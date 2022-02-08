Путин: Воля народа не является источником власти на Украине

В феврале 2014 года западные страны поддержали государственный переворот на Украине, с этого момента воля народа не является источником власти на Украине, заявил президент России Владимир Путин.

«Зачем же западные страны поддержали государственный переворот? С этого момента для нас власть на Украине, источник власти – госпереворот, а не воля народа» – заявил Путин, слова которого приводит ТАСС.

Путин признал, что затем там проводились выборы, но изначально, подчеркнул президент, власть на Украине была захвачена силой. «Мы разве какие-то операции в Крыму проводили или где-то в нормальной стране с нормальной властью? Нет, никогда этого не делали, в голове даже этого не держали», – продолжил он.

Путин подчеркнул, что Россия после кровавого госпереворота на Украине была вынуждена защищать проживающих в Крыму людей. «Изначально-то власть [на Украине] захватили силой, вооруженным путем, с кровью. Поэтому в этих условиях мы были просто вынуждены защищать людей, которые, скажем, в Крыму проживают. Ну а как иначе-то? Зачем поставили нас в такое положение?» – отметил российский лидер.

Он напомнил, что накануне госпереворота было подписано Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине при посредничестве представителей Германии, Франции и Польши, однако оно было проигнорировано и не выполнено. «В 2014 году представители нескольких европейских стран поставили подписи, гарантии под мирным течением политического процесса – через три дня захватили власть вооруженным путем. Сами ничего не выполняют, а от нас требуют каких-то исполнений? Давайте не будем так играть, это плохая песочница. Нам такая игра не нравится», – сыронизировал президент.

В конце января постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины заявил, что Россия и Украина до сих пор могли бы жить в духе добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества, если бы Запад в 2014 году не спровоцировал в Киеве госпереворот.

Днем позже Рада проголосовала за создание временной следственной комиссии (ВСК) по событиям, повлекшим потерю Украиной Крыма. Крым стал российским регионом после референдума, более 96% участников которого высказались за воссоединение с Россией. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.

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