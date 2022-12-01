Лавров указал на попытки НАТО «затушевать» антироссийскую направленность учений

Глава МИД Лавров указал на попытки НАТО «затушевать» антироссийскую направленность их учений

Боевые учения Североатлантического альянса несколько лет проводятся все более интенсивно и приближаются к границам России, при этом НАТО всячески пытается «затушевать» их антироссийскую направленность, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

По его словам, в НАТО уже придумывают легенды, названия, пытаются затушевать антироссийскую направленность, хотя она очевидна. При этом альянс приближается ближе к российским границам – Балтика, Черное море, сухопутные учения на территории в том числе Польши, и целый ряд других мер, передает ТАСС.

Также Лавров отметил, что США стремятся жить за счет других, планируя наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе.

Министр предположил, что США станут продавать Европе газ раза в четыре дороже, чем Европа покупала газ из России.

До этого Лавров заявил, что Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать.