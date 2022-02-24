Блинкен не исключил «вторжения» России на Украину этой ночью

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен в среду вечером в эфире телеканала NBC ответил утвердительно на вопрос о наличии оснований опасаться «вторжения» России на Украину этой ночью.

Ведущий задал госсекретарю США вопрос о том, есть ли у него основания полагать, что «вторжение» российских сил на территорию Украины может произойти этой ночью. «Да. К сожалению, Россия привела свои войска в состояние полной готовности вдоль границы с Украиной на севере, юге и востоке. Похоже, что все готово к тому, чтобы Россия осуществила крупномасштабную агрессию против Украины», – приводит ответ Блинкена ТАСС.

Позднее в интервью госсекретарь заявил, что «не в состоянии назвать точное время или дату» планируемого, по его версии, «вторжения». «Но все готово к выдвижению России», – выступил с утверждением глава американского внешнеполитического ведомства.

При этом он выразил мнение, что «еще есть возможность избежать крупномасштабной агрессии». В обратном случае, по его словам, «будут масштабные последствия, цена, которую России придется выплачивать очень долгое время».

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала примером «операции под чужим флагом» обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии Украины (ВСУ).

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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