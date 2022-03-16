Путин обратился к гражданам западных государств

Эксперт: Польша приготовилась к разделу Украины на сферы влияния

«Мы вернулись в XVIII век. Встреча выглядела так, будто бы еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование чужой собственностью. Думаю, Зеленский произвел крайне негативное впечатление на Качиньского», – сказал газете ВЗГЛЯД полонист Станислав Стремидловский. Ранее Ярослав Качиньский на встрече с Владимиром Зеленским предложил отправить на Украину вооруженную миссию НАТО.

«Давайте в начале зададимся вопросом, почему Качиньский оказался в составе делегации из трех премьер-министров Польши, Чехии и Словакии. Он ведь не премьер, а вице-премьер и глава правящей партии. И это тот самый Качиньский, который из Польши почти никуда не выезжает. На Украине он был в последний раз в декабре 2013 года, когда провел встречу с Яценюком, Кличко и Тягнибоком, составив представление о будущем Украины», – рассказал полонист Станислав Стремидловский.

«Спустя несколько лет он лично пообщался с Порошенко. После встречи с ним он сказал знаменитую фразу о том, что «с Бандерой они в Европу не войдут». Так оно и получилось. А сейчас Качиньский приехал в Киев, чтобы составить мнение о том, на что способна команда Зеленского», – полагает собеседник.

«После трансляции встречи у меня создалось впечатление, что мы вернулись в XVIII век. Все выглядело так, будто бы где-то на Западной Украине еврей-арендатор пришел к польскому магнату отдавать платежи за пользование собственностью. Думаю, Зеленский и его команда произвели крайне негативное впечатление на Качиньского», – допускает эксперт.

«Кроме того, когда Качиньский призывает ввести на Украину контингент НАТО, но при этом лидеры альянса опровергают такие планы, становится очевидным, что Качиньский в своем заявлении подразумевает нечто другое. Скорее речь идет о неком контингенте во главе с Польшей и ее соседями, который примет участие в разделе Украины на сферы влияния», – предполагает Стремидловский.

«Понятно, что такой контингент не сможет войти в Киев, Одессу и Харьков. Зато он может войти в области Западной Украины. Таким образом, мы получим раздел Украины на несколько сфер влияния. И Польша в этом направлении уже сделала свой шаг», – говорит политолог.

«Отдельный вопрос, как будет называться та часть Западной Украины, которую хочет контролировать Польша. На мой взгляд, слово «Украина» здесь не может фигурировать по историческим причинам. Скорее всего, несколько областей будут объединены в «Галицкую республику». И сейчас поляки в лице Качиньского думают над тем, как выстраивать свою работу на этой территории, учитывая проблему местного национализма», – добавил эксперт.

«При этом новая республика вряд ли войдет в состав Польши, потому что для Варшавы это лишние расходы. Конечно, Варшава постарается привлечь средства ЕС для работы с этим регионом, но не более того», – заключил Стремидловский.

Накануне лидер правящей в Польше партии «Закон и справедливость», вице-премьер республики по вопросам безопасности Ярослав Качиньский после переговоров на высоком уровне в Киеве предложил отправить на Украину вооруженную миротворческую миссию НАТО.

«Считаю, что нужна миротворческая миссия НАТО или, возможно, какого-то более широкого состава, которая будет в состоянии себя защитить, которая с согласия президента и правительства этой страны будет действовать на территории Украины», – приводит ТАСС слова политика, выступление которого транслировало Польское телевидение.

«Это не будет безоружная миссия. Она будет служить миру, несению гуманитарной помощи, но также будет защищена соответствующими силами, вооруженными силами», – уточнил вице-премьер Польши.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц от лица президентов США Джо Байдена и Франции Эммануэля Макрона исключил попытки Североатлантического альянса установить бесполетную зону над Украиной, так как это означало бы прямую конфронтацию с Россией.

В прошлую среду генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не может обеспечить бесполетную зону над Украиной в условиях действующей ПВО России, так как это будет означать прямое столкновение НАТО и России, что приведет не только к значительной эскалации ситуации на Украине, но и создаст риск полномасштабной войны в Европе. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен отверг идею установления бесполетной зоны над Украиной из-за угрозы распространения военных действий на территорию стран НАТО.

5 марта украинский президент Владимир Зеленский раскритиковал НАТО из-за отказа альянса закрыть небо над Украиной. Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в небе над Украиной не должно быть военных самолетов НАТО, а на ее территории – солдат альянса. Он также добавил, что НАТО якобы не стремится к войне с Россией и несет ответственность за то, чтобы конфликт не распространился за пределы Украины, поскольку такое развитие событий будет более разрушительным и опасным.

Напомним также, 19 февраля генсек Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась допустил возможность размещения миротворцев ОДКБ в зоне конфликта с санкции Совета Безопасности ООН и при согласии Киева.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины.

Киевским властям был выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что Россия в рамках спецоперации на Украине останавливает войну, которую киевский режим на протяжении восьми лет вел против населения Донбасса. «Эта война должна прекратиться, особенно теперь», – подчеркнул глава российского внешнеполитического ведомства.

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