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Порошенко ответил на предложение Путина об убежище в России
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Депутат Рады, бывший украинский президент Петр Порошенко ответил на предложение российского лидера Владимира Путина о предоставлении политического убежища в РФ «по гуманитарным соображениям» словами «разберемся сами».
Порошенко назвал свое уголовное преследование желанием президента Украины Владимира Зеленского «сделать подарок Путину». Парламентарий призвал украинского президента «направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой», на защиту страны. «А Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине», – приводит слова Порошенко РИА «Новости».
Ранее Путин после встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Москве заявил, что предлагал Порошенко возможность получения политического убежища в России, готов сделать это и сейчас – «не потому что его политика нам очень нравится или нравилась, а по гуманитарным соображениями».
На Украине Порошенко подозревается в госизмене и содействии терроризму по делу о поставках угля из Донбасса. В январе он прибыл на Украину из Варшавы. Хотя прокуратура требовала посадить бывшего президента Петра Порошенко в СИЗО и назначить рекордный залог, суд просто отпустил его под обязательство о явке.
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Глава МИД Германии назвала причину отмены встречи с Зеленским
Глава МИД Германии Анналена Бербок объяснила отмену запланированной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, отметив, что встреча не являлась самоцелью.
«Встречи не являются самоцелью», – цитирует ее РИА «Новости» со ссылкой на немецкий телеканал N24.
По словам Бербок, изменение программы ее визита связано с отменой приезда французского коллеги Жан-Ива Ле Дриана, так как изначально предполагалось, что министры посетят Украину вместе.
Ранее стало известно, что запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся. Встреча была отменена по инициативе украинской стороны.
Стали известны планы Макрона на переговорах с Путиным
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Президент Франции Эммануэль Макрон за счет переговоров с президентом России Владимиром Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
«Французский лидер – заметное международное исключение, так как считает протесты Москвы по поводу угрозы со стороны НАТО и озабоченность России собственной безопасностью законной темой для обсуждения. Госсекретарь США Энтони Блинкен, напротив, категорически отвергает возможность называть Россию кем-либо, кроме как агрессором», – отметили журналисты газеты Politico, передает РИА «Новости».
Авторы публикации заявили, что цель Парижа на переговорах с Москвой – продемонстрировать стратегическую автономию Европы, показав тем самым, что они не намерены сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.
СМИ привели слова Макрона из интервью французской газете Journal du Dimanche о том, что для Москвы правомерно поднимать вопросы своей безопасности, а странам Запада нужно лучше понять «современные травмы этого великого народа и великой нации».
Напомним, встреча Путина и Макрона состоится 7 февраля в Москве, а во вторник французский президент отправится в Киев.
На Украине объяснили покос травы под снегом заботой о мышах
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Сотрудникам «Львовской железной дороги» на Украине поручили косить траву и обрезать кустарники вдоль путей, несмотря на сугробы выше колена, чтобы уберечь от стресса мышей, при этом эксперты утверждают, что от этого животные могут остаться без пищи и погибнуть.
В руководстве компании такое решение объяснили стремлением уберечь от стресса мышей и ежей. «Зимой такие работы проходят в соответствии с рекомендациями экологов, ведь при таких обстоятельствах удается минимизировать влияние человека на фауну», – заявил спикер «Львовской железной дороги» Андрей Везденко, сообщает «National Geographic Россия».
Кроме того, добавил он, в период с весны по осень рабочие ремонтируют сами пути и на кошение им не хватает времени.
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Экоактивист и блогер Жора Каваносян рассказал изданию, что такая методика причиняет вред окружающей среде.
«Когда ежи зимуют, они спят, и их температура тела падает до 2–3 градусов. Если их потревожить и разбудить, они погибнут, потому что не найдут пропитания. Мыши не впадают в спячку, но им тоже не хватает еды под снегом – если на их территорию вторгнется человек и начнет что-то уничтожать, вытаптывать, они могут заблудиться, не найти свои норы. Совсем не похоже на заботу о них», – пояснил эксперт.
По словам эксперта, в действиях украинских железнодорожников нет никакой логики: косить траву и обрезать кусты гораздо удобнее летом, как это обычно и делают. При этом сами рабочие пожаловались журналистам, что тоже не понимают, зачем облагораживать территорию под снегом, и им тяжело работать в таких условиях. Задание они получили в январе, когда в Закарпатье начались сильные метели, а к началу февраля рабочие прошли с косилками вдоль путей почти 10 км. До весны им необходимо пройти еще 70 км.
Ранее в городе Троицке на территории Новой Москвы произошла массовая драка рабочих и активистов из-за вырубки леса, инцидент сняли на видео и опубликовали в соцсетях.
Украина попросила США разместить под Харьковом несколько противоракетных комплексов
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Власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD, сообщил дипломатический источник.
«Радиолокационная станция AN/TPY-2, входящая в состав комплекса THAAD, способна отслеживать воздушно-космическую обстановку над существенной частью российской территории и может позволить Киеву и его натовским союзникам «смотреть» вглубь территории России на расстояние до 1 тыс. км», – отметил собеседник ТАСС.
Ранее сообщалось, что украинская армия получила вооружения от США в рамках помощи, об этом рассказал глава минобороны страны Алексей Резников. По его словам, оружие от партнеров уже на стрельбище, а страна ждет новых поставок.
Ранее администрация США подтвердила информацию о поставках на Украину военно-транспортных вертолетов Ми-17 российского производства.
В Латвии, Литве и Эстонии заявили, что предоставят украинской стороне противовоздушные ракеты Stinger и противотанковые комплексы Javelin.
Противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD (Terminal High Altitude Area Defense, раннее название Theater High Altitude Area Defense) предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Антиракета THAAD состоит из боевой части и двигателя. Первые испытания прошли 21 апреля 1995 года на полигоне Уайт-Сэндз и продолжались до 1999 года. В ходе десятого испытательного пуска 10 июня 1999 года впервые была успешно перехвачена мишень, имитирующая ракету СКАД.
Киев отменил встречу главы МИД Германии с Зеленским
Запланированные переговоры главы МИД Германии Анналены Бербок с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве не состоятся, сообщили СМИ.
По данным немецкого телеканала N24, встреча была отменена по инициативе украинской стороны, передает РИА «Новости».
Причины отмены пока не сообщаются.
О готовящейся встрече Бербок с Зеленским ранее сообщала представитель МИД ФРГ.
Напомним, что в январе президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Германии Анналена Бербок обсудили вопросы укрепления энергетической безопасности Украины.
Захарова сравнила Киев, Лондон и Вашингтон с героями «Кавказской пленницы»
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Официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила власти Украины, США и Великобритании с героями советской комедии «Кавказская пленница». По ее словам, Киев – Трус, которого держат Балбес и Бывалый – Вашингтон и Лондон.
«Она (Украина – прим. ВЗГЛЯД) периодически – помните этот кадр из фильма Гайдая «Кавказская пленница», там три героя. Трус, Бывалый и Балбес. Вот у меня такое впечатление, что киевский режим как раз посередине, и за руки его держит с одной стороны Вашингтон, с другой – Лондон», – сказала Захарова в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Захарова напомнила о недавней публикации Bloomberg о якобы «вторжении» России на Украину. Дипломат пояснила, что перед публикацией подобного материала он должен пройти большое количество внутренних редакционных фильтров.
«Два месяца длится эта истерика. Больше хочу сказать, вот посмотрите, явно есть планы и заготовки того, как этот сценарий, как мы понимаем, уже прописан. Вот этот фальстарт Bloomberg, который выдал заголовок о том, что вторжение России на Украину уже состоялось, говорит о том, что все сценарии на столе... Это говорит о том, что материалы уже готовы на все случаи жизни, вне зависимости от реальности», – цитирует Захарову РИА «Новости».
«Все свидетельствует о том, что, видимо, идет подготовка части провокационных действий... Готовят явно почву для осуществления возможных провокаций», – подчеркнула представитель МИДа.
Напомним, американское агентство Bloomberg опубликовало на сайте заголовок о «вторжении» России на Украину, однако затем назвало сообщение ошибкой и удалило его. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что термин «фейк-ньюс» следует заменить на «блумберг-ньюс» после того, как агентство Bloomberg по ошибке объявило о «вторжении» России на Украину.
До этого американское издание The Washington Post опубликовало карту «вторжения» России на Украину с территории Белоруссии, с севера и востока к Днепру, а также с Черного моря.
В конце января британский телеканал Sky News сообщал, что Россия в случае «вторжения» на Украину может добраться до Киева через Чернобыльскую зону отчуждения.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. Москва неоднократно отвергала обвинения в намерении «напасть» на Украину.
Газпром нарастил транзит газа через Украину
Газпром вновь увеличил транзит газа через Украину в страны Европы, при этом мощности магистрального газопровода «Ямал – Европа» остаются невостребованными, свидетельствуют данные «Оператора ГТС Украины», немецкой Gascade и площадки аукционов GSA Platform.
Текущая заявка на прокачку составляет 107,8 млн кубометров, тогда как максимальные контрактные обязательства Газпрома равны примерно 109 млн, передает РИА «Новости».
Отмечается, что по сравнению со средним объемом прокачки на прошлой неделе показатель может вырасти на 24%.
В свою очередь мощности «Ямала – Европы» остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод продолжает работать в реверсном режиме.
Ранее сообщалось, что газопровод «Ямал – Европа» возобновил работу, при этом поставки вновь идут в реверсном направлении.
Путин предупредил о последствиях военного конфликта России и НАТО
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Если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет, заявил президент Владимир Путин.
«В доктринальных документах Украины прописано, что Россия – противник, и что возможно возвращение Крыма военным путем, – представьте, что Украина – член НАТО <…>, значит, возникнет военная конфронтация между Россией и НАТО. Нам что, воевать с НАТО? Но есть и вторая часть вопроса: а вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией? Но ведь так оно и будет!» – приводит слова Путина ТАСС.
«Я [уже] говорил [ранее], но мне очень бы хотелось, чтобы и вы меня услышали в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете: вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны будут автоматически втянуты в военный конфликт с Россией?» – заявил Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.
Российский лидер отметил, что потенциал НАТО и России несопоставим. «Мы понимаем [это]. Но также понимаем, что Россия – одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам <…> даже многих опережает. Победителей не будет», – подчеркнул Путин.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Глава государства заверил, что не хочет развития событий, которое приведет к конфликту с НАТО. «Вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Вы даже не успеете глазом моргнуть, когда будете исполнять пункт пять [Североатлантического договора]. Господин президент [Франции], конечно, не хочет этого развития, и я не хочу», – сказал российский лидер, отметив, что именно поэтому Макрон прилетел на переговоры в Москву.
«И мучает меня целых шесть часов подряд вопросами, гарантиями, вариантами решения. Я считаю, что это благородная миссия, и благодарен ему за то, что он предпринимает такие усилия», – добавил глава российского государства. Он заверил, что Москва будет делать все, чтобы найти компромиссы, которые бы устраивали всех.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха», которая якобы поспособствовала распространению свободы в Европе. Глава посольства США в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В то же время в НАТО исключили вступление Украины в альянс «в ближайшее время».
В прошлый вторник президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
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В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В Кремле назвали призыв Киева разместить под Харьковом комплекс THAAD шагом к дестабилизации
Размещение возле Харькова американских противоракетных комплексов THAAD станет новым шагом к дестабилизации обстановки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Это стало бы еще одним шагом в сторону дестабилизации ситуации», – цитирует Пескова ТАСС.
Напомним, власти Киева обратились к Вашингтону с просьбой разместить под Харьковом несколько дивизионов противоракетных комплексов THAAD. Противоракетный комплекс предназначен для высотного перехвата ракет средней дальности.
Ракета может разогнаться до скорости около 2,5 км/с, позволяя реализовать концепцию «повторного обстрела» баллистической цели.
Киев согласился провести встречу Путина и Зеленского в Турции
Встреча президента России Владимира Путина с украинским лидером Владимиром Зеленским в Турции может быть реализована после положительного ответа из Москвы, Анкара уже получила одобрение из Киева, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
«Предложение нашего президента по встрече Путина и Зеленского важно. Украина настроена положительно, и эта встреча будет реализована при положительном ответе России», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на A haber.
В субботу официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Турция продолжит заниматься преодолением кризиса между Украиной и Россией.
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского, чтобы урегулировать разногласия. Турция выразила готовность принять у себя встречу в «минском» формате.
Президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Эрдоганом заявил, что место переговоров с Россией «не имеет значения».
Макрон заявил о надеждах найти вместе с Путиным ответ для Европы по вопросу Украины
Вопрос Украины является очень важным, нужно вместе найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы во избежание войны, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
«Я думаю, что сегодняшний разговор для меня может начать тот путь, по которому мы должны пойти, это деэскалация. Мы знаем военно-политическую ситуацию, мы знаем украинский вопрос, о котором ты напомнил, какой он важный. «Нормандский формат», вопросы безопасности в регионе и вопросы коллективной безопасности, о которых мы поговорим. Поэтому я рад, что я смогу глубоко обсудить эти вопросы, и мы сможем найти коллективный полезный ответ для России и для всей Европы. Полезный ответ – это ответ, который позволяет избежать войны, конечно, и построить стабильность, видимость и доверие для всех», – цитирует РИА «Новости» Макрона.
Ранее президент России Владимир Путин принял в представительском кабинете первого корпуса Кремля французского коллегу Эммануэля Макрона. В ходе переговоров запланировано обсудить широкий круг тем.
Эммануэль Макрон вылетел в Москву с небольшим получасовым опозданием для переговоров с Путиным. Кроме того, лидер Франции заявил, что настроен оптимистично на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москве.
Напомним, что Макрон с помощью переговоров с Путиным рассчитывает решить украинский кризис, чтобы получить статус европейского лидера.
На Украине заявили о наступлении наихудших времен для США
Поддержка Китаем требований России в предоставлении США гарантий безопасности свидетельствует о наступлении наихудших времен для США, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.
«Для США случилось наихудшее: Россия и Пекин заключили политический союз и отныне на внешней арене будут координировать свои действия против США», – пояснил эксперт в статье для «Главреда», передает РИА «Новости».
Объединение Москвы и Пекина для противодействия «дестабилизирующим действиям» Вашингтона означает конец однополярного мира и окончание гегемонии США. Теперь за международную безопасность будет ответственна не только одна страна.
Теперь Штатам придется искать компромисс, либо спровоцировать общеевропейскую войну ради возвращения под контроль ЕС. Иначе может начаться период региональных войн, а Украина станет лишь одной из участниц, считает эксперт.
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. В начале февраля госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.
Путин о недовольстве Киева «Минском-2»: Нравится, не нравится – терпи, моя красавица
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Президент России Владимир Путин после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном прокомментировал недовольство украинского президента Владимира Зеленского текстом Минских соглашений фразой: «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», подчеркнув, что соглашения надо исполнять.
«Что касается Минских соглашений – живы они, имеют ли какую-то перспективу или нет, – я считаю, что другой альтернативы просто нет», – приводит слова Путина ТАСС.
Путин обратил внимание на неоднозначную позицию киевских властей, которые «то говорят, что будут соблюдать [соглашения], то говорят, что это разрушит их страну». «Президент [Украины] действующий (Владимир Зеленский) недавно заявил, что ему ни один пункт не нравится из этих Минских соглашений. «Нравится, не нравится, терпи, моя красавица», – процитировал глава российского государства. – Надо исполнять, по-другому не получится».
«По-моему, всем очевидно, что сегодняшние власти в Киеве взяли курс на демонтаж Минских договоренностей», – сказал глава российского государства, отметив, что пока нет подвижек по многим принципиальным вопросам, в частности, по вопросам конституционной реформы, амнистии, местных выборов, правовых аспектов особого статуса Донбасса.
Российский лидер отметил, что украинские власти не хотят напрямую разговаривать с представителями Донбасса. При этом в Минских соглашениях зафиксировано, что определенные вопросы будут обсуждаться и согласовываться с представителями этих территорий. «Обсуждаться и согласовываться с ними. А как же иначе тогда работать? Невозможно. Поэтому нужно набраться мужества, признать то, что написано, не говорить на белое черное, а на черное – белое, и работать», – считает Путин.
Он указал, что руководство Украины шло на выборы под лозунгом решения вопроса в Донбассе мирным путем. «Я очень надеюсь на то, что так в конце концов и будет сделано, когда придет осознание того, что по-другому невозможно поступить», – добавил Путин.
«До сих пор не закреплена в украинском законодательстве и известная формула Штайнмайера, когда мы согласились с некоторыми поправками реально в Минские договоренности и пошли на определенные уступки», – указал президент России, обратив внимание, что «даже эти позиции <…> не исполняются».
«Киев по-прежнему игнорирует все возможности мирного восстановления территориальной целостности страны путем прямого диалога с Донецком и Луганском», – подчеркнул Путин.
По его словам, он в целом обратил внимание Макрона на нежелание сегодняшних киевских властей соблюдать обязательства по минскому комплексу мер и договоренности в нормандском формате, в том числе достигнутые на саммитах в Париже и в Берлине. Кроме того, отметил российский лидер, он указал президенту Франции на массовые систематические нарушения прав человека на Украине. «В стране закрываются неугодные СМИ, устраиваются гонения на политических оппонентов», – пояснил Путин.
«Что меня больше беспокоит, это то, что [на Украине] на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, которому отказано как в признании его коренным народом, собственно говоря, на его родной земле, так и в использовании родного языка», – подчеркнул Путин. Российский лидер назвал чрезвычайно странным то, что это «никак не отражено в какой-то позиции со стороны европейских стран». В связи с этим он выразил надежду, что Макрон по итогам состоявшейся встречи также обсудит вопросы обеспечения гарантий безопасности и стабильности в Европе и внутриукраинского урегулирования с киевскими властями в ходе своего визита на Украину.
Накануне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это «не предусмотрено Минскими соглашениями». В прошлую пятницу он заявил, что украинские власти на встречах всех уровней отвергают возможность ведения прямого диалога с республиками Донбасса. В прошлую среду глава МИД Украины исключил возможность предоставления особого статуса Донбассу.
В конце января замглавы администрации президента России Дмитрий Козак подвел итоги встречи политсоветников лидеров «нормандской четверки» в Париже, констатировав, что прогресс в переговорах в «нормандском» формате почти нулевой. В свою очередь полпред России в контактной группе Борис Грызлов обвинил Киев в саботаже Минских соглашений.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.
В начале декабря глава Донецкой народной республики Денис Пушилин назвал ситуацию в Донбассе «одной из самых серьезных» с 2015 года, предупредив о возможности возобновления полномасштабных боевых действий со стороны Киева. На этом фоне глава МИД Сергей Лавров призвал не оставлять Украину наедине со своей совестью, выразив уверенность, что Киев не будет следовать минским договоренностям по собственной воле.
В Москве обращали внимание, что Украина стянула в зону конфликта в Донбассе уже половину всего состава вооруженных сил, а ОБСЕ зафиксировала переброску тяжелой артиллерии ВСУ к линии соприкосновения в Донбассе. Президент России Владимир Путин на заседании Совета по правам человека указал на сходство событий в Донбассе с геноцидом.
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Германия пригрозила России «необходимыми мерами»
Германия вместе с союзниками намерены предпринять «необходимые меры» в отношении России в случае эскалации ситуации на Украине, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопрос о газопроводе «Северный поток – 2».
В ходе интервью американской газете Washington Post Шольцу был задан вопрос о том, прекратит ли Германия процесс запуска газопровода в случае «вторжения» России на Украину.
«Мы вместе с нашими союзниками готовы предпринять все необходимые меры. И у нас есть очень четкое соглашение с правительством США о транзите газа и энергетическом суверенитете Европы. Также мы договорились, что будем поддерживать Украину, будем интенсивно бороться за транзит газа через Украину и что мы будем очень сильны, если этот транзит газа окажется под угрозой. Также совершенно ясно, что в такой ситуации рассматриваются все варианты... Я не буду вдаваться в подробности, но наш ответ будет единым и решительным», – передает РИА «Новости» слова Шольца.
Он также поблагодарил президента США Джо Байдена за силу и лидерские качества, показанные в ходе «трудных переговоров» с Россией по поводу ситуации на Украине.
Шольц назвал США «самым важным» союзником Германии и Европы.
«Мы много работали, чтобы послать России четкий сигнал о том, что ей придется дорого заплатить, если она вмешается в дела Украины. Я очень ценю то, что делает президент Байден на двусторонних переговорах между США и Россией. Они очень трудные. У них очень сложная повестка дня. Но сила и лидерство – это то, что он там делает», – сказал канцлер Германии.
Шольц также заявил, что его страна поставила Украине 5 тыс. касок по просьбе Киева, тогда как в вопросе возможных поставок вооружений играют большую роль жесткие экспортные ограничения.
«Во-первых, Украина обратилась с просьбой прислать каски, и мы ответили на эту просьбу. Во-вторых, есть жесткие экспортные критерии, которых мы придерживаемся при экспорте вооружений в кризисные регионы. Существует длительная преемственность немецких экспортных ограничений на оружие, чем занималось предыдущие правительство, и в этом вопросе имеет место преемственность», – сказал Шольц.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Кулеба объяснил невозможность диалога Киева с ЛНР и ДНР
Киев не намерен налаживать диалог с республиками Донбасса, так как это якобы не предусмотрено Минскими соглашениями, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
«Я проинформировал [главу МИД ФРГ] Анналену [Бербок], что у Украины есть свои красные линии и мы от них никогда, ни при каких обстоятельствах не отступимся. Среди этих красных линий первая – мы не пойдем ни на какие уступки в отношении территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах», – цитирует Кулебу ТАСС.
Он добавил, что Киев не намерен налаживать прямой диалог с Луганской и Донецкой народными республиками, так как «это не предусмотрено Минскими соглашениями».
«Требование установить такой диалог – это исключительно интерес Российской Федерации», – заявил министр.
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил Украины снова разместили бронетехнику вблизи линии соприкосновения в Донбассе.
В конце января глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что Украина стягивает в Донбасс тяжелое вооружение и технику. В ДНР зафиксировали, что украинские силовики перебросили к линии соприкосновения в Донбассе реактивные системы залпового огня и танковые соединения. При этом Украина утверждает, что не планирует военных действий в Донбассе.