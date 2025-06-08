7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.2 комментария
Стало известно об ограничении рейсов в Домодедово и Жуковском
Ограничили прием и выпуск самолетов в аэропортах Домодедово и Жуковский
В московских аэропортах Домодедово и Жуковский временно приостановили прием и выпуск воздушных судов из-за мер безопасности.
В столичных воздушных гаванях Домодедово и Жуковский временно ограничили рейсы, передает ТАСС. Росавиация пояснила, что эти действия связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских судов.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропортах Домодедово и Жуковский (Раменское)», – говорится в сообщении ведомства. Другие детали или сроки отмены ограничений не уточняются.
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