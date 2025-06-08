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ПВО сбила пять атаковавших Московский регион беспилотников
Силами ПВО уничтожены пять беспилотников, атаковавших Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«Силами ПВО Минобороны сбито три беспилотника, атаковавших Московский регион», – сообщил Собянин в Telegram. Позднее он проинформировал об уничтожении еще двух БПЛА.
Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково (код ИКАО: UUWW) и Домодедово (UUDD) вводились ограничения на полеты. Позднее ограничения на прием и выпуск воздушных судов в этих аэропортах, а также в аэропорту Калуги были отменены, сообщила Росавиация.
Напомним, ранее Собянин сообщал об уничтожении четырех БПЛА, атаковавших Московский регион.