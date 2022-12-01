Лавров назвал председательство Польши ущербом для ОБСЕ

Лавров: Ничто еще не наносило ОБСЕ такого ущерба, как председательство Польши

Ничто еще не наносило такого значительного ущерба ОБСЕ, как председательство Польши в 2022 году, заявил Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности.

По словам министра, «антипредседательство Польши» в организации займет в истории ОБСЕ самое неприглядное место, передает ТАСС.

Лавров подчеркнул, что ОБСЕ сейчас превращается в маргинальную организацию, а Польша выкапывает ей могилу.

Министр отметил, что председатели ОБСЕ за последние годы не пытались и не хотели эту негативную тенденцию поломать.

Швеция, которая председательствовала в ОБСЕ в прошлом году, по словам Лаврова, начала готовить похороны организации. Польша же в этом году продолжила эту тенденцию.

В четверг в польской Лодзи проходит заседание Совета министров ОБСЕ, Лаврова на саммит Польша не допустила.

Кроме того, Варшава аннулировала аккредитацию журналистов ТАСС и РИА Новости на СМИД ОБСЕ. В России этот шаг назвали вопиющим актом политической цензуры и грубым нарушением обязательств.