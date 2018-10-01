Как Ростов принимает беженцев Донбасса

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2 марта, среда  |  Последнее обновление — 22:44  |  vz.ru
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Какой экономический ответ России пугает Запад

У России имеются экономические козыри в рукаве Dwi Anoraganingrum/imago images/Reuters
Жесткая санкционная война Запада с Россией может привести к не менее жесткому экономическому ответу Москвы. Причем такому ответу, который еще шесть дней назад казался фантастическим. Однако теперь отказ России оплачивать западные долги и продавать нефть и газ Европе выглядят вполне рабочими сценариями. На данный момент транзит газа через Украину продолжает идти и даже вырос в два раза. Подробности...
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Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

Мариуполь остается стратегически важным индустриальным центром Донбасса REUTERS/Gleb Garanich
Вооруженные силы России и армия ДНР полностью отрезали украинским войскам выход к Азовскому морю и завершают окружение Мариуполя. Однако операция по освобождению города не будет простой – ВСУ и боевики неонацистских батальонов оборудовали свои позиции не просто в жилых районах, но даже в квартирах местных жителей. Как силам ДНР взять город с минимальными потерями и без жертв среди мирного населения? Подробности...
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«На хребте сидеть не будем». Как живут беженцы из Донбасса

Беженцы из Донбасса в Ростовской области Максим Богодвид/РИА Новости
Десятки тысяч беженцев из Донбасса прямо сейчас находятся в России. Где они все размещены, что думают о происходящем в Донбассе и на Украине, как воспринимают российскую помощь и как быстро намерены вернуться домой? Ответы на все эти вопросы на месте выяснял специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД. Подробности...
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Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

ВСУ также сознательно размещает военные объекты внутри плотной городской застройки EyePress News/Reuters
Российские войска, а также части ДНР и ЛНР оставляют гуманитарные коридоры для выхода мирных граждан из окруженных населенных пунктов. Однако сама Украина не проводит эвакуацию населения из зоны боев. Наоборот, граждан запирают по домам, а среди жилой застройки войска размещают военную технику. Почему Киев не эвакуирует своих граждан из районов боевых действий? Подробности...
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Почему мигранты перестали бояться полиции

Камеры запечатлели драку полицейских с мигрантами в метро с разных ракурсов кадр из видео
В России участились случаи нападения мигрантов на полицейских. Один из самых резонансных случаев произошел в московском метро – камера запечатлела, как приезжий с разбега бьет правоохранителя ногой в голову. Уже появились предложения ужесточить наказание за нападение на полицейских – это якобы должно предотвратить такие происшествия. Но эксперты считают, что правоохранители сами упускают ситуацию из-под контроля. Подробности...
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Каково быть ватником в осажденном Киеве

Ватник из Киева
Ватник из Киева, В целях безопасности имя автора заменено псевдонимом
Теперь только черное и белое. Ты за Украину, пусть ты в ней маргинал и изгой, или ты за Россию, пусть и ценой потери всего, включая жилье и даже свою жизнь? Подробности...
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Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Одно дело – ярость воина. Другое дело – ярость, ненависть и кровожадность человека, сидящего перед монитором в уютном кресле и радостно желающего другим людям лютой смерти. Подробности...
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Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
В окопе надо работать, а не отсиживаться по углам и не заниматься мелкой фрондой, как делают некоторые самопровозглашенные украиноведы среди российских журналистов. Подробности...
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Байден оправдался за провал на Украине

Зеленский хочет спрятаться в ЕС

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Грузия предала Украину

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Россия начала демилитаризацию Украины

В четверг рано утром президент Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по демилитаризации Украины. Сразу после этого начали появляться сообщения о проведении массированных ракетно-артиллерийских ударов по всем объектам ключевой военной инфраструктуры страны. В Минобороны сообщили, что мирному населению ничего не угрожает. По мнению экспертов, конечной целью России станет смена правящего режима на Украине
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Жители ДНР и ЛНР отпраздновали признание Россией

В понедельник вечером Владимир Путин выступил с телеобращением к россиянам. Глава государства заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер – и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. В самих республиках эту новость восприняли с радостью и ликованием
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В Москве прошла церемония чествования олимпийцев

Для российских спортсменов, вернувшиеся из Пекина в Москву, на «ВТБ Арене» состоялась праздничная церемония. Для олимпийцев прозвучал гимн России, а олимпийские чемпионы Александр Большунов и Анна Щербакова подняли флаг страны. Столичный стадион был заполнен до отказа болельщиками, которые приехали поддержать героев Олимпиады
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?
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Как вы стараетесь обезопасить свои сбережения?
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Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины?
  • Да, так ее и представлял

  • Да, но в меньших масштабах

  • Да, но в больших масштабах

  • Нет, не ожидал
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    Битва за Мариуполь станет операцией по освобождению заложников

    Язык, Крым и флот


    Как Украина тридцать лет портила отношения с Россией

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    Какой экономический ответ России пугает Запад

    живой щит


    Почему Украина не вывозит мирных жителей из зоны боев

    военная операция


    Геворг Мирзаян: Как выиграть первую антироссийскую инфовойну

    мировой порядок


    Тимофей Бордачёв: Глобальный мир сбросил маски

    ярость и ненависть


    Сергей Худиев: Спецоперация закончится, а нам всем дальше жить

    на ваш взгляд


    В какие сроки вы ожидаете завершения Россией спецоперации на Украине?

    Как Ростов принимает беженцев Донбасса

    Алла Анненко и Яна Молчанова – беженцы из Донбасса. Сейчас они находятся в Ростовской области, и Россия делает все, чтобы помочь им и тысячам других таких же, как они  (фото: Юрий Васильев)
    &#160;(фото: Юрий Васильев)
    Хутор Ленина, Аксайский район, Ростовская область. Пункт временного размещения беженцев&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Хутор Ленина, Аксайский район, Ростовская область. Пункт временного размещения беженцев&#160;(фото: Юрий Васильев)
    #Время помогать. Ростов-на-Дону поддерживает беженцев всеми силами&#160;(фото: Юрий Васильев)
    Хутор Ленина, Аксайский район, Ростовская область. Пункт временного размещения беженцев&#160;(фото: Юрий Васильев)


     
     
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