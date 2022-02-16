В НАТО пообещали продолжать пропаганду о подготовке Россией «агрессии» против Украины

Североатлантический альянс и дальше будет вести пропаганду о подготовке агрессии России против Украины, фактически с таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг по прибытии на встречу министров обороны альянса.

«НАТО продолжит обличать агрессивные планы России, чтобы осложнить возможную агрессию против Украины. Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», – передает его слова ТАСС.

При этом, заявил Столтенберг, НАТО не может точно оценить количество российских сил у границы Украины.

«Нельзя сказать точно. Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тыс. военных, но их число росло все последние недели», – заявил он.

НАТО ожидает также ответа России на свои предложения по безопасности и выражает готовность продолжать диалог, передает РИА «Новости».

«Мы слышим вызывающие определенный оптимизм сигналы из Москвы о готовности к продолжению дипломатических усилий. Это то, к чему постоянно призывает и НАТО. Мы готовы к диалогу. Мы направили России наши предложения по безопасности, и мы ждем ответ на них и выражаем готовность и открытость к диалогу», – сказал генсек альянса.

Президент России Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта России и НАТО при вступлении Украины в альянс. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что таким образом президент России впервые дал оценку ответу Вашингтона требование Москвы отказаться от приема Украины в НАТО и откатить инфраструктуру альянса на линию 1997 года.

26 января госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты передали России письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности. В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что альянс передал Москве письменный ответ на предложения по безопасности. При этом он подчеркнул, что НАТО не пойдет на компромисс с Россией по праву любых стран, включая Украину, на вступление в альянс. Он также призвал Россию вывести войска с Украины, из Грузии и Молдавии.