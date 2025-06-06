К тезисам о «великом и могучем» мы настолько привыкли, что перестали их воспринимать всерьез. Но попробуем разобраться. Есть ли у нас что-то особенное, что давало бы нам право гордиться своим языком?8 комментариев
Синоптик сообщил о скором похолодании после жары в Москве
Москвичей в ближайшие дни ждет жаркая погода с температурой до 29 градусов, однако уже во вторник станет заметно прохладнее.
Температура воздуха в Москве останется выше климатической нормы на 4-6 градусов, однако 30-градусная жара, которая активно обсуждалась ранее, на выходных горожанам уже не грозит, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.
В субботу столичный регион окажется под влиянием теплого сектора североатлантического циклона. Ожидаются локальные грозовые дожди, а воздух днем прогреется до 25–27 градусов.
Наибольшая жара ожидается в воскресенье: воздух прогреется до 27–29 градусов, несмотря на возможные кратковременные дожди и грозы.
Начало новой недели принесет перемены – на столицу начнет влиять холодный фронт, увеличится количество дождей, гроз и порывистого ветра. Тем не менее, до прихода фронта в понедельник температура продержится на уровне 26–28 градусов, а настоящее похолодание синоптики ждут только во вторник. После ухода облаков и прекращения дождей дневная температура не превысит 20 градусов.
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