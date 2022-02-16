В Кремле указали на проблемы НАТО в системе оценки

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16 февраля, среда | Последнее обновление — 14:56 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Швеция заявила об отсутствии планов подавать заявку на членство в НАТО
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Нашим соседям нужен свежий воздух, который рассеял бы застоявшийся националистический морок, вернул Украине представление о своём подлинном масштабе и открыл ей путь к большим задачам, достойным её народа. Разумеется, рука об руку с Россией.
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Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле указали на проблемы НАТО в системе оценки
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НАТО испытывает проблемы в системе оценки происходящих событий, когда не видит возвращения российских военнослужащих в места постоянной дислокации после учений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Песков заявил, комментируя высказывания руководства альянса о концентрации российских войск вблизи украинской границы, что «определенный гандикап присутствует в системе оценки положения дел у НАТО, это наверняка не дает возможности представителям НАТО трезво оценивать ситуацию», передает ТАСС.
Он повторил, что «у НАТО проблема присутствует, проблема имеется в системе оценки ситуации», и утвердительно ответил на предположение, что в НАТО неверно оценивается ситуация.
Ранее в НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
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Погребинский оценил историю с возможным отказом Киева от планов членства в НАТО
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«Вероятно, это было личное мнение посла. Но после того, как на него накинулись представители офиса Зеленского, ему пришлось отказаться от своих слов», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил отказ Киева от планов вступить в НАТО.
«Серьезно этот вопрос может обсуждаться украинскими элитами только в случае, если американцы дадут на это отмашку. Например, если они вызовут лидеров фракций к себе, чтоб собрать 300 голосов, пригрозят политикам типа Порошенко и Авакова санкциями – тогда Украина могла бы отказаться от членства в НАТО, внеся правки в конституцию. В ином случае это невозможно», – считает директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
«Я изначально засомневался в том, что посол Украины в Лондоне именно так сформулировал свой ответ. С другой стороны, я знаю этого человека и ответить именно так было объективно разумно. Думаю, что это было его личное мнение, – полагает эксперт. – Но поскольку на него сразу наехала свора украинских чиновников, он сразу же отказался от своих слов».
«А реакция Британии на это заявление свидетельствует о некотором движении к какому-то договору между Москвой и англосаксами. Вероятно, речь пойдет о каком-то компромиссе, но сейчас пока неясно, в чем именно стороны будут готовы уступить друг другу», – заключил Погребинский.
В понедельник посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью радио Би-би-си заявил, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, чтобы избежать войны с Россией.
«Мы могли бы, особенно когда нам угрожали, шантажировали и подталкивали к этому», – ответил Пристайко на вопрос, может ли Украина отказаться от вступления в НАТО ради мира в Европе, передает ТАСС.
На просьбу корреспондента уточнить свое замечание о НАТО, чтобы это не стало «ошибкой перевода», Пристайко подтвердил, что Киев может пересмотреть свои стремления присоединиться к блоку, но признал, что говоря это, он «немного противоречит» конституции Украины, которая с 2019 года включает положение, делающее членство в НАТО стратегической целью страны.
В офисе Зеленского тут же потребовали предоставить послу возможность объясниться, что он имел в виду. А МИД Украины выступил с противоречивыми комментариями на этот счет. С одной стороны, спикер МИД Олег Николенко назвал это заявление «вырванным из контекста». С другой стороны, он отметил, что «ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями».
В свою очередь замглавы Минобороны Британии Джеймс Хиппи заявил, что если Украина решит отказаться от членства в НАТО, Лондон поддержит такое решение. «Решение должно оставаться за украинским правительством», – добавил он.
Между тем Вадим Пристайко пояснил, что его заявление было неправильно понято. По его словам, Киев не отказывается от стремления вступить в альянс.
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Путин: Мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной блоком НАТО
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Россия не желает войны, поэтому и предложила провести переговоры по обеспечению равной безопасности в Европе, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.
«Хотим мы этого или нет? Конечно, нет. Именно поэтому мы и выдвинули предложения о переговорном процессе, результатом которого должна быть договоренность об обеспечении равной безопасности всех, включая нашу страну», – передает ТАСС его слова.
Путин добавил, что, к сожалению, Москва не получила предметного, конструктивного ответа на свои предложения.
Кроме того, президент России напомнил, что НАТО уже развязывало войну в Европе против Югославии. «Что касается войны в Европе: господин федеральный канцлер (Олаф Шольц) только что сказал, что люди его поколения, я отношусь к этому поколению, с трудом себе представляют какую-то войну в Европе. Сказано это применительно к ситуации вокруг Украины. Но ведь мы с вами были свидетелями войны в Европе, развязанной как раз блоком НАТО против Югославии. Крупная военная операция с нанесением военно-бомбовых ударов по одной из европейских столиц – по Белграду. Это же было. Без санкции СБ ООН. Это очень плохой пример, но он был», – заметил Путин.
Встреча с канцлером Германии Шольцом состоялась во вторник и длилась более трех часов. В ходе встречи обсуждались инициативы России по гарантиям безопасности, а также ситуация вокруг Украины.
Российский лидер рассказал, что переговоры прошли в деловой атмосфере, предметно и обстоятельно обсудили все вопросы, сообщает РИА «Новости».
Напомним, президент США Джо Байден заявил, что Россия 16 февраля якобы может совершить нападение на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию.
Украина обратилась к НАТО с запросом о международной помощи
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Украина направила НАТО запрос о международной помощи на случай возможных крупномасштабных чрезвычайных ситуаций «разного характера», которые могут затронуть гражданское население, сообщила пресс-служба альянса.
«Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины готовится к крупномасштабным чрезвычайным ситуациям различного характера, которые могут затронуть гражданское население. В соответствии с необходимыми процедурами, Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы (EADRCC) получил 15 февраля запрос международной помощи со стороны Украины», – приводит сообщение пресс-службы НАТО ТАСС.
Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия и катастрофы – это основной механизм НАТО по реагированию на гражданские чрезвычайные ситуации в евроатлантическом регионе. Его задача – координировать поступающие запросы и предложения о помощи в случае природных и техногенных катастроф. Пострадавшее государство обычно информирует эту структуру о конкретных потребностях для противодействия экстренной ситуации, после чего страны НАТО и государства – партнеры выделяют ей соответствующие объемы помощи.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе для Москвы ничего не меняет. Днем ранее канцлер Германии Олаф Шольц после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Путин: Отсрочка решения вопроса по вступлению Украины в НАТО ничего не меняет
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Вопрос о вступлении Украины в НАТО надо решать сейчас в ходе переговорного процесса, поскольку отсрочка ничего не меняет, заявил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцом.
«Обсуждается вопрос о вступлении Украины в НАТО. Говорят, как вы сказали, это не будет завтра. А когда? Послезавтра? А что это для нас меняет? В исторической перспективе. Ровным счетом ничего. Мы слышим, что Украина не готова сегодня вступить в НАТО. Узнаем этот тезис. И тоже говорят, что ее завтра не примут. А примут тогда, когда ее подготовят к этому? Но для нас это может быть уже поздно. Поэтому мы хотим решить этот вопрос сейчас. Вот прямо сейчас, в ближайшее время в ходе переговорного процесса мирными средствами. Вот мы из этого исходим и очень надеемся на то, что наши озабоченности будут нашими партерами услышаны и приняты всерьез», – передает слова главы государства РИА «Новости».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
МИД призвал власти Британии извиниться за ложь о «вторжении» России
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Высокопоставленным лицам Британии пора извиниться за всю ту ложь, которую они наговорили о «вторжении России на Украину», выразила мнение официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Боже, храни их всех вместе с королевой. И понадежнее. Мы к британским границам, например, и не подводили войска, а «напасть», по мнению предыдущего поколения лондонской политической мысли, на Британию сумели в районе солсберецких шпилей. Британской стороне пора извиниться за всю ту ложь, которую наговорили ее официальные лица своим подданным и мировому сообществу», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее представитель российского МИД заявила, что 15 февраля, которое западные СМИ назвали «датой вторжения» России на Украину, войдет в историю как день провала западной военной пропаганды.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить доказательства о якобы планируемом на 15-16 февраля «вторжении» России на Украину, если они имеются.
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Страны Запада и Киев обвиняют Россию в планировании нападения на Украину в феврале 2022 года. В Кремле эти обвинения не раз отвергали. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. Подчеркивалось, что страна не собирается ни на кого нападать.
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Лавров об ответе по гарантиям безопасности: Нам стесняться нечего
Реакция Москвы на ответы США и НАТО на предложения России по безопасности будет опубликована, России «стесняться нечего», заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров заявил на пресс-конференции в Москве после встречи со своим посольским коллегой Збигневом Рау, что «там сейчас должны быть какие протокольно-технические вещи соблюдены, скоро будет опубликовано», Россия опубликует этот документ, «нам стесняться нечего», передает РИА «Новости».
«Означает ли это конец истории? Нет, это не конец истории. Я вчера докладывал президенту (России Владимиру) Путину и подчеркнул, что наши предложения, которые он в принципе одобрил и которые будут сейчас окончательно доработаны и в ближайшее время переданы американским и натовским партнерам, они исходят из сохранения целостности российской позиции», – добавил министр.
При этом Лавров указал, что страны Запада в итоге позитивно ответили на те российские инициативы по безопасности, которые долго отвергал, поняв, что Москва всерьез ведет разговор «о необходимости радикальных перемен в сфере европейской безопасности».
Он добавил, что российские предложения по снижению военных рисков и о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе игнорировали многие годы, но «теперь же, когда мы получили ответ и НАТО, и США, практически все эти идеи уже воспроизведены как инициативы наших партнеров».
Ранее Лавров заявил, что венский диалог по безопасности на площадке ОБСЕ рискует «растечься на маленькие ручейки».
До этого в МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности.
Байден отказался отправлять американские войска воевать на Украину
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Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что не намерен отправлять американские войска воевать на Украину, но подчеркнул готовность США «защищать каждый сантиметр территории НАТО».
«Хотя я не буду отправлять американских военных воевать на Украину, мы поставили украинским военным технику, чтобы помочь им защитить себя. С той же целью мы обучаем их, консультируем, предоставляем данные разведки. И не сомневайтесь: США будут защищать каждый сантиметр территории НАТО <…>. Нападение на одну из стран НАТО – это нападение на всех [членов альянса]», – приводит слова Байдена ТАСС.
Американский лидер напомнил, что ранее в этом месяце он распорядился перебросить несколько тысяч американских военных в Европу для «укрепления восточного фланга НАТО». «Мы также продолжим проводить военные учения с нашими союзниками и партнерами в целях повышения обороноспособности. И, если РФ вторгнется, мы предпримем дальнейшие шаги для укрепления нашего присутствия в НАТО, поддержки наших союзников и сдерживания дальнейшей агрессии», – утверждал глава американской администрации.
Ранее Байден заявил, что Соединенные Штаты «готовы решительно ответить, если Россия нападет на Украину» или «если Россия будет целиться в американцев на Украине».
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Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины
Североатлантический альянс и дальше будет вести пропаганду о подготовке агрессии России против Украины, фактически с таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.
«НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», – передает его слова ТАСС.
При этом, заявил Столтенберг, НАТО не может точно оценить количество российских сил у границы Украины.
«Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели», – заявил он.
НАТО ожидает также ответа России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА «Новости».
«Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», – сказал генсек альянса.
Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
Политолог: Лаврову удалось снизить нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности
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«Заявления Лаврова о диалоге по безопасности показывают смысловое единство российской позиции, контрастирующее с невнятными тезисами Запада», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов. Ранее глава МИД РФ заявил о возможности договориться с США и НАТО по вопросу гарантий безопасности.
«В заявлениях Лаврова очень важен момент, когда они были сделаны – после сообщений о том, что Москва завершает подготовку ответа США и НАТО по дискурсу о гарантиях безопасности и примерно за сутки до «нападения» России на Украину», – заметил политолог Марат Баширов.
По его словам, российские власти превзошли Запад в «тайминге» своих действий и заявлений, чем снизили нагнетаемую Вашингтоном напряженность вокруг диалога по безопасности. «Заметьте, даже рубль отреагировал резким ростом по отношению к доллару после заявлений главы российского внешнеполитического ведомства. Это сигнализирует об улучшении общего фона диалога с Западом», – отметил эксперт.
Аналитик добавил, что намеченная на вторник встреча президента России Путина и канцлера ФРГ Шольца станет одним из маркеров того, насколько Запад воспринял слова Лаврова о том, что возможности договориться друг с другом по-прежнему существуют, что они «далеко не исчерпаны», и что Москва готова и хочет продолжать и наращивать эти возможности.
Собеседник также указал на фундаментальность и неразрывность принципа неделимости безопасности и права другого государства выбирать союзы, о чем говорил глава МИД России.
«Приближение НАТО к российским границам посредством реализации права суверенных государств выбирать членство в различных союзах как раз и показывает недопустимость повышения альянсом своей безопасности за счет снижения безопасности других стран, в данном случае – России», – констатировал Баширов.
Шансы договориться с Западом по вопросу гарантий безопасности есть всегда, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой государства Владимиром Путиным.
«Мы уже не раз сказали – и вы говорили, и другие представители РФ, – что мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров по вопросам, которые требуют решения сегодня. Сегодня все-таки, будучи главой МИДа, должен сказать, что шанс есть всегда», – передает его слова РИА «Новости».
Путин уточнил, готов ли проект ответа России на предложения Вашингтона и Брюсселя. «Проект сформулирован на десяти страницах», – приводит заявление Лаврова ТАСС. Дипломат также отметил, что принцип неделимой безопасности отличается от того, что пытается представить Запад.
«Я направил специальное послание всем нашим западным коллегам, привлекая их внимание к тому, что обязательства по неделимости безопасности гораздо сложнее и комплекснее, нежели они пытаются это представить, оправдывая вступление Украины в НАТО, правда, заверяя, в скобках, что пока до этого дело не дошло, это еще не скоро состоится, но мы все знаем, как такие заверения работают», – сказал министр.
Позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности. «Сейчас дипломаты работают над финализацией текста, который будет впоследствии отправлен адресатам», – сказал Песков.
Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, подготовка документа находится на завершающем этапе, подтвердила в эфире «Соловьев Live» официальный представитель МИД Мария Захарова.
В субботу в Кремле с сожалением констатировали, что высказанные Байденом в разговоре с Путиным идеи по гарантиям безопасности не учитывают ключевые озабоченности Москвы.
В свою очередь Лавров указал госсекретарю США Энтони Блинкену, что ответ Соединенных Штатов и НАТО на российские предложения по гарантиям безопасности игнорирует ключевые для Москвы положения. Кроме того, на Смоленской площади обвинили Запад в попытке дискредитации справедливых требований России по безопасности.
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В МИД заявили о почти полной готовности ответа США и НАТО по безопасности
Российский ответ США и НАТО по гарантиям безопасности практически готов, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова сказала в эфире «Соловьев Live», что ответ Москвы «практически готов», накануне «оба ведомства – внешнеполитическое и оборонное – доложили президенту (России Владимиру Путину), что (подготовка ответа) находится на завершающем этапе».
Как вы оцениваете риск открытого военного противостояния на территории Украины?
Ранее главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой.
Также пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин концептуально одобрил проект МИДа по ответу Москвы по гарантиям безопасности, дипломаты работают над финальным документом.
Проект президенту представил глава МИД Сергей Лавров.
Генсек НАТО заявил о готовности обсуждать с Россией безопасность в Европе и Украину
НАТО готова обсудить с Россией Украину, отношения, риски, прозрачность и контроль над вооружением, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции перед встречей глав минобороны НАТО 16 и 17 февраля.
«Союзники по НАТО остаются готовыми вести диалог с Россией... слушать озабоченности России, поделиться своими собственными... Мы готовы обсуждать отношения НАТО-Россия, безопасность в Европе, включая Украину, снижение рисков, прозрачность, контроль над вооружениями», – приводит его слова РИА «Новости».
Также отмечается, что НАТО не может пойти на компромисс по главным принципам. Речь идет о решении саммита НАТО в Бухаресте о возможности для вступления Киева в альянс. Подобное должно «остаться в силе», заявил Столтенберг.
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Киева от членства в НАТО позволил бы многим европейским странам вздохнуть с облегчением.
Партия лейбористов в Британии заявила о грозящем расколе из-за агрессии НАТО
Лейбористская партия Великобритании заявила, что у нее появилась угроза раскола между основной частью и молодыми представителями из-за политики НАТО, в том числе был затронут украинский кризис.
«Акты агрессии НАТО, как исторические, так и нынешние, представляют угрозу для нашей безопасности. Делегаты «Молодых лейбористов» из всех наших членов и членских организаций проголосовали за то, что мы должны выйти из НАТО и проводить международную политику, основанную на мире, приняв это как официальную политику», – приводит слова лидера молодежной организации активистки Джесс Барнард газета Daily Mail, передает РИА «Новости».
Она обвинила партию в разжигании напряженности ради попытки «переплюнуть тори в ястребиной внешней политике». Глава молодежного состава партии считает, что подобное приведет к гибели людей и разрушениям.
Спор и недовольство началось после заявлений лидера партии сэра Кейра Стармера, который выступил за усиление блока НАТО в Европе из-за «российского вторжения». Это не понравилось молодежной организации лейбористов, они назвали альянс угрозой мировой безопасности.
Бывший специальный советник Бориса Джонсона Габриэль Милланд предложил в таком случае молодым людям присоединиться к партии с другим набором ценностей и историей.
Главы Пентагона и НАТО обсудили дипломатические взаимодействия с Москвой
Министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Йенс Столтенберг провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили последние дипломатические взаимодействия с Россией, а также необходимость деэскалации ситуации вокруг Украины и последствия возможных действий Москвы, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби.
Кирби сообщил, что «лидеры обсудили недавние дипломатические взаимодействия с Россией и необходимость деэскалации со стороны России, министр Остин и генсекретарь Столтенберг также обменялись мнениями о важности поддержания решительного сдерживания и обороны, а также подчеркнули, что действия России в конце концов достигнут противоположного задуманному эффекту – более сильного и объединенного НАТО, предназначенного для сдерживания и обороны против агрессии на восточном фланге НАТО», передает РИА «Новости».
Генсек НАТО также в ходе разговора сделал акцент на подготовке к предстоящей встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе.
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Напомним, США своими заявлениями и действиями, направленными на попытки создать впечатление, что Россия якобы готовит вторжение на Украину, спровоцировали в республике панику.
В результате с Украины вывели 12,5 млрд долларов, она оказалась на грани финансового коллапса, началось сворачивание авиасообщения, местные олигархи, бизнесмены и депутаты покидают территорию страны чартерными рейсами.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, комментируя ситуацию вокруг Украины, заявил, что ситуация находится «на краю пропасти».
В МИД России подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
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Путин решил не делать ответного обращения после выступления Байдена
Президент России Владимир Путин не будет делать ответного обращения после обращения американского лидера Джо Байдена к россиянам, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков, отвечая на соответствующий вопрос, в шутку уточнил, не имеется ли в виду «призыв не нападать на Канаду», передает ТАСС.
«Нет, (обращение Путина) не планируется (...) Потому что, во-первых, президент постоянно разъясняет всему миру – за последнюю неделю несколько раз уже были пресс-конференции президента, где, отвечая на вопрос, он весьма исчерпывающе излагал позицию России», – пояснил представитель Кремля, перейдя на серьезный тон.
По его мнению, «объяснять всему миру, почему Россия не делает то, что от нее фактически информационно чуть ли не требуют Соединенные Штаты Америки и европейские столицы, наверное, было бы неразумно».
Напомним, в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
При этом он заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Вместе с тем в НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины. В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России.
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Кремль увидел позитив в готовности Байдена вести переговоры по безопасности
Кремль считает позитивным, что президент США Джо Байден демонстрирует готовность вести с Россией переговоры по безопасности, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков напомнил, что российский лидер Владимир Путин акцентирует желание и готовность Москвы вступить в переговоры по безопасности, «и, наверное, позитивным является, что и президент США также констатирует готовность начать такие серьезные переговоры», передает ТАСС.
При этом для Москвы важно, чтобы те «рациональные зерна», которые есть в ответах Запада по гарантиям безопасности, обсуждались в непосредственной увязке с приоритетными для России темами.
Ранее Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
В Совфеде сочли такой шаг Байдена позитивным.
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