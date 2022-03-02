Сербский посол на Украине описал ситуацию в Киеве

Украинская столица опустела наполовину, ночь в городе прошла спокойно, сообщил посол Сербии на Украине Аца Йованович.

«Вчера в вечерние часы было несколько детонаций, в утренние часы слышались взрывы, но есть ощущение, что далеко, ночь была достаточно спокойная. Где чьи силы находятся, я не могу говорить, потому что у меня нет такой информации, я не знаю. Ситуация в городе такова: город наполовину пуст, все, кто мог уехать, уехали», – сказал Йованович в эфире национального телевидения Сербии, передает ТАСС.

Он добавил, что по улицам ездят полицейские и военные патрули.

Напряженное движение в Киевве на мостах на правый берег наблюдалось 1 марта, там находится железнодорожный вокзал, пояснил дипломат.

«Железные дороги сейчас бесплатно перевозят пассажиров на запад, все пассажиры, кто погрузится, могут ехать. Утром состоялся конвой, который организовала ООН от одного из отелей, мы оповестили своих оставшихся здесь граждан, что они могут присоединиться к этому конвою и покинуть Киев», – отметил посол.

Йованович подчеркнул, что дипломатическая миссия Сербии продолжает работу и находится на связи со своими гражданами.

Во вторник украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что главой киевской военной администрации назначен генерал Николай Жирнов. При этом мэром города все еще остается Виталий Кличко.