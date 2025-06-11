Гидрометцентр предупредил о грозе с сильным ветром в Москве

Tекст: Мария Иванова

В Москве и Подмосковье прогнозируется гроза с сильным ветром днем в пятницу, а также в ночь на субботу, передает ТАСС.

В Гидрометцентре РФ сообщили: «Днем 13 июня и ночью 14 июня в Подмосковье, а также ночью 14 июня в Москве местами ожидается сильный дождь, ветер с порывами 15-17 метров в секунду, в отдельных районах гроза».

Синоптики уточнили, что причиной непогоды станет перемещение циклона по южной части Центральной России с запада на восток с 12 по 14 июня. Под его влиянием, помимо дождей, местами пройдут ливни, а ветер может усиливаться до 18 метров в секунду. Жителей столицы и близлежащих районов просят соблюдать осторожность в связи с ухудшением погодных условий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале недели жителей Москвы предупредили о сильных ливнях, грозе, возможном граде и ветре до 20 м/с, которые ожидаются в понедельник. Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозы в столице.