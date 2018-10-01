Как Ростов принимает беженцев Донбасса

Алла Анненко и Яна Молчанова – беженцы из Донбасса. Сейчас они находятся в Ростовской области, и Россия делает все, чтобы помочь им и тысячам других таких же, как они (фото: Юрий Васильев)