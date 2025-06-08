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    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Время вспомнить духовное завещание Пушкина

    Каждому внимательно читающему последние стихи Пушкина ясно, что он присутствует на поэтических вершинах невероятной высоты.

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    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Мы должны быть благодарны русскому языку

    К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?

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    8 июня 2025, 19:21 • Новости дня

    Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозы в Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    Три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во «Внуково».

    Три самолета, следовавших во «Внуково», были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, передает РИА «Новости». Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил: «Аэропорт »Внуково« в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во »Внуково«, приняли решение »уйти« на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет».

    Погодные трудности затронули и инфраструктуру воздушной гавани. По информации пресс-службы аэропорта, из-за непогоды в Москве, в том числе сильного ливня, града и шквалистого ветра, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, а все службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий.

    В воскресенье в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности.

    6 июня 2025, 14:08 • Новости дня
    В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет
    В Москве под вторым автомобилем нашли подозрительный предмет
    @ t.me/mash

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Под днищем машины на Молодогвардейской улице в столице обнаружен подозрительный предмет, сообщил источник в оперативных службах.

    Место происшествия оцепили в целях безопасности, сказал собеседник ТАСС.

    Туда уже прибыли силовики, в том числе кинологи.

    До этого в пятницу в Москве из-под припаркованного автомобиля изъяли подозрительный предмет, похожий на самодельную бомбу.

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    7 июня 2025, 09:14 • Новости дня
    Средства ПВО сбили девять украинских беспилотников в Подмосковье

    Tекст: Александра Юдина

    Девять украинских беспилотников были сбиты средствами противовоздушной обороны в Московской области ночью и накануне днем, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

    В своем Telegram-канале он указал, что атаки были отражены, однако два человека получили ранения. Он отметил, что все необходимые службы оперативно работают на местах происшествий,

    Воробьев сообщил, что пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Разрушения инфраструктуры или серьезных повреждений жилых домов не зафиксировано.

    Силовые структуры продолжают обследование территорий для выявления возможных последствий атаки.

    Напомним, ПВО перехватила и уничтожила ночью 36 украинских беспилотников.

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    8 июня 2025, 11:24 • Видео
    Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

    На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

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    6 июня 2025, 20:19 • Новости дня
    Собянин: ПВО уничтожила еще один беспилотник в московском регионе

    Собянин сообщил об уничтожении еще одного украинского беспилотника

    Tекст: Денис Тельманов

    В московском регионе средствами ПВО был нейтрализован еще один беспилотник, после чего экстренные службы приступили к работе на месте падения обломков.

    ПВО Минобороны уничтожило атаковавший московский регион беспилотник, передает РИА «Новости». Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший московский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Подробности о последствиях инцидента, а также о возможных повреждениях или пострадавших после падения обломков, не уточняются. Правоохранительные органы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система ПВО уничтожила три беспилотных летательных аппарата на подходах к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля. Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве.

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    8 июня 2025, 06:35 • Новости дня
    Беспилотники сбиты в Московском регионе и Калужской области
    Беспилотники сбиты в Московском регионе и Калужской области
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбит четвертый БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении семи БПЛА.

    «Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Москвский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Шапша сообщил в Telegram, что семь беспилотников сбиты на территории Сухиничского и Боровского районов Калужской области, никто не пострадал. При этом обломками беспилотника «незначительно повреждены» три частных дома в Боровском районе.

    Напомним, Собянин уже сообщал об уничтожении трех БПЛА. На заводе «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание в результате падения БПЛА.

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    6 июня 2025, 06:19 • Новости дня
    Анонсировано участие 80 тыс. мусульман в намазе на Курбан-байрам в Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В московской Соборной мечети на праздничный намаз в честь Курбан-байрама соберутся около 80 тыс. мусульман, а всего по городу ожидается до 250 тыс. верующих.

    Ожидается, что около 80 тыс. мусульман соберутся на праздничный намаз по случаю Курбан-байрама в Соборной мечети Москвы, передает РИА «Новости». Об этом сообщили в Духовном управлении мусульман России.

    В ДУМ РФ добавили, что всего в мечетях Москвы в торжественном намазе примут участие от 200 до 250 тыс. верующих. Наибольшее число соберется именно в центральной Соборной мечети.

    Курбан-байрам, Праздник жертвоприношения, отмечается мусульманами по всему миру 6 июня. В этот день верующие совершают особый коллективный намаз, после которого проводят обряды жертвоприношения и помогают нуждающимся.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил мусульман страны с праздником Курбан-Байрам и отметил их вклад в единение российского народа. Визит Путина в Курбан-Байрам в Дагестан показал уважение президента к мусульманам. Исламовед объяснил снижение числа молящихся в мечетях Москвы на Курбан-байрам.

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    6 июня 2025, 05:50 • Новости дня
    Десятый дрон на подлете к Москве уничтожили средства ПВО

    Собянин: Атака десяти вражеских БПЛА отражена средствами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Утром пятницы на подлете к Москве средства ПВО обезвредили десять беспилотников, сообщила мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.

    «ПВО Минобороны сбит еще один БПЛА. На данный момент отражена атака десяти вражеских беспилотников, пытавшихся атаковать Москву», – написал градоначальник.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщал о девяти БПЛА на подлете к столице. Также сообщалось об ограничениях в работе трех московских аэропортов, которые к 5 утра были сняты – аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский заработали в штатном режиме.

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    7 июня 2025, 14:17 • Новости дня
    В Москве задержали напавших и отобравших деньги на криминального курьера

    В Москве задержали грабителей и криминального курьера после нападения

    Tекст: Вера Басилая

    В Москве после ограбления задержали двух нападавших на курьера и самого курьера, причастного к мошенничеству, их заключили под стражу, сообщили в прокуратуре Москвы.

    По данным прокуратуры, 28-летний курьер, используя кодовое слово, получил деньги у 52-летнего мужчины якобы для помощи в раскрытии преступления. Через несколько минут после этого на курьера напали двое неизвестных, избили его и забрали полученные деньги, сообщается в Telegram-канале прокуратуры.

    В прокуратуре отметили, что двое мужчин задержаны, им предъявлено обвинение в совершении грабежа. К уголовной ответственности привлечен, в том числе, курьер, которому предъявлено обвинение в совершении мошенничества.

    Всем троим суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

    Ранее правоохранители провели силовую операцию в жилом комплексе на юго-западе Москвы и задержали мужчин по подозрению в дерзком ограблении курьера в «Москва-Сити».

    Задержанные похитили у курьера чемодан с 127 млн рублей и скрылись с места преступления.

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    6 июня 2025, 18:40 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку трех беспилотников на Москву

    Собянин сообщил об уничтожении трех БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате работы системы ПВО на подходах к Москве были уничтожены три беспилотных летательных аппарата, обломки которых обследуют экстренные службы.

    Система противовоздушной обороны отразила атаку трех беспилотных летательных аппаратов, летевших на Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    «ПВО Минобороны уничтожило беспилотник, атаковавший Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил Собянин.

    Позднее он добавил, что еще два беспилотника были сбиты силами ПВО на подлете к Московскому региону. По его словам, специалисты экстренных служб обследуют места падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, система противовоздушной обороны ликвидировала два беспилотника самолетного типа, атаковавших Тульскую область.

    Утром пятницы средства ПВО обезвредили десять беспилотников на подлете к Москве. Обломки украинских беспилотников упали на дорогу в Калужской области и повредили четыре автомобиля.

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    6 июня 2025, 03:59 • Новости дня
    Средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве беспилотников

    Собянин: Девять летевших к Москве беспилотников уничтожены силами ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    Ранним утром пятницы средства ПВО уничтожили девять БПЛА, летевших по направлению к Москве, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны уничтожено шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сказано в сообщении.

    Через некоторое время мэр уточнил, что еще три дрона, летевших на Московский регион, были ликвидированы

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, столичные аэропорты Домодедово и Жуковский временно ввели ограничения на прием и выпуск самолетов в целях безопасности полетов, сообщил представитель Росавиации.

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    7 июня 2025, 00:53 • Новости дня
    Уничтожен летевший на Московский регион беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО сбит летевший на Московский регион беспилотник, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов Росавиация вводила временные ограничения в аэропортах Домодедово (код ИКАО: UUDD) и Жуковский (Раменское; UUBW). Позднее ограничения были отменены, сообщило ведомство в Telegram.

    Напомним, с 14.30 до 00.00 мск силами ПВО было перехвачено и уничтожено более 80 украинских беспилотников самолетного типа над российскими регионами, в том числе над территорией Московского региона.

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    6 июня 2025, 12:16 • Новости дня
    Подозрительное авто в Москве начали проверять саперы

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Правоохранители в столице начали проверку автомобиля, припаркованного на одной из улиц, к ней якобы прикреплен похожий на бомбу предмет, сообщил источник в оперативных службах.

    Автомобиль припаркован на улице Леси Украинки, на месте работают представители силовых ведомств, сказал собеседник ТАСС.

    Территорию оцепили, на место прибыл сапер во взрывозащищенном костюме, также там есть робот для разминирования.

    Кроме того, осматриваются автомобили, расположенные рядом.

    Экспертизы в будущем установят, представляет ли подозрительный предмет опасность.

    В апреле в городе Балашиха в Подмосковье взорвался автомобиль, погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Причиной взрыва называли заложенную в авто бомбу.

    СК опубликовал видео с места убийства генерал-лейтенанта Москалика. Суд арестовал обвиняемого в теракте Игната Кузина. Сам Кузин признал вину в подрыве автомобиля и рассказал о своей вербовке спецслужбами Украины.

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    6 июня 2025, 12:28 • Новости дня
    Экс-полицейскую осудили за «удаленную» выдачу загранпаспортов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бывшая сотрудница отдела по вопросам миграции ОМВД Москвы признана судом виновным в получении взяток за незаконное оформление заграничных паспортов, сообщили в ГСУ СК по столице.

    Следствие установило, что не позднее мая 2023 года обвиняемая, занимая должность в органах МВД, действовала вразрез с интересами службы и за вознаграждение оформляла документы, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Общая сумма взяток составила 1,6 млн рублей, всего было незаконно оформлено 119 документов. Сама подсудимая частично признала свою вину в ходе разбирательства.

    Головинский районный суд Москвы назначил ей наказание в виде шести лет исправительной колонии общего режима.

    Ранее в июне в Екатеринбурге задержали полицейского, бизнесмена и его сыновей по обвинению в организации схемы легализации порядка 2 тыс. иностранных граждан.

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    8 июня 2025, 04:55 • Новости дня
    ПВО сбила атаковавшие Московский регион беспилотники

    Tекст: Антон Антонов

    БПЛА, атаковавшие Московский регион, сбиты силами ПВО, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Сотрудники экстренных служб находятся на месте падения обломков дронов, сообщил Собянин в Telegram.

    Он сообщил, что «ПВО Минобороны уничтожило еще один беспилотник, атаковавший Московский регион». Чуть позже Собянин сообщил об уничтожении «еще оного вражеского беспилотника, летевшего на Москву».

    Напомним, ранее Собянин уже сообщал об уничтожении одного летевшего на Москву беспилотника.

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    8 июня 2025, 07:48 • Новости дня
    ПВО сбила пять атаковавших Московский регион беспилотников
    ПВО сбила пять атаковавших Московский регион беспилотников
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Силами ПВО уничтожены пять беспилотников, атаковавших Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он проинформировал об уничтожении еще двух БПЛА.

    Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD) вводились ограничения на полеты. Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах, а также в аэропорту Калуги были отменены, сообщила Росавиация.

    Напомним, ранее Собянин сообщал об уничтожении четырех БПЛА, атаковавших Московский регион.

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    8 июня 2025, 04:08 • Новости дня
    Сбит летевший на Москву беспилотник

    Tекст: Антон Антонов

    Силы ПВО сбили БПЛА, летевший на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.

    Напомним, на заводе «Азот» в Новомосковске произошло возгорание в результате падения БПЛА, есть пострадавшие. Ограничения на полеты гражданских воздушных судов действуют в аэропорту Калуги. В результате атаки беспилотника на грузовой автомобиль в районе поселка Разумное пострадал мирный житель Белгородской области.

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