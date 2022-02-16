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16 февраля, среда | Последнее обновление — 13:25 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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Элиты Западной Европы предприняли колоссальные усилия, чтобы стереть из памяти народов то, что было нормальным для их поведения на протяжении всей предшествовавшей истории.
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История показала, что любое наше отступление Запад воспринимает как слабость. Россия отводит войска от границы, но Украина ведь нет.
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Украинцы спрашивают, когда ждать сапог русского солдата и трак танка на Крещатике. Нам здесь читать это безумно, у нас Валиева на восточных горизонтах, но запад-то воспринимает всерьёз.
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Минобороны начало погрузку на железнодорожные платформы гусеничной военной техники после ее участия в масштабных совместных российско-белорусских учениях «Союзная решимость – 2022». На Западе неоднократно заявляли о том, что эта техника якобы будет задействована для «вторжения» на Украину. Южный и Западный военные округа возвращают войска в места постоянной дислокации
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Актриса Евгения Брик, супруга режиссера Валерия Тодоровского, умерла на 41-м году жизни. В последнее время она тяжело болела, о чем знали только близкие, и лечилась в Лос-Анджелесе, сообщили ее друзья. У нее осталась дочь Зоя
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На Олимпиаде в Пекине российские фигуристы завоевали золото, это лучшее достижение с Игр 2014 года. Одну из медалей завоевала дебютантка Камила Валиева. Впрочем, к своим 15 годам Камила успела стать чемпионкой Европы и установить мировой рекорд
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Кремле заявили о надоевших угрозах США в адрес России
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Звучащие со стороны Вашингтона угрозы ввести санкции против России в случае «вторжения» на Украину уже порядком надоели, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Конечно, мы бы предпочли не слушать разные угрозы о том, что с нами будет, если мы чего-то там совершим, что не собираемся совершать. Эти угрозы, повторяемые как мантра на ежедневной основе, честно говоря, уже изрядно надоели», – передает его слова ТАСС.
Песков отметил, что гражданам России было бы приятнее слышать обращение президента США Джо Байдена без угроз.
«Наверное, в этом нет ничего предосудительного, и, наверное, можно приветствовать, что президент Соединенных Штатов Америки, одной из крупнейших стран мира, одного из мощнейших государств, действительно думает о российском народе. Это, наверное, должно нам импонировать», – сказал представитель Кремля.
«Если бы мы слышали обращение без угроз, то, наверное, российскому народу это гораздо больше бы импонировало», – добавил он.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Байден пригрозил России подрывом стратегической конкурентоспособности
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В случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ, заявил президент США Джо Байден.
«Если Россия предпримет шаги (против Украины), мы объединим весь мир, чтобы противостоять ее «агрессии». Соединенные Штаты и наши союзники и партнеры по всему миру готовы ввести мощные санкции в сфере экспортного контроля», – приводит слова главы американской администрации ТАСС.
«Мы создадим мощное давление на их крупнейшие и наиболее значимые финансовые институты и ключевые сферы промышленности. Мы готовы задействовать эти меры сразу же, если Россия предпримет шаги (против Украины)», – заявил президент США в ходе выступления в Белом доме.
«И что касается «Северного потока – 2», трубопровода, по которому бы природный газ доставлялся из России в Германию, то в случае, если Россия осуществит дальнейшее вторжение на Украину, этого не произойдет», – заявил глава Белого дома. По словам Байдена, при таком развитии событий страны Запада «создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность России».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились
о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать
одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Блинкен дал новый прогноз по срокам «агрессии» России против Украины
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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил в интервью телеканалу France 24, опубликованное пресс-службой Госдепартамента США, что на этой неделе якобы существует возможность акта «военной агрессии» России против Украины.
«Акт агрессии, начинающийся на этой неделе, вполне возможен, если посмотреть на то, что происходит с развертыванием российских сил в районах, окружающих Украину», – приводит ТАСС ответ Блинкена на вопрос о том, считают ли власти Соединенных Штатов, что «вторжение» может произойти в среду, 16 февраля.
Госсекретарь США также выразил обеспокоенность по поводу того, что Москва якобы «идет на эскалацию» ситуации на границе с Украиной, «размещая там все новые подразделения». «Мы делаем все возможное, чтобы убедить Россию, что она должна пойти по дипломатическому пути, <…> чтобы мирно решить все существующие разногласия, однако, если агрессия продолжится, мы полностью готовы к этому, [и находимся] в тесной координации со всеми нашими европейскими союзниками», – заявил Блинкен.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Названо время обращения Байдена к нации по поводу кризиса вокруг Украины
Президент США Джо Байден планирует 15 февраля в 23.30 по мск времени обратиться к нации в связи с ситуацией вокруг Украины.
Также американский лидер прокомментирует продолжение дипломатических контактов с Россией по данной тематике, заявили в Белом доме.
«Президент выступит с краткими ремарками, представив обновленную информацию по России и Украине. Он вновь заявит, что США вместе со своими союзниками остаются открытыми для продолжения дипломатических контактов на высоком уровне...», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Напомним, ранее к нации обращался президент Украины Владимир Зеленский. Он назвал 16 февраля Днем единения. Попросил в этот день на домах и сооружениях во всех населенных пунктах поднять государственный флаг Украины.
Захарова указала на разное понимание ценности свободы в России и США
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Для Соединенных Штатов свобода имеет цену, а для России свобода бесценна, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявление американского президента Джо Байдена о готовности народа США платить «за защиту демократии и свободы».
«Ни разу не видела, чтобы США платили хоть что-то для защиты свободы. Даже по счетам ни разу не заплатили. Зато я видела, как Россия обеспечила защиту демократии в Крыму, признав ее истинное проявление – референдум. (…) Для США свобода имеет цену. А для нас свобода бесценна. Пусть знают наших», – написала Захарова в своем телеграм-канале.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить». Позже Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» при эскалации на Украине.
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами
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Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой для России, США не стремятся дестабилизировать Россию, «граждане России, вы нам не враги», заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Позже испанское издание El Pais опубликовало полный текст конфиденциального ответа США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. Вашингтон подтвердил подлинность опубликованного в El Pais ответа Москве. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал ответ США на предложения России по безопасности.
В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Американцы собрались искать нефть и газ в Узбекистане
Специалисты Геологической службы США (USGS) совместно с Госкомитетом Узбекистана по геологии и минеральным ресурсам займутся разведкой на территории республики запасов сланцевого газа и сланцевой нефти, сообщило информационное агентство Дуне при МИД Узбекистана.
Согласно данным агентства, посол Узбекистана в США Жавлон Вахабов и старший научный сотрудник Геологической службы США Ингрид Верстратен достигли договоренности о том, что американские специалисты и геологи Узбекистана в рамках совместного проекта займутся разведкой на территории республики запасов минеральных ресурсов, а также анализом и прогнозированием засух и наводнений, моделированием паводков и частоты разливов рек, пишет ТАСС.
«Также группа USGS, специализирующаяся на исследованиях нефтегазовых ресурсов, планирует посетить Узбекистан в мае 2022 года <...> для определения потенциальных залежей сланцевой нефти и сланцевого газа в Самаркандской, Джизакской и Сурхандарьинской областях», – отмечено в сообщении.
При этом известно, что этим летом группа американских экспертов совместно с узбекскими коллегами проведет геологические исследования и разведку минеральных ресурсов в Ауминтазау-Кульджуктауском горном массиве Узбекистана.
Напомним, в сентябре прошлого года президент Белоруссии велел активизировать поиски месторождений углеводородов в своей стране. «Нутром чую, что там у нас нефть есть», – заявил он.
Байден заявил о поддержке Вашингтоном права стран на выбор альянса
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Соединенные Штаты не поступятся своими основными принципами, включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса, заявил президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме.
«Мы не поступимся своими основными принципами. Страны имеют право на суверенитет и территориальную целостность, они вольны устанавливать свой курс и выбирать тех, с кем ассоциироваться», – приводит слова президента США ТАСС.
Как утверждает Байден, Соединенные Штаты представили конкретные идеи по созданию архитектуры безопасности в Европе. «Мы предложили новые меры по контролю над вооружениями, новые меры транспарентности, новые меры по стратегической стабильности. Эти меры касаются всех сторон – НАТО и России», – заявил глава американской администрации. Как считает Байден, это ориентированные на практический результат шаги, которые могут укрепить общую безопасность.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Добьется ли Россия на переговорах уступок со стороны НАТО?
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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В Госдуме ответ Запада на предложения Москвы по гарантиям безопасности назвали «однозначно отрицательным». В Совфеде ответ Вашингтона на предложения Москвы по безопасности расценили как готовность США к глобальному противостоянию и прямой конфронтации с Россией. Глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что если предложения Москвы по гарантиям безопасности будут отвергнуты, то, как говорил президент Владимир Путин, Россия «будет принимать решение с учетом всех факторов прежде всего в интересах надежного обеспечения безопасности». Он также подчеркивал, что руководство России в состоянии надежно обеспечить интересы безопасности страны и права граждан.
В декабре 2021 года президент Владимир Путин заявил, что Североатлантический альянс «надул» Россию, когда обещал не допускать продвижения на Восток в 90-е годы XX века. В том же месяце президент Путин предложил начать переговоры о предоставлении Москве надежных и долгосрочных гарантий безопасности, выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещение угрожающих России систем оружия в непосредственной близости от границ РФ.
В декабре 2021 года МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В проекте соглашения с НАТО Россия предложила альянсу взять на себя обязательство о дальнейшем нерасширении, исключив в том числе присоединение Украины. Москва призвала альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу было предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
-
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Фрегаты НАТО попытались вести разведку во время российских учений
Фрегаты НАТО попытались вести радиоэлектронную разведку кораблей России во время учений в Средиземном море, сообщил источник.
«Фрегаты НАТО пытались вести радиоэлектронную и радиотехническую разведку российских кораблей во время проведения во вторник группировкой российского ВМФ эпизода плановых учений в восточной части Средиземного моря», – сообщил источник РИА «Новости».
В результате экипажи российских ракетных крейсеров зафиксировали излучения РЛС кораблей Североатлантического альянса, определили параметры их движения и взяли на сопровождение, пояснил собеседник.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Сирию, где проинспектировал ход учений ВМФ в Средиземном море.
Россия увеличила вложения в гособлигации США
Объем вложений России в американские государственные облигации в декабре 2021 года увеличился по сравнению с предшествующим месяцем и составил 3,91 млрд долларов, следует из опубликованных документов Минфина США.
В ноябре 2021 года объем вложений России в американские государственные облигации оценивался в 2,409 млрд долларов, а в октябре – в 3,72 млрд долларов. В декабре 2021 года на долгосрочные облигации в российских вложениях приходились 102 млн долларов, на краткосрочные – 3,808 млрд долларов. В ноябре первый показатель оценивался в 101 млн долларов, а второй – в 2,3 млрд долларов, передает ТАСС.
Крупнейшим держателем госбумаг США в декабре 2021 года осталась Япония – примерно 1,3 трлн долларов. Второе место с почти 1,07 трлн долларов занял Китай. На третьей строчке расположилась Великобритания с 647,4 млрд долларов.
В январе стало известно, что в октябре 2021 года Россия снизила вложения в гособлигации США до 2,4 млрд долларов с 3,7 млрд долларов в ноябре 2021 года. Напомним, в начале февраля Госдолг США превысил 30 трлн долларов. В декабре 2021 года президент США Джо Байден подписал закон, который повышает потолок госдолга США до 31,4 трлн долларов.
Сенат США пригрозил России «немедленными санкциями»
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Сенат Конгресса США готов полностью подержать немедленное введение санкций в отношении России в случае эскалации напряженности вокруг Украины, говорится в совместном заявлении лидеров Демократической и Республиканской партий в верхней палате американского законодательного органа.
В документе подчеркивается, что в случае «нарушения суверенитета Украины Россия должна заплатить высокую цену», передает ТАСС.
«Мы готовы полностью поддержать немедленное введение серьезных, жестких и эффективных санкций в отношении России, а также наложение жестких ограничительных и контрольных мер в отношении экспорта в Россию, и мы призываем наших союзников и партнеров в Европе и по всему миру присоединиться к нам», – указывают авторы документа. Сенаторы также подчеркнули, что США продолжат оказывать украинскому народу гуманитарную поддержку и помощь в области экономики и обеспечения безопасности.
Ранее президент США Джо Байден пригрозил, что в случае «агрессии» против Украины Соединенные Штаты с союзниками введут против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустят запуска «Северного потока – 2» и создадут долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ. При этом Байден допустил, что новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но, по его словам, американский народ якобы понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить».
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В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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В Совфеде увидели позитив в обращении Байдена к народу России
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«Обращение президента США к народу России сигнализирует о некотором изменении тональности риторики Вашингтона и готовности искать компромисс с Москвой», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Косачев. Ранее Джо Байден призвал граждан России не считать США и НАТО врагами.
«В обращении американского президента к народу России и воспоминании о Второй мировой войне я вижу некоторое изменение тональности риторики. Это можно только приветствовать, если в дальнейшем это приведет к изменению позиции США. Однако пока это лишь устные заверения, хотя в них появляется готовность зафиксировать договоренности в юридически обязывающей форме. Это то, чего давно добивается Россия», – считает вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«В целом готовность США услышать Россию и попытаться найти какие-то точки соприкосновения – это именно то, что сейчас нужно миру. Посмотрим, как это будет развиваться в практических делах», – пояснил сенатор.
«Что касается угрозы очередных санкций, то эти заявления мы слышали бесчисленное количество раз. Это по-прежнему жесткая позиция Конгресса США, и американский президент не может ее игнорировать, – считает Косачев. – Байден выступает, обращаясь не только к России, но и к аудитории внутри США. Поэтому я бы больше удивился, если бы этого пассажа в выступлении американского президента не было».
«А так угроза санкций приобрела уже дежурный характер. Тем более что за словами США о якобы готовящемся «вторжении» России на Украину нет ничего, кроме их собственной искусственно созданной обеспокоенности», – резюмировал собеседник.
В среду в ходе выступления в Белом доме президент США Джо Байден обратился к гражданам России, призвав их не считать США и НАТО врагами. Он также заявил, что Соединенные Штаты не стремятся дестабилизировать Россию.
«Позвольте выразиться четко по поводу того, чего мы не делаем. Соединенные Штаты и НАТО не являются угрозой России. Украина не угрожает России. У США и у НАТО нет ракет на Украине. У нас нет планов их там размещать», – приводит слова Байдена РИА «Новости».
Глава американской администрации также выступил с утверждением, что Соединенные Штаты «не метят» в народ России, не стремятся дестабилизировать Россию. «Гражданам России: вы не наш враг. И я не верю, что вы хотите кровавой разрушительной войны с Украиной», – заявил Байден.
Вместе с этим глава американской администрации подчеркнул, что США «готовы решительно ответить в случае, если Россия нападет на Украину, и это до сих пор остается очень вероятным». «Мы не стремимся к прямой конфронтации с Россией. Тем не менее, я четко дал понять, что, если Россия будет целиться в американцев на Украине, мы ответим решительно», – заявил Байден.
Он также добавил, что в случае «агрессии» против Украины Запад введет против России санкции в сфере экспортного контроля и финансов, не допустит запуска «Северного потока – 2» и создаст долгосрочные последствия, которые подорвут экономическую и стратегическую конкурентоспособность РФ.
Ранее президент США Джо Байден в ходе выступления в Белом доме заявил, что Соединенные Штаты не поступятся «своими основными принципами», включая право стран на суверенитет и территориальную целостность, право на выбор курса и альянса.
Во вторник президент России Владимир Путин после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцом заявил, что отсрочка решения вопроса о вступлении Украины в НАТО в исторической перспективе ничего не меняет. Днем ранее Шольц после встречи с Владимиром Зеленским заявил, что сейчас вопрос вступления Украины в НАТО «практически не стоит на повестке дня».
Как сообщало американское издание Politico, в прошлую пятницу Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
В прошлый вторник после переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном президент Путин предупредил, что если Украина войдет в НАТО и решит вернуть Крым, то европейские страны будут втянуты в военный конфликт с Россией, которая является одной из ведущих ядерных держав; в военном конфликте между РФ и НАТО победителей не будет.
Между тем в начале февраля глава посольства Соединенных Штатов в Киеве Кристина Квин призвала Украину «продолжать путь в НАТО». В свою очередь генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал расширение альянса на восток «историей большого успеха».
1 февраля президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона на требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.
26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.
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Министры финансов США и Нидерландов обсудили санкции против России
Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен обсудила с вице-премьером и министром финансов Нидерландов Сигрид Каг возможные экономические меры в отношении России на случай «вторжения» на Украину, сообщила пресс-служба американского Минфина.
«Министр Йеллен приветствовала тесную координацию между ЕС и США в разработке жестких ответных экономических мер на случай дальнейшего вторжения РФ на Украину», – приводит сообщение пресс-службы Минфина США ТАСС. Помимо этого, стороны обсудили борьбу с пандемией и вопросы глобального налогообложения.
Накануне министры финансов стран «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. Днем ранее официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия.
В прошлую субботу помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что Соединенные Штаты, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
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Днем ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выступил с утверждением, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как утверждает американское издание Politico, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что «истерика Белого дома показательна как никогда» и объясняется тем, что «англосаксам нужна война», каток американской военно-политической машины готов идти вновь по жизням людей. Кроме того, в МИД подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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Лавров заявил Блинкену о необходимости продолжить работу по гарантиям безопасности
Глава МИД России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул необходимость продолжения совместной работы по гарантиям безопасности, заявили в МИД России.
«С нашей стороны была подчеркнута необходимость продолжения совместной работы, как об этом условились президенты Путин и Байден в телефонном разговоре 12 февраля, в контексте переданных США и НАТО предложений по гарантиям безопасности», – говорится на сайте МИД.
Сообщается, что в ходе беседы Лавров призвал США и их союзников «к прагматичному диалогу по всему комплексу поставленных Россией вопросов с акцентом на принцип неделимости безопасности» и недопустимости агрессивной риторики.
Также Лавров и Блинкен обсудили в телефонном разговоре график предстоящих контактов на различных уровнях.
В министерстве отметили, что разговор состоялся по инициативе американской стороны.
В пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, президент Соединенных Штатов Джо Байден якобы назвал союзникам дату «вторжения» России на Украину. Он также призвал американцев немедленно покинуть Украину.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИДе подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности.
Байден допустил влияние санкций против России на цену энергоресурсов
Новые санкции Запада против России могут ударить по Соединенным Штатам и привести к росту цен на топливо, но американский народ понимает, что «за защиту демократии и свободы приходится платить», заявил президент США Джо Байден.
«Я не буду притворяться, что это будет безболезненно. Это может сказаться на ценах в энергетической сфере. Так что мы предпринимаем активные шаги, чтобы облегчить давление на наши энергетические рынки и противодействовать росту цен путем координации с крупнейшими поставщиками и потребителями энергии, чтобы задействовать все инструменты в нашем распоряжении и помочь с ценами на бензин», – приводит слова Байдена ТАСС.
«Если Россия решит вторгнуться, то мы столкнемся с последствиями и у себя дома, – продолжил Байден. – Но американский народ понимает, что за защиту демократии и свободы приходится платить. Это дело, которое объединяет и республиканцев, и демократов». При этом он отметил, что если эту цену не заплатить сейчас, то в будущем «она будет выше».
В понедельник министры финансов «Группы семи» (G7) договорились о введении санкций против России в случае «вторжения» на Украину. В прошлую субботу помощник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США, Евросоюз, Британия, Канада и другие страны готовы решительно ответить России на «вторжение» Украину, ответ будет включать одинаковые пакеты жестких экономических санкций в отношении Москвы.
В прошлую пятницу помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Россия якобы может начать «вторжение» на Украину во время Олимпийских игр в Пекине. Более того, как сообщало американское издание Politico, в тот же день Байден заявил союзникам, что Россия якобы может совершить «нападение» на Украину 16 февраля. Британские таблоиды назначили время «вторжения» на 03.00 среды по местному времени. В Кремле посоветовали украинцам завести будильник, чтобы не проспать «вторжение».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что страны Запада не нуждаются в реальных основаниях для введения санкций против России, достаточно информационно-политического прикрытия. Она назвала провокационные заявления о «вторжении» на Украину издевательством над здравым смыслом и украинским народом. В МИД подчеркнули, что страны НАТО специально сфабриковали миф об «угрозе вторжения» России на Украину после того, как Москва потребовала от Запада гарантий безопасности. В МИДе подчеркнули, что скоординированная информационная атака против Москвы нацелена на дискредитацию справедливых требований России по гарантиям безопасности.
Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин выразил уверенность, что разыгранная англосаксами по нотам истерия о «неминуемой угрозе вторжении России на территорию Украины» найдет свое место в учебниках по спецпропаганде и военным провокациям.
Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. В Москве заявляли, что Соединенные Штаты разработали план спецоперации по ухудшению обстановки вокруг Украины и возложению ответственности за это на Россию. В Кремле объясняли, что информационная напряженность вокруг передвижений российских войск по своей территории нагнетается для демонизации России и позиционирования как «агрессора». Глава МИД Сергей Лавров обвинил США в провоцировании военной истерии у границ России.
Глава МИД России Сергей Лавров констатировал, что Запад находится в военном угаре, говоря о стремлении «наказать» Россию за якобы планируемое «нападение» на Украину. При этом он заверил, что Россия готова к любому развитию событий в сфере безопасности. В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия ни на кого нападать не собирается, назвав даже мысль о войне между нашими народами неприемлемой.
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США не согласовали с союзниками санкции против России
Администрации президента США Джо Байдена пока не удалось согласовать с союзниками Вашингтона некоторые вопросы, касающиеся возможного введения санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, пишут американские СМИ.
Американская газета Politico пишет, что, по словам Байдена, Запад «готов дать решительный ответ» России при указанном развитии событий, «однако даже на столь поздней стадии кризиса должностные лица США и европейских стран все еще пытаются в ходе закрытых консультаций договориться о том, сколь жесткими должны быть санкции против Москвы и когда именно их вводить», передает ТАСС.
«Продолжающиеся консультации – как трансатлантические, так и между европейскими странами – свидетельствуют, что, хотя Байден и его ключевые помощники говорят, что Россию ждут «незамедлительные», «жесткие» и «единообразные» меры со стороны Вашингтона и его союзников, на самом деле все может быть сложнее», – отмечается в публикации.
Указывается, что «у должностных лиц по обе стороны Атлантики» нет сомнений в том, что США и их союзники введут санкции против России в случае «вторжения», но «по причинам юридического, логистического и политического характера пакеты санкций вряд ли будут в полной мере идентичными, и не обязательно, что обо всех первоначальных рестрикциях будет объявлено единовременно».
В ней отмечается, что «санкции США точно будут более жесткими и будут иметь более широкий охват, нежели те меры, которые разрабатывают другие страны и ЕС».
Согласно приведенным сведениям, предполагаемые американские санкции «могли бы затронуть и структуры в Европе, которые ведут дела с Россией».
Источник издания из числа европейских дипломатов отметил, что сторонам еще предстоит проработать целый ряд вопросов. По его данным, пока еще нет договоренности о том, какие именно события могли бы посчитать непосредственным основанием для введения санкций. Например, «пока неясно, будет ли считаться серия кибератак поводом» для принятия указанных мер.
В материале также отмечается, что в понедельник помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан проинформировал в закрытом режиме американских законодателей о том, как идет подготовка санкций. Салливан, в частности, отметил, что некоторых из союзников Вашингтона в этом вопросе «требуется постоянно уговаривать, особенно Германию».
Ранее сенат США пригрозил России «немедленными санкциями» в случае эскалации напряженности вокруг Украины.
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