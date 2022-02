Зимние Олимпийские игры в Пекине объявлены открытыми Режиссер Олимпиады в Сочи назвал церемонию открытия Игр в Пекине минималистичной 4 февраля 2022, 22:25

«Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты, пиротехника потрясающая», – сказал газете ВЗГЛЯД режиссер-постановщик церемонии открытия зимней Олимпиады-2014 в Сочи Андрей Болтенко, комментируя торжественную церемонию открытия 24-й Олимпиады. В пятницу, 44 февраля, председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо». «Мои ожидания были очень высокими и они, в каком-то смысле, не оправдались, потому что в 2008 году на летних Олимпийских играх Китай сделал чрезвычайно масштабное действие: было вложено очень много денег, усилий, все было очень грандиозно. И в каком-то смысле, наверное, они сделали все так, как и обещали. Говорили, что мы увидим то, что не предполагаем, собственно, так и произошло», – говорит Болтенко. Он подчеркивает, что от типичного для Китая максимализма организаторы 24-х Олимпийских игр перешли к довольно тонкому минимализму. При этом в некотором смысле именно такой подход вероятно соответствует нынешнему положению страны, поскольку в 2008 году Китаю, по всей видимости, было важно продемонстрировать свою креативную состоятельность в жанре масштабного сценического действия. А сейчас, когда уже ни у кого нет никаких сомнений, они могут позволить себе творческий минимализм, считает режиссер. «Это сделано профессионально, очень чисто, есть и красивые моменты. Пиротехника потрясающая – ее, кстати, похоже делал тот же художник, что и на прошлой церемонии – Цай Гоцян. Он делает не просто пиротехническое шоу, а художественное произведение, и это было чрезвычайно эффектно», – отмечает собеседник. Кроме того, эксперт заметил, что китайские организаторы повторили схему выхода атлетов, как это было в Сочи в 2014 году. Но во время пандемии рассчитывать на какие-то масштабные действия было, вероятно, неоправданно, продолжает собеседник. При этом он считает, что китайский режиссер Чжан Имоу, который спродюсировал церемонию Олимпийских игр в Пекине, в очередной раз продемонстрировал профессионализм в этом жанре: «придраться не к чему». «Но в целом, я ждал, что будет другого масштаба событие. Не то, чтобы я совсем обманулся, но, скажем так: был в некотором смысле удивлен. Просто в прошлый раз они использовали гораздо больше людей, всевозможных эффектных костюмов, полетов и невероятных на тот момент технологий. Сейчас никаких особенно масштабных декораций и десятка тысяч людей не было, все было достаточно элегантно и не так уж и объемно. Технологии, которые были использованы, уже известны, ничего сверхординарного я не увидел», – делится Болтенко. И даже кульминация любой церемонии – появление олимпийский огня – сделана достаточно просто, считает эксперт. Обычный олимпийский факел, который стал центром композиции. Все это во многом символизирует подход китайцев к церемонии: минималистично, стильно, смыслово. «В азиатских церемониях довольно часто визуальная форма подменяет само содержание. Здесь все эпизоды были содержательными: смысловые и довольно точные. Например, очень изящно придумана церемония национального флага, когда разные национальности, проживающие в Китае, передавали из рук в руки полотнище. Это было довольно любопытно придумано.», – считает режиссер. В минимализме и при таком четком подходе есть поэтическая точность происходящего, убежден собеседник.

Кремль спросили о «трудностях» с посадкой самолета Путина в Пекине 4 февраля 2022, 14:35

Самолет президента России Владимира Путина «покачало» во время посадки в Пекине, соответствующее видео появилось в Сети, сообщают СМИ. При этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков опроверг информацию о каких-либо сложностях с посадкой. В Сети появился ролик, на котором якобы запечатлено, как самолет Путина «покачало» во время захода на посадку в Пекине, передает «Царьград». Видео вызвало споры среди пользователей. Многим показалось, что во время посадки самолет «махнул крылом». При этом самолет сел успешно. «Все хорошо», – сказал Песков на просьбу прокомментировать информацию о «сложностях» при посадке, передает РИА «Новости». Напомним, в пятницу Путин прибыл в Китай. Стороны подписали совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии. Россия, в частности, выступила против независимости Тайваня. Также компания «Газпром» и китайская CNPC подписали долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров природного газа с Дальнего Востока. Роснефть и китайская CNPC подписали соглашение о поставках 100 млн тонн нефти в течение 10 лет для переработки на НПЗ Китая. После переговоров Владимир Путин планирует посетить церемонию открытия Олимпийских игр. Он выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что мешает дальнейшему сближению России с Китаем. Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине 4 февраля 2022, 14:15

Губерниев назвал «ублюдком» украинского журналиста в Пекине 4 февраля 2022, 14:15

Российский комментатор Дмитрий Губерниев поругался с украинским журналистом на Олимпийских играх в Пекине. Инцидент произошел в пятницу в кафе для журналистов, расположенном в подтрибунном помещении стадиона «Птичье гнездо», где в пятницу пройдет церемония открытия Олимпиады. «У тебя очень странное имя, чертов лузер. Простите, ваше имя – чертов лузер, фамилия – ублюдок. Окей, я Дмитрий, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Губерниева украинцу. Позже Губерниев объяснил причину конфликта. «Я случайно задел перегородку там, в помещении. Вот украинец и начал, абсолютная провокация», – рассказал комментатор. Ранее украинский фигурист Максим Никитин заявил о готовности говорить на русском языке. Фигурист Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду 4 февраля 2022, 09:05

Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцевальном дуэте с Викторией Синициной, рассказал, что выразил претензии американцам Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью за их поведение на льду во время разминки перед ритм-танцем в командном турнире Олимпиады в Пекине. Чемпионы мира и Европы Синицина и Кацалапов за исполнение ритм-танца в командном турнире получили 85,05 балла и уступили Мэдисон и Донохью (86,56). Сборная США лидирует в командном зачете с 20 очками, россияне идут вторыми (17). «Не помню, что конкретно. Не помню даже, на английском или на русском, но что-то сказал. Дело в том, что это продолжается весь сегодняшний день. Как-то накопилось, накипело. Провокации? Не то чтобы провокации... Просто пять пар на льду на разминке – это достаточно много. И мы, все спортсмены, в раздевалке в танцах всегда из-за этого ругаемся. Но здесь уже немного на личное перешло», – передает РИА «Новости» слова российского спортсмена. Кацалапов подтвердил, что претензии у него именно к Хаббелл и Донохью. «Да. На них накипело, потому что началось с утра. Но это все остается только на льду, вне него никаких проблем нет, они классные ребята. Просто это спортивный характер. Это этика такая на льду – мы первые начали делать свою связку, они заезжали и видели нас. Надо уступить», – объяснил россиянин. Ранее Кацалапов назвал случайностью свою ошибку в ритм-танце. «С таким хорошим настроением ехали... Да, была обидная такая ошибка. Это точно не волнение», – добавила Синицина. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Украинский фигурист Никитин заявил о готовности говорить на русском языке 4 февраля 2022, 08:42

Украинский фигурист Максим Никитин, выступающий в танцах на льду в дуэте с Александрой Назаровой, готов общаться с представителями российских СМИ на русском языке. Ранее украинский фигурист Иван Шмуратко предпочел ответить по-английски на заданный вопрос на русском языке. «Мы свободные люди, я надеюсь, что каждый в свободной стране и каждый может говорит на любом языке, на котором хочет. В пандемию, в это сложное время, много запретов и ограничений. Как вы видите, я спокойно общаюсь с вами, несмотря ни на что. Если люди ведут нормальный диалог, задают адекватные вопросы, адекватные ответы», – передает ТАСС слова Никитина. Одним из тренеров украинского дуэта является россиянин Александр Жулин. «Он как постановщик, наш, можно сказать, второй тренер. Он нам помогает, когда есть вопросы. Конкретно эти программы поставил именно Александр Вячеславович и его штаб», – добавил фигурист. Никитин рассказал, что постановкой программ их дуэт занимался в Москве: «Мы давно [в Москве] не были. Но на время постановки программы мы там были. [Приехать в Москву] достаточно сложно именно из-за антиковидных мер». Ранее глава киевского отделения партии «Украинское объединение патриотов» Дмитрий Симанской выразил возмущение тем, что украинский олимпийский чемпион в лыжной акробатике Александр Абраменко на пьедестале обнимался с представителем российской сборной. Маринин: Конфликт с американцами на льду мог стать причиной проигрыша по баллам Кацалапова и Синициной 4 февраля 2022, 14:40

Конфликт российских фигуристов Никиты Кацалапова и Виктории Синициной с американской парой на разминке перед ритм-танцем на командном турнире на Олимпиаде в Китае, безусловно, мог стать причиной второго места, сказал газете ВЗГЛЯД олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Маринин. Российский фигурист Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что на разминке перед ритм-танцем на командном турнире Олимпиады-2022 в Пекине он столкнулся с американской парой и что-то сказал им. Однако нападки со стороны американцев продолжались весь день, пара, по словам Кацалапова, не уступала на льду. «Думаю, именно это и стало причиной второго места, потому что Никита, насколько я видел, ошибся в каких-то шагах. Ошибка была незначительная, но сама ситуация вывела из нормального ритма спортсменов. То есть, люди привыкли разминаться, дожидаться своего выхода на лед и спокойно откатывать свой вариант», – говорит Маринин. Он не знает, были ли шаги, сделанные во время разминки со стороны американцев, намеренными или ненамеренными, однако ритм у российских спортсменов явно был нарушен. «Плюс, естественно, Никита не мог не отреагировать на это. То есть, на лицо было то, что соперника вывели из психологического равновесия. Такие ситуации не редкость в спорте. Я желаю нашим спортсменам не поддаваться на эмоции, сохранять спокойствие и откатать так, как они это делают на других соревнованиях», – считает собеседник. Фигурист подчеркивает, что Олимпийские игры, по сути, ничем не отличаются от любых других соревнований. Тем более, что эти проходят без зрителей и без дополнительного давления со стороны. «Все, что нужно нашим спортсменам, только делать то, что они умеют, и умеют делать очень хорошо», – заключил Маринин. В ритм-танце на командном турнире Кацалапов и Синицина на Олимпийских играх в Китае показали второй результат, заработав 85,05 балла. Первое место получила американская пара Мэдисон и Донохью (86,56). Хоккеистки сборной России победили команду Швейцарии в первом матче на Олимпийских играх 4 февраля 2022, 09:37

Женская сборная России переиграла команду Швейцарии в первом матче группового этапа олимпийского хоккейного турнира. Встреча завершилась со счетом 5:2 (2:1; 2:1; 1:0) в пользу российской команды, передает РИА «Новости». Россиянки 5 февраля сыграют против сборной США. Напомним, в четверг премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что российские спортсмены, которые завоюют золото на Олимпийских и Паралимпийских играх в Пекине, получат вознаграждение в размере 4 млн рублей. Серебряным и бронзовым медалистам выплатят по 2,5 млн рублей и 1,7 млн рублей соответственно. Путин прибыл в Китай 4 февраля 2022, 09:15

Президент России Владимир Путин прибыл в Китай, где он примет участие в церемонии открытия зимних Олимпийских игр и проведет переговоры с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает РИА «Новости». Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин отправится на Олимпийские зимние игры в Пекин вместе с главой Аргентины Альберто Фернандесом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что встреча глав России и Китая пройдет в пятницу до начала церемонии открытия Олимпийских игр – 2022, которая состоится в 15.00 по московскому времени. Переговоры будут носить полноформатный характер. Ожидается, что лидеры обсудят международную проблематику, включая диалог России с США и НАТО, идеи о гарантиях безопасности, а также сверят часы по основным направлениям двустороннего сотрудничества, в том числе в энергетике, в области инвестиционного сотрудничества, космосе и других. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президент Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях, вступающих в новую эпоху. Российские атлеты прошли по Национальному стадиону Пекина в ходе церемонии открытия Игр 4 февраля 2022, 16:00

Российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олим

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил XXIV зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Торжественная церемония открытия состоялась на Национальном стадионе, который также известен как «Птичье гнездо». «XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми», – заявил Си Цзиньпин, передает ТАСС. Ранее российская сборная на Олимпийских играх прошла по Национальному стадиону Пекина под флагом Олимпийского комитета России в ходе церемонии открытия XXIV зимней Олимпиады. Напомним, в пятницу в Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр. Представители России прошли на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщал, что в состав делегации войдут 80 человек. В Пекине началась церемония открытия Олимпиады 4 февраля 2022, 15:05

В Китае началась церемония открытия зимних Олимпийских игр, она проходит на Национальном стадионе в столице страны – Пекине, сообщают информационные агентства. Торжественная церемония открытия Олимпиады проходит в пятницу, после представлений пройдет парад участников, в нем примут участие представители 91 Национального олимпийского комитета, передает ТАСС. Представители России появятся на стадионе под номером 46. Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что в состав делегации войдут 80 человек. Знаменосцами станут серебряный призер Игр конькобежка Ольга Фаткулина и капитан сборной России по хоккею, олимпийский чемпион Вадим Шипачев. Парад открывает команда Греции, последними выйдут представители Китая. На церемонию приглашен президент России Владимир Путин. Он прибыл в Пекин в пятницу и провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин поприветствовал российских спортсменов в Пекине 4 февраля 2022, 17:00 Текст: Кристина Цыцура

В пятницу, 4 февраля, в Пекине стартовала церемония открытия зимних Олимпийских игр, на которых присутствует президент России Владимир Путин. В качестве гостя он находится на Пекинском национальном стадионе «Птичье гнездо», глава страны стоя поприветствовал российских спортсменов, когда они проходили, передает ТАСС. Кадры с Путиным появились в эфире американского телеканала NBC. Президент России находился на трибуне один. Он был в теплой зимней куртке черного цвета – в Пекине сейчас около 5 градусов ниже нуля. На отдельной трибуне пекинского стадиона расположились председатель КНР Си Цзиньпин и глава Международного олимпийского комитета Томас Бах. Напомним, российским спортсменам запрещено использовать национальный гимн и символику. Путин заявил о беспрецедентном характере отношений России и Китая 4 февраля 2022, 10:52 Текст: Наталья Ануфриева

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином. Путин сказал, что двусторонние отношения Китая и России «развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства, они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии», передает ТАСС. «Мы знаем по себе, какой плотный у Вас, и у Вас и у Ваших коллег, график в ходе открытия Олимпийских игр. Но надеюсь, найдем несколько минут для того, чтобы поговорить по двусторонним отношениям», – сказал президент на переговорах, обращаясь к Цзиньпину. Путин добавил, что на российско-китайских переговорах насыщенная повестка дня, передает РИА «Новости». «И мы, конечно, используем сегодняшний визит российской делегации – она у нас, несмотря на пандемийные ограничения, все-таки выглядит солидно – по всем направлениям плотно поработаем», – отметил он. Российский лидер также поблагодарил Си Цзиньпина за приглашение посетить церемонию открытия зимних Олимпийских игр в Пекине и выразил надежду, что и российские и китайские спортсмены выступят достойно. Он отметил, что взаимные посещения во время открытия Олимпиад стали своего рода традицией. В свою очередь Цзиньпин заявил, что Китай и Россия, несмотря на пандемию, привержены устойчивому развитию двусторонних отношений. «Стороны решительно поддерживают усилия по защите своих коренных интересов. Крепнет политическое и стратегическое взаимодоверие. Стороны остаются привержены первоначальным целям, прилагая неустанные усилия к устойчивому развитию двусторонних отношений», – сказал он. Напомним, в пятницу российский лидер прибыл в Китай. Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время визита российской делегации в Пекин 4 февраля примут совместное заявление о международных отношениях. Кроме того, Путин после переговоров планирует посетит церемонию открытия Олимпийских игр. Мишина и Галлямов стали вторыми в короткой программе у пар в командном турнире на ОИ 4 февраля 2022, 10:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли второе место в короткой программе командного турнира на Олимпийских играх в Пекине. За свой прокат россияне получили 82,64 балла. Победили китайцы Суй Вэньцзин и Хань Цун (82,83 балла), побившие мировой рекорд Мишиной и Галлямова (82,36). Третьими стали американцы Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер (75,00 балла), передает РИА «Новости». Ранее в пятницу россиянин Марк Кондратюк занял третье место в одиночном катании, танцевальный дуэт Виктория Синицина / Никита Кацалапов расположился на второй строчке по итогам ритм-танца. По сумме трех видов российские фигуристы идут вторыми, набрав 26 баллов. Помимо них, в лидирующей тройке находятся американцы (28) и китайцы (21). Командный турнир продолжится короткой программой у женщин и произвольной программой у мужчин 6 февраля. Ранее Кацалапов заявил о претензиях к американцам за поведение на льду. Путин выразил уверенность, что спортсмены России и Китая достойно выступят на ОИ 4 февраля 2022, 10:56 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином выразил уверенность, что спортсмены РФ и КНР достойно выступят на Олимпиаде. «Уверен, что наши спортсмены выступят достойно – и китайские, и российские. Весь мир будет внимательно наблюдать за тем, что происходит на спортивных площадках», – передает ТАСС слова Путина, открывшего двусторонние переговоры со своим китайским коллегой. Российский президент напомнил, что взаимные визиты во время Олимпиад стали своего рода традицией. «Мы были у вас сначала в 2008 году на летней Олимпиаде, затем вы в 2014 году – на зимней в Сочи, и вот, как договаривались, сейчас у вас в Пекине на открытии зимних Олимпийских игр», – заключил Путин. Ранее в пятницу Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине. Российская команда выйдет на церемонии открытия ОИ под номером 46 4 февраля 2022, 14:55 Текст: Дмитрий Зубарев

Российская команда на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине выйдет под 46-м номером после команды Румынии, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК). Делегации на церемонии открытия будут выходить в порядке, основанном на китайском алфавите. Первой на стадионе традиционно появится команда Греции, передает РИА «Новости». Церемония открытия пройдет 4 февраля на Национальном стадионе в Пекине, начало – 15:00 мск. Напомним, знаменосцами сборной России будут хоккеист Вадим Шипачев и конькобежка Ольга Фаткулина.