Москвичей предупредили о ливнях, граде и ураганном ветре

Tекст: Мария Иванова

В понедельник в Москве ожидаются кратковременные ливни, местами град и шквалистый ветер с порывами до 20 метров в секунду, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса. По его словам, максимальная температура воздуха составит от плюс 26 до плюс 28 градусов, в Подмосковье – от плюс 25 до плюс 30 градусов.

Леус отметил, что юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду, а порывы местами могут достигать 15-20 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет немного расти, однако к вечеру барометры покажут 743 миллиметра ртутного столба – это ниже климатической нормы.

В связи с непогодой столичный департамент транспорта рекомендовал москвичам пользоваться метро для передвижения по городу, об этом говорится в Telegram-канале ведомства. Синоптики прогнозируют, что до вечера в отдельных районах возможны сильные дожди с грозой и ветер до 17 метров в секунду.

Водителям, которым необходимо выехать на автомобилях, советуют быть особенно внимательными: соблюдать скоростной режим, держать дистанцию, не парковать машины рядом с деревьями и шаткими конструкциями, избегать резких маневров, а также заблаговременно снижать скорость возле пешеходных переходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне три пассажирских самолета изменили маршрут и приземлились на запасных аэродромах из-за грозы и подтопления терминала во Внуково.

Ранее сообщалось, что в Москве в ближайшие дни ожидается жаркая погода с температурой до 29 градусов, однако уже во вторник станет прохладнее.