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Беспилотники сбиты в Московском регионе и Калужской области
Силами ПВО сбит четвертый БПЛА, атаковавший Московский регион, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил об уничтожении семи БПЛА.
«Силами ПВО Минобороны сбит беспилотник, атаковавший Москвский регион. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – сообщил Собянин в Telegram.
Шапша сообщил в Telegram, что семь беспилотников сбиты на территории Сухиничского и Боровского районов Калужской области, никто не пострадал. При этом обломками беспилотника «незначительно повреждены» три частных дома в Боровском районе.
Напомним, Собянин уже сообщал об уничтожении трех БПЛА. На заводе «Азот» в Новомосковске в Тульской области произошло возгорание в результате падения БПЛА.