Войска ВВО перебросили на 10 тыс. км для проверки сил реагирования Союзного государства

Войска Восточного военного округа в рамках проверки сил реагирования Союзного государства переброшены на расстояние до 10 тыс. километров, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением президентов России и Белоруссии проводится проверка сил реагирования Союзного государства. От российских Вооружённых сил задействованы органы военного управления и подразделения Восточного военного округа. В настоящее время проходит первый этап проверки. Войска переброшены на расстояние до десяти тысяч километров, в том числе перебазированы авиационные подразделения и воинские части противовоздушной обороны», – передает РИА «Новости» слова Шойгу на селекторном совещании.

По его словам, «организована охрана и оборона государственных и военных объектов, государственной границы в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы противовоздушной обороны Белоруссии и России».

«В период с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах состоится совместное учение «Союзная решимость-2022». В ходе учения будут отработаны задачи по обеспечению военной безопасности союзного государства и противодействию терроризму», – сказал Шойгу.

При этом он подчеркнул, что Россия и Белоруссия не были обязаны уведомлять иностранных партнеров об учении, но министерство обороны России сделало это в рамках добровольной транспарентности.

«Количество участников манёвров и основных систем вооружения не превышает параметры, установленные Венским документом 2011 года, что не обязывает нас уведомлять зарубежных партнеров о проводимых мероприятиях. Тем не менее, министерство обороны России – в рамках добровольной транспарентности – проинформировало военных атташе иностранных государств о проверке и совместном учении», – подчеркнул Шойгу.

Он сообщил, что маневры «Союзная решимость-2022» состоятся в рамках второго этапа проверки сил реагирования Союзного государства, которая проводится в соответствии с решением президентов России и Белоруссии.

По словам Шойгу, вооруженные силы России в рамках реализации Стратегии обеспечения единства измерений до 2025 года уже получили свыше 600 единиц новейших образцов техники.

«Хочу подчеркнуть, что развитие системы обеспечения единства измерений в Вооружённых силах напрямую влияет на внедрение прорывных технологий, переоснащение войск на новейшее высокоточное и другие виды оружия. В ходе реализации Стратегии министерство обороны планово обновляет парк военной измерительной техники – в войска уже поставлено свыше 600 единиц новейших образцов», – сказал Шойгу.

Он отметил, что «создается автоматизированная система мониторинга состояния средств измерений, активно совершенствуется нормативная правовая база в области обеспечения единства измерений в Вооружённых силах, других войсках и воинских формированиях, а также в рамках сотрудничества СНГ».

«Принимаемые меры позволяют значительно повысить эффективность существующей системы. Сегодня посмотрим, как выполняется план мероприятий по реализации Стратегии», – сказал министр обороны.

Проверка сил реагирования Союзного государства пройдет в два этапа. На первом этапе до 9 февраля будет выполнена передислокация и создание в Белоруссии группировок войск (сил), организация охраны и обороны важных государственных и военных объектов, охрана государственной границы в воздушном пространстве, проверка готовности и способности дежурных по ПВО сил и средств выполнить задачи по прикрытию важных объектов.

В ходе второго этапа проверки с 10 по 20 февраля будут проведены совместные учения «Союзная решимость – 2022», в рамках которых будут отработаны вопросы пресечения и отражения внешней агрессии, а также противодействия терроризму и защиты интересов Союзного государства.

Практические действия войск (сил) пройдут на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский», а также на отдельных участках местности, расположенных на территории Белоруссии. Планируется задействовать аэродромы «Барановичи», «Лунинец», «Лида» и «Мачулищи». «Количество привлекаемых военнослужащих и техники на учения, попадающих под действие Венского документа 2011 года, не превышают определенные им параметры, которые подлежат уведомлению», – подчеркивается в сообщении.

Напомним, 27 января Россия завершила переброску истребителей Су-35С в Белоруссию на совместные учения «Союзная решимость – 2022», которые запланированы на период с 10 по 20 февраля. Замминистра обороны России Александр Фомин сообщал, что на территорию Белоруссии из России будет перебазировано 12 самолетов Су-35, два дивизиона систем ПВО С-400 и дивизион зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».