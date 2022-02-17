После учений из Крыма выехали десять военных колонн

Из Крыма после учений выполнили марши около десяти военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами, сообщили в пресс-службе Южного военного округа.

По данным ЮВО, безопасность передвижения колонн военной техники из Крыма после учений обеспечивают инспекторы Военной автомобильной инспекции (ВАИ), передает РИА «Новости».

На данный момент «инспекторы ВАИ осуществили около 10 сопровождений военных колонн с крупногабаритными, тяжеловесными и опасными грузами», сказали в округе.

Там отметили, что более половины автомобильных маршей прошли по маршруту протяженностью более 500 километров. Часть маршрутов автомобильных колонн проходила по участку трассы «Таврида» через Керченский пролив по Крымскому мосту.

В ЮВО напомнили, что после завершения выполнения задач плановых тактических учений на общевойсковых полигонах Крымского полуострова военнослужащие округа выполняют механизированные марши на штатной технике в пункты постоянной дислокации (ППД). «По прибытии в ППД военнослужащие приступят к обслуживанию техники и ее подготовке к очередным этапам плановых мероприятий боевой подготовки», – добавили в округе.

Напомним, в среду эшелон военной техники ЮВО пересек Крымский мост.