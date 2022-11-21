Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев

Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев

Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).

Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации

Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 года, сообщает ТАСС.

Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.

Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в ГД 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.