В Центральной горбольнице Каспийска объяснили протечку в кровле

В ЦГБ Каспийска заявили, что замена кровли в здании совпала с летним ливнем

Tекст: Ирма Каплан

«Работа Каспийской поликлиники продолжается в штатном режиме. Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу», – сказано в посте.

Там уточнили, что подрядчик не только возведет прочную крышу, но и устранит все последствия затопления.

«Поликлиника свою работу не прекращала. Участок с промокшими стенами на время отключен от электричества, прием пациентов и вся остальная работа проводится в другом крыле поликлиники», – уточнили в медучреждении.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, как врачи пытаются спасти дорогостоящую медтехнику, в частности, от воды с потолка, укрывают ее полиэтиленом. Здание якобы залито, света нет, прием пациентов прекращен.

В поликлинике уточнили, что в другом крыле клиники работает рентген-аппарат, а аппарат флюорографии был спасен от воды, с ним все в порядке.

Как писала 13 июня газета ВЗГЛЯД, в результате шквалистого ветра и грозы в столице Дагестана и нескольких районах республики произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщили в региональном управлении МЧС России.