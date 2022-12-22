Минобороны назвало дату спуска подлодки «Великие Луки» на воду

Спуск на воду дизель-электрической подлодки «Великие Луки» проекта 677 «Лада» планируется провести 23 декабря, дату утвердил главком ВМФ России адмирал Николай Евменов, заявили в Минобороны.

Церемония пройдет на АО «Адмиралтейские верфи» в Петербурге 23 декабря, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

Главком ВМФ пояснил, что после спуска на воду подводную лодку достроят, после этого начнутся испытания. Экипаж судна готовят по специальным программам в учебном центре ВМФ. Адмирал отметил, что неатомная составляющая флота продолжит развиваться параллельно с атомной.

Напомним, гендиректор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков отмечал, что первые две серийные дизель-электрические подводные лодки проекта 677 «Лада» – «Кронштадт» и «Великие Луки» – планируется передать ВМФ России в 2022 году.

«Великие Луки» заложили в марте 2015 года, она строится по скорректированному проекту, учитывается опыт эксплуатации подлодки «Санкт-Петербург». На «Великих Луках» установлена модернизированная система управления корабельными техническими средствами, систему электродвижения и навигационный комплекс.