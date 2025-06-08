Три самолета ушли на запасные аэродромы из-за грозы в Москве

Tекст: Ольга Иванова

Три самолета, следовавших во «Внуково», были вынуждены уйти на запасные аэродромы из-за грозы в районе аэропорта, передает РИА «Новости». Представитель Росавиации Артем Кореняко отметил: «Аэропорт »Внуково« в связи с грозой в районе воздушной гавани принимает и отправляет самолеты по фактической погоде. По данным на 18:15 мск командиры трех воздушных судов, летевших во »Внуково«, приняли решение »уйти« на запасные аэродромы. Безопасность полетов – приоритет».

Погодные трудности затронули и инфраструктуру воздушной гавани. По информации пресс-службы аэропорта, из-за непогоды в Москве, в том числе сильного ливня, града и шквалистого ветра, в аэропорту Внуково произошли повреждения кровли, что привело к подтоплению внутри терминала. В расписание некоторых рейсов внесены изменения, а все службы переведены на усиленный режим работы для устранения последствий.

В воскресенье в московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности.