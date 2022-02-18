В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины

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18 февраля, пятница | Последнее обновление — 08:08 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Глава МОК раскритиковал тренеров за «холод» по отношению к Валиевой
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Алина Паш оказалась рецидивисткой – она побывала не только в Крыму, но и в Москве, где неосмотрительно сфотографировалась на Красной площади. Отыскали еще один снимок, где Алина позирует в бело-сине-красной куртке, а сочетание этих цветов для украинских националистов – харам.
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Вступление Москвы в Североатлантический альянс решило бы ряд текущих российских и западных проблем. Но при этом создало бы гораздо больше новых.
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Энергетическая порка Украины, вероятно, будет происходить так долго, как долго Киев будет тянуть с имплементацией Минских соглашений. У президента Зеленского просто не останется аргументов и красивых роликов для внутренней аудитории, которая потребует топлива и тепла, а не зрелищ.
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В бразильском городе Петрополис, расположенном в горных районах штата Рио-де-Жанейро, произошло наводнение. Официально известно о гибели шести человек, но, как считается, на самом деле погибло не менее 40 человек.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США назвали уловкой отвод российских войск от границ Украины
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Как утверждает Washington Post, США получили некие разведданные, якобы свидетельствующие, что объявленный Россией отвод войск от границы Украины был преднамеренной уловкой, чтобы ввести в заблуждение Вашингтон.
«Вашингтон получил достоверную информацию о том, что заявления России (об отводе войск) могут быть частью кампании дезинформации, призванной ввести в заблуждение», – передает РИА «Новости» слова неназванного американского чиновника. Газета утверждает, что еще два американских и один европейский источник независимо друг от друга подтвердили, что знакомы с этой информацией.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. После того, как «вторжение» на Украину не состоялось, американские СМИ «перенесли» его срок. Теперь, по их версии, «вторжения» России на Украину следует ждать после 20 февраля. Официальный представитель МИД Мария Захарова попросила у западных СМИ график «вторжений» России на Украину, чтобы она могла спланировать отпуск.
Напомним, из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами. В среду Минобороны России объявило, что подразделения Южного военного округа (ЮВО) начали возвращаться в пункты дислокации из Крыма, где также проходил эпизоды масштабных учений всех ВС России.
Политолог объяснил причины высылки заместителя американского посла из России
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«Синхронизацией высылки заместителя посла Гормана и передачей ответа Вашингтону по текущему диалогу Москва показала, что претензии к США не ограничиваются вопросами безопасности», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее российские власти объявили персоной нон-грата заместителя посла США Барта Гормана.
«Я лично знаю Барта Гормана. Это второй по значимости человек в посольстве в Москве, его называют DCM (Deputy chief of mission). Номинально он занимается кадровыми, административными и финансовыми вопросами. Но в отсутствие посла Джона Салливана – а такое происходило очень часто – Горман как раз и работал по главным направлениям, в том числе по диалогу о гарантиях безопасности», – пояснил гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. Причем депортация Гормана вряд ли связана со шпионской деятельностью, полагает он: «На таких высоких постах люди редко работают под прикрытием».
По мнению политолога, сама по себе высылка не связана с диалогом по безопасности и не нарушит его ход, поскольку диалог ведется сразу по нескольким межведомственными линиям. «Но Москва тем самым напомнила Вашингтону, что кроме претензий к расширению НАТО есть и другие, например – никуда не делся дипломатический кризис с массовыми взаимными высылками дипломатов», – сказал Кортунов.
Именно в такой форме Москва дала ответ Вашингтону на недавний очередной скандал, когда наш посол России в США Анатолий Антонов сообщил, что Госдеп, по сути, пригрозил ему высылкой в случае, если МИД РФ не выдаст визы охранникам Салливана, полагает эксперт.
«Так что высылку Гормана можно считать своеобразным призывом Москвы к обсуждению дипломатических двусторонних вопросов», – предположил политолог. По словам Кортунова, в личных беседах Горман признавался ему, что сам собирается в скором времени вообще покинуть дипломатическую службу. «Кстати, после этой высылки его руководство, скорее всего, попросит Гормана некоторое время не увольняться – чтобы выразить несогласие с жестом Москвы. Ведь его уход в отставку сразу после высылки из России будет выглядеть не очень хорошо для Госдепа», – допустил Кортунов.
В четверг стало известно, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве. «Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – цитирует РИА «Новости» пресс-атташе миссии Джейсона Ребхольца. Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на это решение Москвы.
Сообщение о высылке Гормана появилось почти одновременно с визитом его непосредственного руководителя, посла Джона Салливана в здание МИД России. В МИДе ему вручили письменный ответ Москвы на письмо Вашингтона о гарантиях безопасности.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
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МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности
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В МИДе передали приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану реакцию России на ответ Вашингтона по гарантиям безопасности, сообщили в министерстве.
«Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса, включая использование их инфраструктуры для ведения любой военной деятельности, а также о возврате военных потенциалов, в том числе ударных, и инфраструктуры НАТО к состоянию на 1997 г., когда был подписан Основополагающий акт Россия – НАТО», – цитирует документ РИА «Новости».
В МИДе подчеркнули, что эти положения имеют для Российской Федерации принципиальное значение.
По Украине
«Никакого «российского вторжения» на Украину, о чем с осени прошлого года заявляют на официальном уровне США и их союзники, нет и не планируется, поэтому утверждения об «ответственности России за эскалацию» нельзя расценить иначе, как попытку оказать давление и обесценить предложения России по гарантиям безопасности», – говорится в сообщении МИДа.
По заявлению ведомства, утрата украинским государством территориальной целостности – результат произошедших внутри него процессов, а содержащиеся в американском ответе обвинения России в том, что она «оккупировала Крым», также не выдерживают никакой критики. «Вопрос о принадлежности Крыма закрыт», – говорится в заявлении.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст. 5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в ответе Вашингтону.
Конфигурация сил
«США и их союзники продвигали на восток свою военную инфраструктуру, развертывали контингенты на территориях новых членов. Они обходили ограничения ДОВСЕ и весьма вольно трактовали положения Основополагающего акта Россия – НАТО об отказе от «дополнительного постоянного размещения существенных боевых сил». Сложившаяся в результате этих действий ситуация неприемлема», – говорится в заявлении.
В связи с этим Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
Принцип неделимости безопасности
«Не увидели в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности, – говорится в заявлении МИДа. – Наши «красные линии» и коренные интересы в области безопасности игнорируются, а неотъемлемое право России их обеспечивать отвергается. Для нас это, разумеется, неприемлемо.
МИД отмечает, что в полученном ответе упоминается приверженность Вашингтона концепции неделимости безопасности, но она в тексте сводится к праву государств «свободно выбирать или менять способы обеспечения своей безопасности, включая союзные договоры».
«Эта свобода не абсолютна и является лишь половиной известной формулы, зафиксированной в Хартии европейской безопасности. Ее вторая часть требует при реализации этого права не «...укреплять свою безопасность за счет безопасности других государств». Не можем считать полученное от НАТО письмо от 10 февраля с. г. в качестве ответа на направленное Министром иностранных дел России С. В. Лавровым 28 января 2022 г. послание Государственному секретарю США Э. Блинкену по данному вопросу. Мы просили дать ответ в национальном качестве», – заявляет МИД.
Политика «открытых дверей» НАТО
«США подтверждают «твердую поддержку» политике «открытых дверей НАТО». Но она противоречит базовым обязательствам, принятым в рамках СБСЕ/ОБСЕ, прежде всего обязательству «не укреплять свою безопасность за счет безопасности других», – отмечает МИД.
По заявлению ведомства, данная политика не согласуется с установками самого альянса, который по итогам заседания мининдел НАТО 6–7 июня 1991 года в Копенгагене обязался «не извлекать односторонних преимуществ из изменившейся ситуации в Европе», «не угрожать легитимным интересам» других государств, не стремиться к их «изоляции» или «проведению новых разделительных линий на континенте».
«Призываем США и НАТО вернуться к выполнению международных обязательств в сфере поддержания мира и безопасности. Ожидаем от членов альянса конкретных предложений о содержании и формах юридического закрепления отказа от дальнейшего расширения НАТО на Восток», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Пакетный характер предложений
«Хотели бы акцентировать внимание на отсутствии конструктивной реакции Вашингтона и Брюсселя на четко обозначенные нами важнейшие элементы российской инициативы. Что касается вопросов контроля над вооружениями, то рассматриваем их исключительно в общем контексте комплексного, пакетного подхода к урегулированию проблемы гарантий безопасности», – отмечается в сообщении МИДа.
«Пост-ДСНВ» и «уравнение безопасности»
«Россия продолжает выступать за интегрированный подход к стратегической проблематике. Мы предлагаем заняться совместной выработкой нового «уравнения безопасности», – заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
«Набор элементов предлагаемой нами концепции, которая в полной мере сохраняет актуальность, до американской стороны доводился – в том числе в ходе встреч в рамках стратдиалога и в переданном нами 17 декабря 2021 г. рабочем документе по его наполнению», – пишет МИД в своем ответе Вашингтону.
Развертывание ядерного оружия вне национальной территории
«В своем документе США не стали реагировать на такой элемент «пакета» предложенных нами мер, как вывод на национальную территорию развернутого за ее пределами ядерного оружия и отказ от его дальнейшего развертывания вне пределов национальной территории», – отмечает МИД.
«Хотели бы пояснить, что в наших предложениях речь идет о решении проблемы наличия на территории некоторых неядерных государств НАТО – в нарушение ДНЯО – ядерного оружия США, которое способно поражать цели на территории России. Это включало бы и ликвидацию инфраструктуры для быстрого развертывания таких вооружений в Европе, а также прекращение натовской практики тренировок и учений по обращению с этим оружием, в которые вовлекаются неядерные государства – члены НАТО», – говорится в заявлении.
По утверждению российского внешнеполитического ведомства, без устранения этого раздражителя обсуждение тематики нестратегического ядерного оружия невозможно.
Ракеты средней и меньшей дальности наземного базирования
МИД отмечает, что Россия рассматривает данную проблематику как одно из приоритетных направлений российско-американского диалога по стратегической стабильности: «Считаем, что указанная категория вооружений является необходимым компонентом нового «уравнения безопасности», которое следует совместно выработать России и США».
Москва отметила, что США берут за основу российский подход, который предусматривает взаимное урегулирование встречных озабоченностей в контексте ранее действовавшего ДРСМД. «Предложенный американской стороной вариант развития нашей идеи о взаимных мерах верификации применительно к комплексам «Иджис Эшор» в Румынии и Польше, а также некоторым объектам в европейской части территории России, может быть в дальнейшем взят в проработку», – говорится в сообщении.
Тяжелые бомбардировщики и надводные боевые корабли
«Отмечаем внимание американской стороны к российской идее о дополнительных мерах снижения рисков в отношении полетов тяжелых бомбардировщиков вблизи национальных границ сторон. Видим предмет для обсуждения и потенциал для взаимоприемлемых договоренностей. Напоминаем о не менее важном элементе нашего «пакетного» предложения, касающемся аналогичных походов боевых надводных кораблей, с которыми также связаны серьезные риски», – пишет МИД в своем ответе США.
Военные учения и маневры
«Американская сторона, по-видимому, исходит из того, что снизить напряженность в военной области можно за счет повышения транспарентности и дополнительных мер по уменьшению опасности в русле предложений Запада по модернизации Венского документа.
Считаем такой подход нереалистичным и однобоким, направленным на «просвечивание» деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации», – заявляет МИД.
«Что касается предотвращения инцидентов в открытом море и воздушном пространстве над ним, то приветствуем готовность США к соответствующим консультациям. Однако эта работа не может подменить урегулирование ключевых проблем, поставленных Россией», – подчеркивает российская сторона.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Россия выслала заместителя посла США в Москве
Москва приняла решение выслать заместителя посла США в России Барта Гормана, заявили в американском посольстве.
«Горман был вторым по значимости должностным лицом в посольстве США в Москве после посла и ключевым членом высшего руководящего состава посольства», – передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря дипмиссии Джейсон Ребхольц.
Позже стало известно, что Вашингтон собирается ответить на высылку Россией заместителя посла США.
Ранее сообщалось, что посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности. В здании посол пробыл около 15 минут.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что в ближайшее время Москва направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.
Сатановский посоветовал не реагировать на глупость «шестерок из Госдепа»
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«Представитель Госдепа Нед Прайс – выходец из ЦРУ. Какая разница, что он врет, зачем и почему?» – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Сатановский. Ранее Прайс заявил, что США никогда не называли точную дату «вторжения» России на Украину и открестился от прогнозов по данному вопросу.
«Я перестал реагировать на заявления Госдепа, Белого дома, НАТО за их абсолютную бессмысленность. Поэтому оценивать слова того же Блинкена или каких-то шестерок из Госдепа – себя не уважать», – считает политолог Евгений Сатановский.
По его мнению, заявления американского истеблишмента направлены на местный электорат. «Ему, электорату, пытаются доказать, что администрация Байдена – не дебилы разной степени ветхости, а крутые парни. Но у нас-то население страны вроде бы не избиратели Байдена», – отметил собеседник.
«Давайте проведем аналогию с повестью Алексея Толстого про Буратино. Должен ли Буратино реагировать на каждую хрень, которую скажет ему крыса Шушара? Нет, ведь он знает, что перед ним враг, и ничего хорошего ждать не надо. Его должно волновать, съест его крыса или нет, но зачем обращать внимание на ее слова? Пускай там у себя за печкой шуршит, злая, противная», – рассказал Сатановский.
«Так вот Прайс – не очень большая крыса. Виктория Нуланд – побольше. А бывший посол США в России, директор ЦРУ Уильям Бернс – еще крупнее. Но, на мой взгляд, когда у вас в подполье заводится крыса, нужно либо брать дробовик, либо ставить крысоловку. Сегодняшний уровень наших отношений со Штатами дошел до состояния, когда с ними бесполезно разговаривать. Или они начинают вас бояться и стараться не раздражать, или вам конец», – подчеркнул он.
«В Америке к власти пришли какие-то политические бомжи. Они должны реагировать на нас инстинктивно, обходить десятой дорогой, – считает Сатановский. – Дискуссии могли иметь смысл, когда, скажем, Генри Киссинджер был госсекретарем. К нему действительно надо было прислушиваться. Или Джеймс Бейкер, которого я еще помню, тоже был профессионалом».
Ранее официальный представитель Госдепа США Нед Прайс заявил, что власти страны никогда не называли «с какого-то подиума» точный день «вторжения» России на Украину. «В течение какого-то времени вы слышите, как мы пытаемся донести, что Россия создала возможности для атаки в любое время», – пояснил чиновник и добавил, что несостоявшееся «вторжение» не означает, что у Вашингтона была неверная информация.
Однако в прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан говорил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
Напомним также, 14 января официальный представитель Белого дома Джен Псаки заявляла, что «вторжение» может начаться в январе – феврале. Посольство России в Вашингтоне назвало заявления Белого дома о сроках «вторжения» на Украину вбросом и информационным давлением. В начале февраля в администрации США прекратили называть «вторжение» на Украину «неминуемым», чтобы не подавать неправильный сигнал.
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Посол США покинул МИД России без комментариев
Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание министерства иностранных дел России после заявления российской стороны о скором ответе Вашингтону по гарантиям безопасности, сообщают СМИ.
В МИД посол пробыл около 15 минут, передает РИА «Новости».
При этом сам Салливан не стал комментировать агентству возможное получение ответа Москвы на реакцию Вашингтона по гарантиям безопасности.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Россия в четверг направит Вашингтону свой ответ по гарантиям безопасности.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Политолог: Россию и США ждет новый виток эскалации напряженности
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«В ответе видны некоторые зацепки, свидетельствующие о желании Москвы продолжать диалог. Но в целом тональность российских заявлений как минимум не изменилась, несмотря на несколько проведенных раундов переговоров», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее МИД России опубликовал свою реакцию на январское письмо Вашингтона по гарантиям безопасности.
Переданный Москвой документ по-прежнему ультимативен в той части, которая касается «пакетности» безопасности, пояснил председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП), научный директор международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов.
«Ответы выдержаны в том же духе, что и изначальное, декабрьское предложение Вашингтону по безопасности. Россия повторяет: мы обсуждаем все интересные технические «кейсы» только после того, как будет решен главный политический вопрос о юридических гарантиях отказа от расширения НАТО», – заметил эксперт.
В главных требованиях ничего не изменилось, позиции обеих сторон не сдвинулись, отметил аналитик. «Значит, мы, вероятно, станем свидетелями нового витка эскалации. Тот факт, что одновременно с передачей ответа Москва сообщила послу США о высылке его заместителя, – более чем верный «анонс» роста такой напряженности. Естественно, за этим последует ответ Вашингтона. Как минимум возобновится дипломатическая война. Да и, наверно, не только она», – допустил Лукьянов.
В этой ситуации говорить о шансах на компромисс не приходится, подчеркнул собеседник. «Сейчас у США и России совершенно другой настрой: идет поднятие ставок. Именно по причине того, что компромисса пока не видно. Попытки сближения позиций станут актуальны только тогда, когда ситуация станет действительно опасной. Пока, судя по всему, у сторон нет ощущения, что существует реальная угроза войны или какого-то другого неконтролируемого развития событий», – считает эксперт.
Лукьянов обратил внимание и на призыв украинского лидера Владимира Зеленского, прозвучавший в четверг в интервью агентству «РБК-Украина»: о подготовке «глобального документа» с гарантиями безопасности для Украины, который подписали бы в том числе США и Россия. Такой документ, как дал понять Зеленский, мог бы избавить Киев от необходимости добиваться членства в НАТО.
«Это любопытно – появились какие-то новые идеи относительно возможности достижения гарантий безопасности. Но надо помнить, что Будапештский меморандум никого ни от чего не спас, когда изменились обстоятельства, и случился острый кризис. Впрочем, то, что Зеленский заговорил про такой вариант, в принципе, уже хорошо. Другое дело, что президент Украины чего только не говорит. Не стоит воспринимать все его слова за фундаментальную позицию Киева», – заметил Лукьянов.
Ранее в четверг МИД РФ передал приглашенному в ведомство послу США Джону Салливану письменную реакцию на предложения Вашингтона по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности. Речь идет об отказе от дальнейшего расширения НАТО, об отзыве «бухарестской формулы» о том, что «Украина и Грузия станут членами НАТО», и об отказе от создания военных баз на территории государств, ранее входивших в СССР и не являющихся членами Альянса», – указывается в российском документе.
Москва указала: в случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников в прямой конфликт с Россией. В целом Россия не увидела в ответе США подтверждений тому, что американская сторона в полной мере привержена соблюдению непреложного принципа неделимости безопасности.
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В МИД сочли оценки Псаки массовых захоронений в ДНР кощунством
В МИД назвали безответственными и кощунственными заявления пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о массовых захоронениях гражданских лиц в Донбассе.
«Dear Jen, возможно, ты позволила себе эти высказывания от незнания. Только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса. Восполни пробел и посмотри соответствующие материалы, запроси данные «американской разведки», на которые ты все время ссылаешься. Не позволяй себе так безответственно рассуждать на столь трагические темы, о которых ты не имеешь ни малейшего представления», – передает РИА «Новости» слова официального представителя МИД Марии Захаровой.
Как отмечается в материале МИД, комментарий Захаровой сопровождается фотографиями захоронений, в том числе жертв неизбирательных обстрелов ВСУ, а также людей, погибших от действий бойцов Нацгвардии Украины. «Надеюсь, они будут нагляднее докладов «американской разведки», которые никто не видел», – передаются ее слова.
При этом отдельно приводятся фотографии мемориала Памяти погибшим детям Донбасса. «Dear Jen, я тебя прошу. Больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идет о жертвах среди мирного населения. Они – незаживающая боль на сердцах отцов и матерей в ДНР и ЛНР. Не опускайся до кощунства», – говорится в комментарии.
Ранее Захарова назвала позором заявления ряда официальных лиц Соединенных Штатов, которые рассказывали о наличии у них данных о том, что Россия якобы собирается вторгнуться на Украину.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия настаивает на выводе сил США из Восточной Европы и Прибалтики
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Россия настаивает на выводе всех американских сил и вооружений из Центральной, Восточной Европы и Прибалтики, говорится в опубликованной реакции Москвы на ответ в адрес США по гарантиям безопасности.
«Настаиваем на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в ЦВЕ, ЮВЕ и Прибалтике. Убеждены, что национальных потенциалов в этих зонах вполне достаточно. Готовы к обсуждению этой темы на основе статей 4 и 5 российского проекта договора», – говорится в тексте сообщения, передает РИА «Новости».
Отмечается, что вступление Украины в НАТО приведет к попытке Киева вернуть Крым, втянув США и союзников в прямой вооруженный конфликта с Россией, говорится в сообщении МИД.
«В случае принятия Украины в НАТО возникнет реальная угроза того, что режим в Киеве попытается силой «вернуть» Крым, втянув США и их союзников, в соответствии со ст.5 Вашингтонского договора, в прямой вооруженный конфликт с Россией со всеми вытекающими последствиями», – говорится в документе.
Также обвинения американской стороны в адрес России в том, что она якобы «оккупировала Крым», не выдерживают критики.
В МИД России еще раз напомнили, что в 2014 году в Киеве произошел переворот, инициаторы которого при поддержке США и их союзников взяли курс на создание националистического государства. Ущемлялись права русскоязычного населения.
Подчеркивается, что Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации путем свободного волеизъявления граждан, проживающих на этих территориях. Сил и угроз никто не применял, а вопрос Крыма теперь закрыт, заключили в МИД России.
Блинкен назвал контакты США и России «прелюдией» к саммиту лидеров двух стран
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Контакты, которые США предлагают России, могут стать прелюдией к встрече президентов Владимира Путина и Джо Байдена, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«Эти встречи могли бы стать основой для саммита ключевых лидеров в контексте деэскалации для достижения взаимопониманий по нашим взаимным обеспокоенностям в сфере безопасности», – передает слова Блинкена РИА «Новости».
«Ранее сегодня я направил письмо российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову с предложением встретиться на следующей неделе в Европе в развитие наших переговоров в последние недели для обсуждения шагов, которые мы могли бы предпринять для разрешения этого кризиса без конфликта», – сказал он.
Также США предлагает России встречи в формате Совета РФ – НАТО и ОБСЕ.
В пятницу МИД опубликовал реакцию на ответ США по гарантиям безопасности. «Констатируем, что американская сторона не дала конструктивного ответа на базовые элементы подготовленного российской стороной проекта договора с США о гарантиях безопасности», – говорится в заявлении.
Захарова: США отвергли все предложения России заморозить высылки дипломатов
Москва предписала заместителю посла США Барту Горману покинуть Россию в ответ на высылку Вашингтоном советника-посланника российского посольства, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Американскому дипломату действительно было предписано покинуть Россию, но строго в ответ на необоснованную высылку советника-посланника нашего посольства в Вашингтоне, несмотря на его статус руководящего работника», – приводит заявление РИА «Новости».
По словам Захаровой, в госдепартаменте демонстративно проигнорировали обращение Москвы с просьбой продлить его пребывание хотя бы до приезда «сменщика».
«В итоге он вынужденно уехал без замены, что усугубило и без того критический кадровый дефицит в российском диппредставительстве, образовавшийся вследствие развязанной американцами "визовой войны», – подчеркнула Захарова.
Захарова подчеркнула, что массовая высылка дипломатов и «визовая война» с США не является выбором российской стороны.
«В который раз повторяем: массовые высылки дипломатов и набирающая обороты «визовая война» – не наш выбор. Неоднократно и на разных уровнях предлагали американской стороне прекратить ухудшать условия функционирования диппредставительств обеих стран и обнулить все вводившиеся в последние годы ограничения», – говорится в заявлении.
Она отметила, что «именно американская сторона инициировала в сентябре 2021 года очередной обмен выдворениями, потребовав отъезда 55 российских дипломатов и административно-технических сотрудников в два этапа – до 30 января и 30 июня текущего года. Все попытки с нашей стороны урегулировать вопрос путем «замораживания» высылок на взаимной основе были отвергнуты. Причем под эту по сути санкционную меру в Госдепартаменте подвели и российского советника-посланника, хотя были прекрасно осведомлены, что последует зеркальный ответ в отношении Барта Гормана».
В четверг стало известно о том, что Москва решила выслать заместителя посла США Барта Гормана, об этом заявили в самом американском посольстве.
На прошлой неделе посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Госдеп поставил вопрос о его отъезде, если Россия не выдаст визы охранникам главы американского диппредставительства в Москве. «На последних встречах в Госдепартаменте нашим сотрудникам было ясно сказано, что российский посол будет вынужден уехать из США к апрелю, если мы не выполним ряд условий США по предоставлению виз охранникам американского посла в Москве», – сказал глава диппредставительства.
Антонов добавил, что из посольства на днях уехала очередная группа его коллег. «В общей сложности за время моего нахождения здесь более 120 дипломатов и сотрудников были выдворены из США, а вместе с семьями это около 300 человек. Это за четыре года. И самое страшное, что я не вижу, чтобы эта негативная тенденция изменила свою направленность», – сказал посол. Генконсул России в Нью-Йорке Сергей Овсянников добавил, что впервые в истории в этом консульстве работают всего пять дипломатов. При этом впервые «нет офицера по безопасности, что вопиющий факт».
Главу британской разведки высмеяли после слов о российских войсках на границе
Британский таблоид The Daily Mail опубликовал материал, посвященный высказыванию главы британской военной разведки генерала Джима Хокенхалла о якобы наращивании российского военного присутствия на границе с Украиной. При этом в своих заявлениях генерал не приводит никаких доказательств, из-за чего его высмеяли читатели.
«Хорошая попытка (вновь), но мы знаем, что все это ложь, Джим! Мы вам не верим и ясно видим, что вы подталкиваете к войне», – заявил в комментариях пользователь Stop This Madness, передает РИА «Новости».
«Ваш заголовок четыре дня назад был «война через четыре дня!» Прекратите разжигать войну», – призвал Micky MOJO.
«Думал, что они собираются атаковать в среду – в каком году, кстати?», – иронизирует davef.
«Разведка «начала» войну с января, им пора заткнуться и бросить промывать мозги Западу по поводу России», – добавил Justanumberhudd.
Ранее высокопоставленный представитель американской администрации выступил с утверждением, что Россия за последние несколько дней якобы увеличила военное присутствие на границе с Украиной на 7 тыс. человек. До этого Госдепартамент США также обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной.
На минувшей неделе омощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день, как сообщало американское издание Politico, президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Позже западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» не состоялось.
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Стало известно о применении Россией дрона-камикадзе в Сирии
В Сирии российские военные использовали глубоко модернизированную версию дрона-камикадзе «Ланцет-3» против террористов, сообщил военно-дипломатический источник.
Источник РИА «Новости» сообщил, что в ходе испытаний «новая версия барражирующего боеприпаса «Ланцет-3» была несколько раз применена подразделениями российских военных по позициям террористов». В Сирии использовался вариант «Ланцета» с обновленной аэродинамикой – у БПЛА «одно большое X-образное крыло и X-образное оперение в хвосте, а не два симметричных X-образных крыла, как раньше», сказал источник. По его словам, беспилотник «получил увеличенные продолжительность и дальность полета и способен нести боевую часть повышенного могущества».
Напомним, в августе российское Минобороны утвердило техническое задание на барражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе) «Ланцет». В 2019 году сообщалось, что концерн «Калашников» создал первый в России барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет», который включает разведывательный, связной, навигационный и высокоточный ударный элементы.
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СМИ: США получили от России письменный ответ в рамках диалога по безопасности
США получили от России ответ на свои предложения по вопросам безопасности, он был передан главе американской дипмиссии в Москве Джону Салливану, передает телеканал CBS со ссылкой на высокопоставленного представителя госдепартамента.
«Мы можем подтвердить, что получили ответ от Российской Федерации. Он был передан послу Джону Салливану в Москве сегодня», – приводит сообщение РИА «Новости».
Салливан ранее днем посетил здание МИД России, там он пробыл около 15 минут, дипломат покинул российское дипведомство без общения с журналистами.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
НАТО изучит возможность корректировки присутствия в Восточной Европе
Требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора, кроме как приспособиться альянс изучает возможности корректировки присутствия своих войск в Восточной Европе, заявил в четверг глава НАТО Йенс Столтенберг в эфире CNN.
По его словам, сосредоточение Россией войск в приграничных с Украиной территориях, а также требования России по гарантиям безопасности представляют собой «новую нормальность», и у «НАТО нет другого выбора кроме как приспособиться».
«Поэтому мы изучаем наше присутствие в восточной части альянса, чтобы убедиться, что нет пространства для недопонимания о приверженности, желании и возможности НАТО защищать и оборонять всех союзников», – цитирует ТАСС Столтенберга.
Ранее МИД опубликовал свою реакцию на ответ США по гарантиям безопасности, в котором Россия настаивает на выводе всех вооруженных сил и вооружений США, размещенных в Центральной и Восточной Европе, Юго-Восточной Европе и Прибалтике.
Президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Президент Чехии счел утверждения о «вторжении» России на Украину конфузом спецслужб США
Утверждения о начале 16 февраля российского вторжения на Украину стали очередным конфузом американских спецслужб, никакой войны не будет, так как «россияне не сумасшедшие», считает президент Чехии Милош Земан.
Земан заявил в интервью, опубликованном газетой Mlada fronta DNES, что утверждения о «вторжении» на Украину схожи с распространявшимися в прошлом американской стороной заявлениями об угрозах в Ираке и Афганистане, которые также не подтвердились, передает ТАСС.
«Мой взгляд (на ситуацию вокруг Украины таков), что никакой войны не будет, так как россияне не сумасшедшие, чтобы пускаться в операцию, которая принесет им больше ущерба, чем выгод», – указал политик.
Президент Чехии также заявил, что информация о начале военных действий 16 февраля стала уже третьим конфузом американских спецслужб: «Первым была война в Ираке, где никакого оружия массового поражения не было найдено. Вторым стал Афганистан, когда (спецслужбы США) утверждали, что «Талибан*» (организация, запрещенная ООН) никогда не захватит Кабул. Ну а сейчас – третий (конфуз)».
Напомним, западным СМИ пришлось объяснять читателям, почему «вторжение» России на Украину не состоялось.
До этого помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. В тот же день президент США Джо Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды даже назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени.
Однако Госдепартамент США вновь обвинил Россию в наращивании группировки войск на границе с Украиной. В США также заявили о прибытии новых российских войск к границе с Украиной.
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