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Лавров заявил о цели НАТО держать русских вне Европы
Глава МИД России Лавров сообщил, что НАТО придерживается политики холодной войны и не хочет пускать русских в Европу
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Североатлантический альянс обратился к приоритетам холодной войны – держать американцев в Европе, а русских при этом не пускать, заявил глава МИД Сергей Лавров.
По его словам, альянс создавался под лозунгом первого генсека Гастингса Исмея «держать русских вне Европы, американцев в Европе, а немцев под контролем. По словам Лаврова, НАТО вернулось к приоритетам, придуманным 70 лет назад, передает РИА «Новости».
Также, по мнению Лаврова, Соединенные Штаты уже держат под колпаком не только немцев, но и весь Евросоюз.
Тем временем в организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) скопилось огромное количество проблем, заключил Лавров.
Ранее Лавров заявил, что сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах.
Также он заявил, что ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году.
Медведев: После сообщения о потерях ВСУ главе ЕК «прилетело по голове» из США
Медведев назвал ЕС штатом США после удаления сообщения фон дер Ляйен о потерях ВСУ
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев назвал Евросоюз 51-м штатом США в связи с удалением сообщения председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен о потерях ВСУ.
Медведев сообщил, что европейскому политику «прилетело по голове» из Вашингтона. По его словам, сообщение о потерях отредактировали после реакции Вашингтона.
«Прилетело, похоже, больно. Выглядит крайне унизительно. Нет никакого ЕС, есть штат номер 51», – написал Медведев на своей странице во «ВКонтакте».
Ранее из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен вырезали информацию о числе погибших украинских военных и гражданских лиц. Глава ЕК указала, что «на сегодняшний день погибли более 20 тыс. мирных жителей и 100 тыс. военных». Представитель фон дер Ляйен заявил об ошибках в данных.
Захарова опубликовала заявление НАТО о допустимости ударов по энергосистеме
Захарова напомнила рассуждения пресс-секретаря НАТО Шиа о допустимости ударов по инфраструктуре Югославии
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала заявление пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 1999 года, в котором он оправдывает удары альянса по инфраструктуре Югославии.
В мае 1999 года Шиа спросили, почему Югославию лишают электричества и водоснабжения, если НАТО атакует якобы только военные объекты. Он ответил, что от электроэнергии зависят системы командования и управления.
«Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, все что он должен сделать – принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», – сказал тогда Шиа, слова которого Захарова привела в Telegram.
Шиа заявил, что в противном случае НАТО продолжит атаковать энергосистему Югославии, а если удары «будут иметь последствия для населения», то это проблемы Милошевича. Шиа сказал, что инфраструктура используется против народа Сербии, поэтому НАТО «отключило» водоснабжение и электричество «навсегда или на долгое время ради жизней 1,6 млн. косоваров, которых выгнали из домов, и чьим жизням был нанесен существенный урон». «Эта разница понравится не всем, но для меня эта разница фундаментальна», – сказал он.
Захарова заявила, что приводит его слова «для памяти Столтенбергу, Боррелю и белодомовским».
Напомним, неделю назад после российских ударов по энергетической инфраструктуре страны большая часть Украины осталась без света. Все АЭС Украины, а также большая часть ТЭС, ТЭЦ и ГЭС на время перестали работать.
Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства
Генсек НАТО Столтенберг заявил, что Украине необходимо подумать не о членстве в альянсе, а о сохранении государства
Первостепенной задачей для Киева должна оставаться возможность остаться независимым государством, а не вступление в НАТО, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Во время проходившей в Румынии встречи глав МИД стран блока он заметил, что для того, чтобы Украина осталась независимым государством, ей нужно поставить еще больше военной, финансовой, экономической помощи. В обратном случае, если Украина потеряет статус суверенной территории, вопрос о вступлении в НАТО будет автоматически закрыт, передает РИА «Новости».
В Бухаресте прошла встреча МИД стран – членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.
Экс-глава ЦРУ рассекретил план Запада по украинскому конфликту
Бывший глава ЦРУ Петреус заявил, что конфликт на Украине может завершиться только переговорами
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Экс-глава ЦРУ генерал Дэвид Петреус заявил немецкой газете Tagesspiegel, что Соединенные Штаты и европейские союзники планируют устроить переговоры с российской стороной для регулирования конфликта на Украине.
По его словам, ни российский лидер Владимир Путин, ни президент Украины Владимир Зеленский не готовы в данный момент к конструктивному диалогу. Поэтому лидеры США, ЕС, Британии вступят в переговоры и начнут работу с Украиной и Россией над созданием и реализацией решения, когда придет время, передает РИА «Новости» со ссылкой на Tagesspiegel.
При этом Петреус заверил, что Запад и дальше будет снабжать киевский режим как в военном, так и в финансовом отношении. А России, напротив, пригрозил еще большим экономическим давлением.
Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что украинская сторона не может и не хочет начинать переговоры. Глава МИД России Сергей Лавров подчеркивал, что украинские условия переговоров нереалистичны и неадекватны.
Экономист оценил планы ЕС заработать на замороженных российских активах
Экономист Любич: У ЕС нет никаких законных оснований для изъятия активов России
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Отвечать на действия Еврокомиссии в отношении активов России мы можем любым способом в соответствии с нормами международного права. Однако самым простым и приемлемым станут ответные действия в отношении активов стран ЕС. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил экономист Антон Любич. Ранее Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину.
«Единственная возможность законным способом изъять суверенную собственность Российской Федерации против ее воли – реквизировать ее при официальном объявлении войны России со стороны реквизирующего государства», – рассказал экономист Антон Любич.
«Любой иной способ реквизиции подразумевает наличие добровольного согласия Российской Федерации на исполнение решения, поскольку суверенная собственность пользуется иммунитетом на основании целого ряда межгосударственных многосторонних актов международного права», – отметил собеседник.
«В свою очередь, собственность граждан России может быть изъята на основании решений национальных судов по гражданским искам о компенсации убытков, либо при конфискации на основании приговора по уголовному делу. В обоих случаях должно иметь место виновное действие непосредственно лица, привлеченного к суду, в адрес истца, например, государства Украина», – пояснил он.
«При этом изъятие частной собственности гражданина без вины невозможна не только в мирное, но и даже в военное время. Подобные действия запрещены даже в случае официального объявления войны. Об этом прямо и недвусмысленно сказано в Гаагской конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», – подчеркнул эксперт.
«Одновременно с этим, международное право подразумевает равноправный статус сторон. Поэтому универсальный способ защиты государством его прав, нарушенных другим государством - ответные действия. Например, арест суверенной собственности государства-нарушителя как у себя в стране, так и в дружественных странах», – объясняет экономист.
«Судебное разрешение подобных споров, например, через Международный Суд ООН, возможно только при согласии обеих сторон спора с юрисдикцией такого суда. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие международного права от внутригосударственного», – отметил Любич.
«Вместе с тем, по международным нормам, можно обратиться за защитой прав в Совет Безопасности ООН, но, напомню, один из членов Европейского Союза, а именно, Франция, обладает в нем правом вето», – акцентировал собеседник.
Отвечая на вопрос о том, можно ли назвать действия Еврокомиссии беспределом, экономист отметил, что «беспредел» – «это термин скорее из воровских понятий». «Я не уверен, что могу грамотно применять подобные термины. Однако, на языке юриспруденции это называется «грубым нарушением международного права», – заключил он.
Напомним, Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
При этом, по данным издания Reuters, официальные лица в ЕС и США уже несколько месяцев спорят, как на законных основаниях можно организовать арест российских активов. Отмечается, согласно законодательству большинства стран-членов ЕС, арест замороженных активов возможен только при наличии решения суда на имя конкретного владельца счета. Издание отмечает, что большинство активов россиян зарегистрированы как средства «принадлежащие членам семьи или подставным лицам».
Издание Bloomberg приводит слова Урсулы фон дер Ляйен о том, что ЕС будет стремиться создать структуру для управления этими средствами, их инвестирования и использования последующих доходов для передачи Украине. Bloomberg также отмечает, что юристам ЕС уже поступило задание рассмотреть различные юридические варианты использования российских активов.
Одновременно с этим стало известно, что ЕС предлагает создать специализированный суд для рассмотрения военных преступлений России. Издание Politico приводит цитату Урсулы фон дер Ляйен: «Продолжая поддерживать Международный уголовный суд, мы предлагаем создать специализированный суд при поддержке ООН для расследования и судебного преследования российской агрессии».
При этом ранее Банк России заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается. Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев подчеркнул, что если замороженные активы России будут конфискованы, Москве придется изымать имущество компаний из недружественных стран.
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В Совфеде ответили на планы Парижа создать трибунал по Украине
Сенатор Климов назвал заявление Парижа о создании трибунала по Украине полным лицемерием
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Парижу для начала следует привлечь к ответственности представителей Франции, по чьей вине сегодня гибнут люди в Донбассе и на Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил сенатор Андрей Климов. Ранее МИД Франции объявил о начале работы по созданию трибунала по Украине.
«Своими заявлениями о создании трибунала французы демонстрируют полное лицемерие. Давайте вспомним, сколько преступлений на всех континентах за последние несколько веков совершили представители Франции, сколько войн они развязали и сколько в этих конфликтах погибло людей. Это ведь касается и новейшей истории», – рассказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
«А сейчас, в те дни, когда власти Франции делают такие заявления, французским оружием убивают и калечат людей в Донбассе. Поэтому для начала им следует осудить самих себя», – отметил парламентарий.
«Кроме того, все мы помним, что в 2014 году Париж фактически стал соучастником госпереворота в Киеве и способствовал разжиганию гражданской войны на Украине. Очевидно, что после этих событий у французских властей руки по локоть в крови», – напомнил сенатор.
«Вместе с тем заявления Парижа – это не что иное, как попытка понравиться Белому дому на фоне визита Эммануэля Макрона к Джо Байдену», – акцентировал Климов. «Но с правовой точки зрения их действия неправомерны. Если они все-таки создадут какой-то нелегитимный «трибунал», то в теории мы можем обжаловать этот шаг в международных организациях и все свести к юридической рутине», – подытожил собеседник.
Накануне во внешнеполитическом ведомстве Франции сообщили, что Париж начал работу по созданию специального трибунала для расследования действий России на Украине. Кроме того, представитель МИД Франции сообщил, что Париж поддерживает расследования Украины и Международного уголовного суда (МУС) в Гааге «для привлечения к ответственности виновных».
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал предложение Еврокомиссии о создании некоего трибунала по Украине под эгидой ООН попыткой скрыть беззаконие Запада и придать ему легитимность.
Напомним, Еврокомиссия предложила создать фонд из замороженных 300 млрд евро активов Центробанка РФ и 19 млрд евро частных активов, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС, а прибыль использовать для компенсационных выплат Украине. Для легализации экспроприации российских средств ЕК предлагает создать международный антироссийский суд и заручиться в этом вопросе поддержкой ООН. Тем самым, как считают эксперты, Европа придумала новый способ украсть активы России.
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Еврокомиссия решила зарабатывать на замороженных активах России и тратить доход на Украину
Еврокомиссия заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан, чтобы инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В краткосрочной перспективе, сообщила фон дер Ляйен, ЕК вместе с партнерами создаст структуру, чтобы управлять этими средствами, инвестировать их, а затем использовать доходы для Украины, передает ТАСС.
После отмены санкций эти средства должны быть использованы для полной компенсации потерь Украины, сказала она.
Чтобы легализовать эти операции, ЕС намерен создать международный суд против России и заручиться поддержкой ООН, сообщила фон дер Ляйен.
Банк России ранее заявил, что взаимодействует с финансовыми организациями для урегулирования вопросов по заблокированным активам, но их выкуп не рассматривается.
Польша и Прибалтика не дали ЕС договориться по ценам на российскую нефть
Reuters сообщило об отказе Польши и Прибалтики соглашаться на предложения по лимиту цен на российскую нефть в рамках ЕС
Представители правительств стран Евросоюза не смогли договориться по вопросу лимита цен на российскую нефть, достичь соглашения мешает позиция Польши и Прибалтики, сообщили дипломаты.
Один из дипломатов сообщил, что соглашение не достигнуто, хотя «юридические тексты» согласованы. Как пояснил дипломат, Польша отказывается соглашаться с предложенным уровнем цен, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
Как сообщают дипломаты, также слишком высоким лимит цен считают страны Прибалтики. Обсуждалась возможность установления потолка на уровне 62 доллара за баррель, передает РИА «Новости» со ссылкой на Bloomberg.
Напомним, предложения внутри ЕС по лимиту цен на российскую нефть варьируются от 30 долларов от Польши до 70 долларов от Греции. Венгрия выступает вообще против каких-либо ограничений.
Москва заявила о лихорадочных попытках ЕС своровать российские активы
Замглавы МИД Грушко: Брюссель лихорадочно пытается своровать замороженные российские активы
Лихорадочная деятельность Еврокомиссии направлена на то, чтобы не мытьем, так катанием изыскать пути «легитимизации» незаконных санкций с целью присвоения замороженных российских активов, заявил замглавы МИД Александр Грушко.
ЕК, по его словам, пытается изыскать пути легитимизации незаконных санкций, принятых в отношении нашей страны, и воровства активов, принадлежащих российским физическим и юридическим лицам, передает РИА «Новости».
Ранее в среду глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК заблокировала 300 млрд евро активов Центробанка России и 19 млрд частных средств российских граждан. Теперь Еврокомиссия хочет инвестировать эти средства под управлением ЕС и использовать прибыль для выплат Украине.
Медведев: НАТО должно покаяться и быть распущено
Зампредседателя Совбеза России Медведев призвал распустить НАТО как преступную организацию
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Цивилизованному миру не нужно НАТО, альянсу нужно покаяться перед человечеством, после этого организация должна быть распущена как преступная, считает зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
В своем посте в Telegram-канале он напомнил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина победит как суверенное независимое государство, но при этом глава альянса «ничего не сказал о ее территориальной целостности».
«Победит, но, видимо, в новых, сильно урезанных границах своей независимости, и вся такая суверенная сядет за стол переговоров. Это уже прогресс. А постоянный регресс в том, что наглые натовские выскочки всегда легко забывают о совершенных их организацией государственных переворотах в суверенных странах по всему миру, смещенных законно избранных главах государств и убитых десятках тысяч мирных граждан – стариков, женщин, детей. О поставках оружия всякому отребью, зоологическим выродкам и экстремистским режимам. О безнаказанности руководителей Североатлантического альянса за совершенные злодеяния», – написал Медведев.
Он отметил, что «начиная с момента своего образования НАТО многократно доказывало свою сугубо закрытую корпоративную сущность, действуя в интересах кучки англосаксонских стран и их прихвостней. При этом, по его словам, в странах НАТО проживает не более 12% населения планеты.
«Цивилизованному миру эта организация не нужна. Она должна покаяться перед человечеством и быть распущена как преступное образование», – заключил Медведев.
Ранее Медведев заявил, что Генассамблее ООН после резолюции о российских «репарациях» Украине необходимо принять рекомендацию о возмещении Соединенными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО странам.
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США отвергли обвинения в наживе на нужде Европы в СПГ
Чиновник из Белого дома отверг обвинения в наживе США на продажах их сжиженного природного газа в Европу
США не наживаются на поставках сжиженного природного газа в связи с перебоями российских поставок в Европу, заявил чиновник американской администрации высокого ранга.
По словам представителя Белого дома, поставки в большинстве случаев осуществляются в рамках долгосрочных контрактов с зарубежными трейдерами, которые уже перепродают газ конечным потребителям, передает РИА «Новости».
В преддверии визита в США президента Франции Эммануэля Макрона чиновник сказал, что заявления, согласно которым «США наживаются на продажах своего сжиженного газа в Европу», не соответствует действительности, американская сторона «мобилизовала СПГ, чтобы помочь Европе подготовиться к зиме».
Вашингтон при этом обвинил Россию в использовании энергоносителей и продовольствия для оказания давления на международное сообщество в контексте конфликта на Украине.
Также в Белом доме сказали, что у США и Европы не совпадают взгляды и интересы в отношении Китая, «Европа имеет свои собственные интересы», а «Китай будет на самом верху повестки двух лидеров».
Напомним, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна заявила, что Европе требуется «большая автономия» от Вашингтона.
Между Европой и США назревает «гонка государственных субсидий». Макрон заявил, что американский газ стоит на внутреннем рынке в три-четыре раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам.
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В НАТО наметился раскол из-за позиции в отношении Китая
Politiko: В НАТО наметился раскол из-за Китая
Политика НАТО в отношении Китая вызывает разногласия стран-членов альянса, среди приоритетов у них значатся два противоречащих пункта – сдерживание Пекина и сохранение связей с ним, заявила обозреватель газеты Politiko Лили Байер.
В статье она указала на то, что в ходе саммита в Мадриде союзники по НАТО признали попытки КНР бросить вызов их общим интересам, безопасности и ценностям.
Так, сейчас США пытаются подвести цели НАТО под свою политику, сдерживая Пекин, а с другой стороны некоторые страны настроены на работу с КНР. Также среди сторонников жесткого подхода есть нежелающие резкого противостоять Китаю, передает ТАСС.
Постпред США при НАТО Джулианна Смит уверена в схожести военных стратегий Вашингтона и НАТО.
Она указала, что часть стран хотят оставить в фокусе Россию, а другая часть – Китай. Но и сохранение экономических связей также входит в интересы многих стран.
Ранее в одной из статей издания указывалось, что курс президента США Джо Байдена на сдерживание Китая на фоне энергетического кризиса грозит Европе может стать экономической катастрофой.
Столтенберг: В НАТО обсуждают передачу систем ПВО Patriot Украине
Члены Североатлантического альянса обсуждают возможность поставок киевским властям ЗРК Patriot, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Страны НАТО обсуждают предоставление Украине новых систем, включая Patriot, также в ходе обсуждений затрагивается вопрос о гарантиях того, чтобы уже поставленные вооружения были эффективны и продолжали работать, сказал глава организации, передает РИА «Новости».
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявлял, что Варшава не отдаст заказанные у Вашингтона Patriot Киеву.
Газета ВЗГЛЯД изучала, почему эффект от новых комплексов ПВО не станет спасением для киевского режима.
Медведев назвал комплексы Patriot при передаче их Киеву законной целью России
Если НАТО поставит Киеву комплексы Patriot вместе с персоналом, то они сразу станут законной целью ВС России, написал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, тогда они сразу же станут законной целью наших вооруженных сил. Надеюсь, атлантические импотенты это понимают», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Напомним, сейчас страны НАТО обсуждают возможные поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot, сообщил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Также Медведев заявлял, что миру не нужно НАТО, организации необходимо покаяться, а потом распуститься.
Захарова: У НАТО нет интереса к урегулированию конфликта на Украине
Спикер российского МИД Захарова заявила, что у глав МИД НАТО отсутствует интерес к урегулированию конфликта на Украине
Принятое после заседания в Бухаресте заявление глав МИД стран-участниц НАТО свидетельствует о том, что альянсу неинтересно принимать участие в регулировании ситуации на Украине, заявила спикер российского МИД Мария Захарова.
По ее словам, страны-участницы НАТО абсолютно не заинтересованы в политико-дипломатическом решении на Украине, более того, они пытаются обвинить Россию в преступных действиях и бесчинствах, совершаемых ВСУ, передает ТАСС.
Ранее Столтенберг призвал Киев вместо членства в НАТО подумать о сохранении государства.
В Бухаресте прошла встреча МИД стран-членов НАТО, в рамках которой генсек альянса рассказал им о колоссальном эффекте от российских ударов по энергосистеме Украины.