страницы  •
    На главную страницу  •