В Госдуме призвали США и страны НАТО прекратить отправку оружия и наемников на Украину

Странам Запада вместе с США следует направлять средства не на поставки оружия или отправку наемников на Украину, а на оказание гуманитарной помощи населению страны, выразил мнение спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Странам Запада вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять средства не на военные поставки, а на оказание гуманитарной помощи населению. Если хотите скорейшего мира – примите немедленные решения. США и страны НАТО должны прекратить поставки оружия и отправку наемников на Украину», – написал он в своем Telegram-канале.

При этом спикер Госдумы добавил, что гибель мирных людей на Украине и поток беженцев из страны – это «прямая ответственность Вашингтона и Брюсселя».

По его словам, каждый день «украинские националисты используют гражданское население как живой щит» и прикрываются женщинами и детьми. Володин отметил, что страны НАТО продолжают поставку оружия и боеприпасов на Украину, а на территории стран Североатлантического альянса с согласия их руководства вербуются наемники, «пополняющие ряды батальонов националистов».

«Поэтому, когда (президент США Джо) Байден и его коллеги по НАТО призывают к миру, они в первую очередь должны начать с себя. Именно по их вине отдаляется урегулирование ситуации на территории Украины, ее демилитаризация и денацификация. Они не хотят, чтобы она стала независимой, внеблоковой страной», – подчеркнул он.

Ранее газета ВЗГЛЯД рассказывала, что цифры военной помощи Украине со стороны НАТО выглядят очень внушительно, особенно в части средств противовоздушной и противотанковой обороны. США готовы передать киевским властям уже на этой неделе новый пакет вооружений на сумму в один миллиард долларов, в том числе 800 систем ПВО, девять тысяч противотанковых комплексов, семь тысяч единиц стрелкового оружия и 20 миллионов боеприпасов.