Пушилин сказал, как будет решаться вопрос границ ДНР и ЛНР

Кулеба объяснил суть украинского «плана Б»

Если не удастся урегулировать кризис в отношениях с Россией дипломатией, то у Киева есть «план Б» – «сражаться за каждый дюйм земли», заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

МИД Украины сообщил, что Кулеба встретился с президентом США Джо Байденом перед тем, как глава американского государства выступил с заявлением по ситуации в Донбассе и санкциям. Байден заверил в готовности США к дальнейшим быстрым и решительным шагам, в тесной координации с союзниками и партнерами в случае дальнейшей агрессии» России против Украины, передает РИА «Новости».

Кулеба «отметил важность постоянного наращивания санкционного давления на Российскую Федерацию, а также военной и макрофинансовой поддержки Украины, озвучил конкретные предложения по этому поводу». Он также «подтвердил приглашение от имени президента Украины Владимира Зеленского президенту США Джозефу Байдену посетить Украину с визитом».

Также Кулеба встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Кулеба заявил, что «сейчас настало время для введения санкций». «План А» – использовать каждый инструмент дипломатии, чтобы сдержать Россию и предотвратить дальнейшую эскалацию. «План Б» – сражаться за каждый дюйм земли», – сказал глава МИД Украины. Он сообщил, что «выдвинул предложение о программе ленд-лиза, похожей на ту, которая использовалась союзниками в Европе в ходе Второй мировой войны».

Кулеба также сообщил, что власти Украины не планируют проводить эвакуацию жителей Харькова или Мариуполя, расположенных рядом с российской границей. Отвечая на вопрос о возможности эвакуации президента Украины Владимира Зеленского, Кулеба заявил, что тот не оставит свой народ.

На ваш взгляд В каких границах должны существовать ДНР и ЛНР? В фактических границах

В границах областей на 2014 год

Внутри границ Украины

Внутри границ России



Позднее в интервью Fox он заявил: «Проблема в том, что у нас нет ясного понимания графика Путина, как он планирует свои дальнейшие действия – ни здесь, в Вашингтоне, ни там, в Киеве». Кулеба сообщил, что в ходе визита в США заручился обещанием новых поставок вооружения, но подчеркнул, что Украина не просит присылать американские войска.

Комментируя Будапештский меморандум, Кулеба предположил, что можно было разумнее поступить с ядерными арсеналами, «если бы США вместе с Россией не заняли бы совместной позиции лишить Украину ее ядерного оружия».

Кулеба заявил, что санкции, введенные США против России, выглядят достаточно «сильными», если рассматривать их как первый шаг.

Напомним, Россия признала Донецкую и Луганскую народные республики независимыми государствами. Российской армии поручено обеспечить мир в ДНР и ЛНР. Ситуация в Донбассе обострилась в конце прошлой недели, когда начался обстрел со стороны силовиков Украины. Украина рассматривает возможность разрыва дипломатических отношений с Россией. МИД России объявил об эвакуации персонала российского посольства с Украины.

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