Лавров назвал условия сотрудничества по безопасности с Западом

Лавров: Сотрудничество по безопасности с Западом возможно только на новых началах

Сотрудничество с Западом в сфере безопасности будет возможно лишь на принципиально новых началах, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

При этом министр заявил, что не знает, появится ли возможность для такого взаимодействия, передает ТАСС.

Лавров добавил, что решать необходимо Западу, который на протяжении долгих десятилетий разрушал все, что было заложено в качестве принципов функционирования ОБСЕ.

Между тем Лавров считает, что по европейской безопасности взаимодействие не подлежит восстановлению. Однако Россия готова выслушать предложения Запада.

Он отметил, что восстановление диалога по безопасности означает возвращение к тому, что было раньше. «Когда и если Запад поймет, что соседствовать лучше на каких-то взаимосогласованных основах, мы послушаем, что Запад предложит», – сказал министр.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что конструктивный диалог с США по вопросу стратегической стабильности реален при наличии в Вашингтоне адекватного партнера и устремления не переходить «красные линии» Москвы по блоку безопасности.