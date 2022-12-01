Лавров опроверг слухи о «просьбах России» начать переговоры с Украиной

Глава МИД Лавров заверил, что Москва никогда не просила Киев о переговорах

Москва никогда не просила о переговорах, чтобы выиграть время для проведения спецоперации на Украине, однако всегда готова выслушать встречные предложения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

По его словам, такие слухи смешны и неприятны, так как это вранье. Он добавил, что Москва имеет интерес к переговорному решению и готова выслушать предложения, передает ТАСС.

При этом Лавров заверил, что Москва не станет участвовать в европейской дипломатии, если Европа понимает под европейскими ценностями нацизм на Украине. Министр подчеркнул, что в России стремятся бороться за то, чтобы такая дипломатия поскорее прекратилась.

По словам Лаврова, тот факт, что европейские дипломаты заявили о том, что надо помочь Украине, потому что она «отстаивает европейские ценности», означает, что в Европе просто не в курсе, что на самом деле происходит на Украине. В пример он привел уничтожение Русской православной церкви, русскоязычных СМИ, возможности для нацменьшинств пользоваться своим языком во всех сферах и уничтожение политической оппозиции.

Ранее Лавров указал на попытки НАТО «затушевать» антироссийскую направленность своих учений.