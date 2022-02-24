США увидели в обращении ЛНР и ДНР к России «операцию под чужим флагом»

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки назвала примером «операции под чужим флагом» обращение глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Мы с самого начала говорили, что будет целый ряд операций под чужим флагом, которые мы ожидали. <…> Это [их] пример. Это говорит о том, что они чувствуют себя под угрозой. Исходящей от кого? Украины, на которую Россия угрожает напасть?» – приводит ТАСС ответ пресс-секретаря Белого дома на вопрос о том, является ли это обращение якобы «сигналом того, что США ожидают начала более широкого вторжения» РФ на Украину. «Мы продолжим рассказывать о том, что мы считаем операциями под чужим флагом или попытками распространить дезинформацию о реальном положении дел на местах», – сказала Псаки.

В среду главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Он отметил, что вопрос выхода на границы республик может решиться мирно. Пушилин также напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

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