Махачкала и несколько районов Дагестана остались без света из-за непогоды

Сильный ветер и гроза оставили без света несколько районов Дагестана

Tекст: Ирма Каплан

«Поступило сообщение о том, что в результате порывов ветра на территории республики произошли аварийные отключения электроснабжения частично в г.о. Махачкала и трех муниципальных районов (Казбековский, Ботлихский и Цумадинский районы). По предварительной информации из-за замыканий на ЛЭП», – сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в регионе ожидаются порывистый ветер до 30 метров в секунду, дожди и грозы. Электромонтеры филиала «Россети – Северный Кавказ» – «Дагэнерго» в ночное время устраняют последствия стихии, о чем сообщил Telegram-канал «Филиал «Дагэнерго».

«В кромешной тьме и при шквальном ветре, при свете фонарика мужественно устраняют последствия стихии. Наши специалисты готовы работать круглосуточно и в любых условиях, чтоб у вас в домах было светло и уютно», – сказано в посте, к которому приложено видео того, как мастера убирают упавшее на линию электропередачи дерево.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в пятницу и в ночь на субботу Москву и область накроет гроза с сильным ветром, местами ожидается дождь и усиление порывов до 17 м/с, сообщили в Гидрометцентре.