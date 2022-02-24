Кличко заявил о введении в Киеве комендантского часа

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о введении в городе комендантского часа.

Кличко заявил в эфире телеканала «Украина-24», не уточнив, в какое время будут действовать эти ограничения, передает ТАСС.

«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час, и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», – объявил он.

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По словам мэра, в данный момент «контролируются улицы, просьба ко всем, если выходите на улицу, иметь документы, удостоверяющие личность, у меня просьба – в этот момент как можно меньше выходить на улицу, оставайтесь, пожалуйста, дома».

Ранее украинские СМИ сообщили о введении запрета на въезд в Киев.