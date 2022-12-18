Немецкие СМИ сообщили о серьезных проблемах с новейшей БМП «Пума» бундесвера

Spiegel: Новейшая БМП бундесвера «Пума» провалила учебные стрельбы

Германский бундесвер столкнулся с серьезными техническими проблемами в эксплуатации новейшей модели боевой машины пехоты Puma, пишет немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на электронное письмо командующего 10-й бронетанковой дивизией генерал-майора Рупрехта фон Бутлера, адресованное командованию сухопутных войск и министерству обороны ФРГ.

По данным журналистов, после проведения учебных стрельб все 18 участвовавших в них БМП были полностью выведены из строя, при этом они «не подвергались чрезмерным нагрузкам», передает Deutche Welle (внесено в список СМИ-иноагентов). Военные знали о возникновении подобных неполадок, но они «никогда не возникали с такой частотой». В одной из БМП произошел пожар из-за возгорания кабеля в кабине, а две последние машины, остававшиеся в рабочем состоянии, сломались после полутора часов стрельб с повреждениями башни.

По словам фон Бутлера, эксплуатационная готовность БМП Puma «превращается в лотерею», при этом предполагалось, что в начале 2023 года эти машины должны были войти в состав Объединенной оперативной группы повышенной готовности, входящей в структуру сил быстрого реагирования НАТО. Однако на то, чтобы вернуть их в боевую готовность, потребуется не менее четырех месяцев. Вероятно, ненадежную технику придется заменить моделью БМП Marder, находящейся в эксплуатации более 40 лет.

Минобороны ФРГ заказало 405 бронемашин Puma еще в июле 2009 года, предполагая потратить на это около 3,1 млрд евро. Впоследствии количество заказанных БМП сократилось до 350, при том что цена за одну машину, составлявшая изначально порядка 7,6 млн евро, выросла до примерно 17 млн.

Ранее глава минобороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что из имеющихся у Бундесвера 350 БМП Puma, задействовать можно лишь 150.