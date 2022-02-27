В Госдуме решили обеспечить эвакуированных из Донбасса детей учебниками

Эвакуированным из Донбасса детям нужно около 80 тыс. учебников. Дети составляют половину из 114 тыс. прибывших в РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик.

Комитет Госдумы по просвещению совместно с Минпросвещения РФ примут решение по обеспечению школьными учебниками детей, прибывших в Россию из ДНР и ЛНР, при этом только в Ростовской области потребуется порядка 80 тыс. экземпляров учебников, сообщается в субботу на сайте регионального отделения партии «Единая Россия» со ссылкой на председателя комитета Ольгу Казакову.

Она и замминистра просвещения РФ Денис Грибов прибыли в Ростовскую область для содействия в организации обучения детей, эвакуированных из ДНР и ЛНР.

«Уже сейчас у нас есть понимание, что только в Ростовскую область нужно порядка 80 тыс. экземпляров учебников для детей из Донбасса. Совместно с министерством просвещения оперативно примем решение», – сказала Казакова.

Как отметила глава думского комитета, дети составляют половину из 114 тыс. прибывших в РФ жителей Донецкой и Луганской народных республик, только в Ростовской области в настоящее время находятся около 3 тыс. детей, из них около 2 тыс. – дети школьного возраста. В настоящее время они распределены по уже существующим классам.

По словам Казаковой, отдельные задачи – предоставление возможностей для дополнительного образования прибывших в Россию детей, оказание им психологической помощи, а также поддержка семей, въезжающих в РФ самостоятельно, например к родственникам.

«Пока нет понимания по точному количеству таких детей. Мы можем только прогнозировать, что во многих регионах начнутся массовые обращения по записи в образовательные организации. К такому развитию событий необходимо готовиться уже сейчас», – приводятся в сообщении слова главы думского комитета по просвещению.

В субботу министр общего и профессионального образования Ростовской области Андрей Фатеев сообщил журналистам, что в понедельник к занятиям в школах региона приступят более 1,8 тыс. детей из ДНР и ЛНР. По его словам, принять эвакуированных детей планируют 172 школы и 93 детских сада, передает ТАСС.