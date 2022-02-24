Зеленский потребовал от ЕС ввести режим бесполетной зоны над Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном введение со стороны ЕС пакета дополнительных жестких санкций против России и потребовал отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной.

«Пакет дополнительных жестких санкций по отношению к РФ от ЕС уже на подходе. Обсудил все детали c [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном. Требуем отключения России от SWIFT, введения бесполетной зоны над Украиной и других действенных шагов, чтобы остановить агрессора», – написал в Twitter Зеленский, передает ТАСС.

Ранее Зеленский заявил, что Украина предлагает вернуться на путь мира.

До этого он выступил с экстренным обращением к народу, в ходе которого перешел на русский язык. Зеленский заявил, что инициировал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, но ответа не получил.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко сообщил о введении в городе комендантского часа. Украинские СМИ сообщили о введении запрета на въезд в Киев.

Между тем, по сообщениям СМИ, российские войска заняли аэропорт Гостомель под Киевом.

На ваш взгляд Вы ожидали начала военной операции по демилитаризации Украины? Да, так ее и представлял

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Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России.

Утром в четверг военные объекты Украины подверглись массированным ударам. В ДНР сообщили о боях по всей линии соприкосновения. В МО России подчеркивали, что Вооруженные силы России не наносят удары по городам Украины, заявили в Минобороны России. Высокоточное оружие поражает только военные цели.