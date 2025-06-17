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В Центральной горбольнице Каспийска объяснили протечку в кровле
В ЦГБ Каспийска заявили, что замена кровли в здании совпала с летним ливнем
Каспийская поликлиника работает в штатном режиме, заявили в Telegram-канале ведомства. До этого в соцсетях появились сообщения о том, что ливни залили здание и в нем пропало электричество.
«Работа Каспийской поликлиники продолжается в штатном режиме. Долгожданная замена кровли в здании поликлиники города Каспийска совпала с летним ливнем. Спешим успокоить, техника сотрудниками укрыта и спасена, а подрядчик продолжает работу», – сказано в посте.
Там уточнили, что подрядчик не только возведет прочную крышу, но и устранит все последствия затопления.
«Поликлиника свою работу не прекращала. Участок с промокшими стенами на время отключен от электричества, прием пациентов и вся остальная работа проводится в другом крыле поликлиники», – уточнили в медучреждении.
Ранее в Telegram-каналах появилась информация о том, как врачи пытаются спасти дорогостоящую медтехнику, в частности, от воды с потолка, укрывают ее полиэтиленом. Здание якобы залито, света нет, прием пациентов прекращен.
В поликлинике уточнили, что в другом крыле клиники работает рентген-аппарат, а аппарат флюорографии был спасен от воды, с ним все в порядке.
Как писала 13 июня газета ВЗГЛЯД, в результате шквалистого ветра и грозы в столице Дагестана и нескольких районах республики произошли аварийные отключения электроэнергии, сообщили в региональном управлении МЧС России.