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Статус ветерана боевых действий распространили на добровольцев
Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев
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Президент России Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО).
Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации
Статусом ветерана боевых действий наделяются люди, вступившие в добровольческие формирования, которые были созданы по решению органов государственной власти России и содействуют выполнению задач в ходе СВО. Речь идет о задачах на территориях Украины, а также ДНР и ЛНР с 24 февраля, Запорожской и Херсонской областей – с 30 сентября 2022 года, сообщает ТАСС.
Документ устанавливает статус инвалида боевых действий для добровольцев, которые стали инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья и других заболеваний, полученных при выполнении задач специальной военной операции.
Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, устанавливающий статус ветерана боевых действий для добровольцев, участвующих в спецоперации на Украине.
Напомним, соответствующую инициативу внесли 3 ноября в ГД 270 депутатов и группа сенаторов, в том числе спикер СФ Валентина Матвиенко и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
ВСУ заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Офицер ЛНР Марочко: ВСУ отказались от наступления и заняли глухую оборону вблизи Артемовска и Соледара
Украинские военнослужащие в направлениях Артемовска и Соледара в Донецкой народной республике (ДНР) отошли от боевого наступления и перешли к поддержанию глухой защиты, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
В своем Telegram-канале он отметил, что ВСУ ушли за линию обороны из-за каждодневных человеческих и технических потерь. Командование ВСУ приняло решение сосредоточиться на контроле имеющихся у них позиций.
Ранее Марочко заявлял о положительных докладах с направлений Артемовска и Соледара.
Правозащитник в NYT приравняла расстрел ВСУ пленных россиян к военным преступлениям
Эксперт NYT: Расстрел ВСУ пленных россиян в Макеевке подпадает под Римский статут Международного уголовного суда
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Убийство бойцами вооруженных сил Украины российских военных, которые сдались в плен, подпадает под Римский статут Международного уголовного суда, заявила медицинский советник организации «Врачи за права человека» доктор Рохини Хаар.
Хаар указала, что большинство россиян, судя по всему, убиты выстрелами в голову – «есть лужи крови», которые указывают, что «их просто оставили там мертвыми», не предпринимая попыток поднять их или помочь им. Указывается, что российские солдаты лежали, очевидно, безоружные, с вытянутыми руками или за головой. Хаар подчеркнула, что их следует считать нонкомбатантами, военнопленными, пишет New York Times.
Украина подпадала бы под несколько статей Римского статута Международного уголовного суда, будь она участником данного соглашения, включая статью об убийстве военного, который «сложив оружие или не имея больше средств защиты, сдался по собственному желанию». Это является нарушением законов международного вооруженного конфликта, говорится в статье.
New York Times также подтвердила подлинность видеокадров с места расстрела российских военнопленных в Макеевке. Указывается, что видеокадры сравнили со спутниковыми снимками, они были сделаны в Макеевке, передает РИА «Новости».
В пятницу в интернете опубликовали видеозаписи убийства безоружных российских военнопленных. Минобороны России заявило, что «выродки ВСУ» казнили свыше десяти российских военнослужащих прямыми выстрелами в голову. СК России открыл уголовное дело.
Гендиректора МАГАТЭ удивило знание Путиным ситуации на Запорожской АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Гросси выразил удивление детальным знанием Путина о ситуации на Запорожской АЭС
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Глава российского государства Владимир Путин знает каждую деталь происходящего на Запорожской АЭС, сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
Гросси сказал, что его поразила осведомленность Путина – президент хорошо осведомлен не только о структуре ЗАЭС, но и о «доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии». По словам Гросси, ЗАЭС – это объект, который Путин знает очень хорошо, передает ТАСС со ссылкой на CNN.
Отвечая на вопрос о том, была ли у экспертов МАГАТЭ возможность беспрепятственно работать на Запорожской АЭС, Гросси сказал: «Да, вы же знаете, мы – МАГАТЭ». Он подтвердил, что эксперты столкнулись с некоторыми ограничениями, но «все, что нужно было увидеть, смогли увидеть».
Он призвал организовать зону безопасности вокруг ЗАЭС. По его словам, пока станция не будет защищена, сохраняется риск ядерной катастрофы. Такая зона, как заявил Гросси, «означает «не атакуйте станцию». Ситуация вокруг ЗАЭС «беспрецедентна во многих отношениях», обстановка «нестабильна и требует срочных действий», сказал он.
Напомним, Гросси встретился с Путиным в Санкт-Петербурге в октябре. В воскресенье он сообщил, что снова посетит Россию и Украину в целях обеспечения безопасности ЗАЭС. Гросси заявил о необходимости прекратить обстрелы ЗАЭС. При этом он сказал: «Кто бы ни стоял за этим, он должен немедленно прекратить». В заявлении говорится, что на ЗАЭС разрушены несколько зданий, систем и оборудование, но разрушения пока не критичны для ядерной безопасности.
Катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области
В Херсонской области на реке Днепр был уничтожен катер диверсионно-разведывательной группы ВСУ, сообщили в Минобороны России.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
В Росатоме назвали причину участившихся обстрелов ЗАЭС со стороны ВСУ
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Увеличение частоты обстрелов силами украинских военнослужащих Запорожской АЭС вероятно связано с резолюцией совета МАГАТЭ «о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС», которую Киев воспринял как призыв к возобновлению обстрелов, выразил мнение глава Росатома Алексей Лихачев.
По его словам, ВСУ обстреливают хранилище отработавшего ядерного топлива. При этом на ЗАЭС все еще находится миссия и «воочию наблюдает, кто и откуда стреляет». К участившимся обстрелам, по его мнению, привели две причины. Во-первых, контрактация работников электростанции, которые продолжают нести деятельность. А во-вторых, выпущенный миссией МАГАТЭ «неадекватный» документ, который Киев посчитал карт-бланшем для увеличения количества обстрелов, передает ТАСС.
Ранее Ростатом проинформировала мировое сообщество о существующем риске атомной аварии на Запорожской АЭС.
Ранее советник гендиректора Росэнергоатома Ренат Карчаа назвал верхом цинизма утверждения МАГАТЭ о некритичных для ядерной безопасности повреждениях на ЗАЭС после украинских обстрелов. Карчаа подчеркнул, что «по атомной станции нельзя стрелять никогда и ничем».
Напомним, в субботу и воскресенье ВСУ неоднократно обстреливали Запорожскую АЭС, об этом рассказали в российском Минобороны, а также в Росэнергоатоме.
Кулеба потребовал запретить во всем мире «российскую пропаганду»
Кулеба призвал «ЕС и другие страны» запретить «российскую государственную пропаганду»
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что «российская государственная пропаганда» в ЕС и других странах должна быть полностью запрещена.
Так Кулеба в Twitter (соцсеть заблокирована в России) отреагировал на обсуждение по российскому ТВ ударов по энергетической инфраструктуре Украины.
Напомним, Евросоюз считает, что ущерб украинской энергетической инфраструктуре приближается к критическому значению. Украинские власти заявили, что в результате ракетных ударов выведена из строя половина энергосистемы страны.
Поражены обстреливающие Белгородскую область установки РСЗО «Ураган» ВСУ
Российские силы уничтожили две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, ранее из них велся обстрел Белгородской области, сообщили в Минобороны России.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область, говорится в Telegram-канале ведомства.
Ранее в Минобороны сообщили, что подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловкя, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка.
Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине
Российские военные оценили работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе спецоперации на Украине
Российские военные проверили в боевых условиях работу РСЗО «Торнадо-С» за время специальной военной операции на Украине, сообщает Минобороны России.
Минобороны указало в Telegram, что «Торнадо-С» – глубоко модернизированная версия РСЗО «Смерч». Улучшены боеприпасы, связь и управление; увеличены дальность, точность и огневая мощь РСЗО. Каждый боеприпас может получать индивидуальное полетное задание, использовать ГЛОНАСС, снаряды можно выпускать на разное расстояние и в разные направления. Таким образом, «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу.
При этом у военных есть возможность обмениваться информацией в автоматическом режиме при высоком уровне защиты от перехвата, в автономном режиме ориентироваться на местности по электронной карте, а также наводить и запускать ракеты, не покидая машины.
Минобороны подчеркивает, что РСЗО «Торнадо» считается одной из лучших в мире и по многим параметрам превосходит зарубежные аналоги.
Напомним, Ростех в октябре сообщил, что производство «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» увеличилось в разы.
Российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях
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Подразделения ВСУ на Южно-Донецком направлении пытались контратаковать для восстановления утраченного положения в районах Новомихайловки, Павловки и Владимировки. Также ВСУ предприняли безуспешную попытку атаковать подразделения российских войск у населенного пункта Новодаровка, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Однако ударами артиллерии и действиями штурмовых групп противник был остановлен и отброшен на исходные позиции. Потери ВСУ на данном направлении за сутки составили более 70 военнослужащих убитыми и ранеными. Уничтожены танк, две машины пехоты, пять бронемашин, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Упреждающим огнем артиллерии по районам сосредоточения живой силы ВСУ на Купянском направлении сорвана попытка атаковать в направлении Куземовки Луганской народной республики (ЛНР). Ликвидированы более 35 украинских военнослужащих, два бронеавтомобиля.
Противник пытался атаковать силами двух ротных групп на Краснолиманском направлении возле пунктов Голиково и Червонопоповка ЛНР. Но огнем артиллерии по местам сосредоточения ВСУ противник был рассеян. Уничтожены не менее 20 военнослужащих, три машины пехоты и одна бронемашина, отчитались в Минобороны.
В районах населенных пунктов Шевченково Харьковской области, Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР), Преображенка и Камышеваха Запорожской области оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты управления ВСУ, а также 54 артподразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 124 районах, сообщил Конашенков.
Под населенным пунктом Днепровское Херсонской области при попытке переправиться на катере на левый берег Днепра уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ.
У населенного пункта Краматорск ДНР уничтожен склад вооружения и военной техники ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы в районе пункта Пыльная Харьковской области на огневых позициях поражены две установки реактивной системы залпового огня «Ураган» ВСУ, из которых обстреливалась Белгородская область.
Средствами ПВО за последние сутки сбиты пять беспилотников возле населенных пунктов Кременная ЛНР, Макеевка, Покровское ДНР и Каховка Херсонской области, перечислили в Минобороны.
Перехвачены 11 украинских реактивных снарядов систем «Ураган» и «Ольха» у населенных пунктов Стрелечья Харьковской области и Новотроицкое ДНР, подытожили в оборонном ведомстве.
В ЛНР заявили о частично уничтоженной переброшенной из-под Херсона группировки ВСУ
Марочко заявил о тяжелых потерях среди переброшенных из-под Херсона украинских сил
Часть переброшенной с Херсонского направления в Луганскую народную республику украинской группировки войск уничтожена, ВСУ несут тяжелые потери, до 50 человек в день, сообщил офицер народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По словам Марочко, есть подтверждения переброски украинских сил с Херсонского направления на территорию ЛНР и в Запорожскую область. Офицер отметил, что еще на прошлой неделе были перекинуты личный состав, много бронетехники, создавались ударные кулаки, часть из них была уничтожена артиллерией и ВКС России, передает РИА «Новости».
Марочко считает, что ВСУ попытаются штурмовать ЛНР по направлению Сватово, Кременной и других участков: противник пополняет войска, а также ведет перегруппировку, но в украинских войсках «довольно серьезные потери». По его словам, только народная милиция зафиксировала за сутки гибель 30 украинских боевиков, уничтожено 11 единиц автомобильной специальной техники, два бронетранспортера и также сбито четыре беспилотных летательных аппарата, ежедневно ВСУ теряют 50 человек личного состава, это безвозвратные потери.
«По моим подсчетам, приблизительно около тысячи украинских военнослужащих – безвозвратные и санитарные потери», – заявил Марочко.
Ранее в Минобороны сообщили, что катер с диверсантами ВСУ уничтожен на Днепре в Херсонской области.
Также в Минобороны сообщили, что российские войска за сутки уничтожили более 120 украинских военных на трех направлениях.
Путин поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
Президент России Владимир Путин направил поздравление Касым-Жомарту Токаеву с переизбранием на пост президента Казахстана, в котором отметил, что Россия и Казахстан продолжат укреплять союзнические отношения.
В телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля, Путин отметил, что Токаев получил от сограждан убедительный мандат доверия, который позволяет открыть новые возможности для реализации курса государственного развития.
Российский лидер отметил, что отношения стратегического партнерства и союзничества между Россией и Казахстаном основываются на добрых традициях дружбы, взаимного уважения и добрососедства. По оценке российского лидера, они развиваются весьма успешно.
Будем и дальше совместно работать по их совершенствованию, заверил глава российского государства.
Напомним, Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах главы Казахастана, набрав 81,31% голосов избирателей.
ВКС нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Рогов: ВКС и артиллерия нанесли удары по местам концентрации ВСУ в Запорожской области
Российские войска нанесли удары по местам концентрации украинских подразделений в Запорожской области, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По его словам, российские ВКС и артиллерия успешно отработали по местам концентрации украинских войск, где формируется группировка для возможного наступления в Степногорске, Гуляйполе, Орехове, Червоном, Железнодорожном, Малой Токмачке.
Ранее Рогов заявил, что командование ВСУ перебрасывает войска к Запорожской области.
Путин подписал закон о едином детском пособии
Президент Владимир Путин упростил процедуру получения пособия для семей с детьми и беременных
Беременные женщины и семьи с детьми до 17 лет, доход которых ниже одного регионального прожиточного минимума на человека, с начала 2023 года начнут получать единое пособие. Новый закон подписал российский лидер Владимир Путин.
На сайте правовой информации отмечается, пособие на ребенка и ежемесячное пособие вставшей на учет в медучреждение женщине теперь смогут получать вместо пособий на ранних сроках беременности.
Уточняется, что при назначении пособия местные органы соцзащиты определят уровень нуждаемости семьи. Размер пособия может составлять 50%, 75% или 100% от областного прожиточного минимума.
Как подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, жители региона будут освобождены от сбора многочисленных справок для получения пособия.
Ранее в Минтруде сообщили, что в следующем году планируется увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей, а минимальный размер оплаты труда – до 16 242 рублей.
Донецкий хореограф из списка «Миротворца» позвала художника Бэнкси в Донецк
Хореограф из Донецка отреагировала на появление граффити британского художника Бэнкси на Украине
Граффити британского уличного художника Бэнкси на Украине нет в Донбассе, за восемь лет его ни разу не заинтересовала судьба живущих под обстрелами жителей ДНР, зато он посвятил свои работы Украине, заявила основатель школы спортивных танцев в Донецке Екатерина Харлановская, внесенная в списки сайта «Миротворец».
Уличный британский художник Бэнкси создал на Украине несколько граффити, которые киевский режим хочет внести в список культурного наследия. На одной из его работ в поселке Бородянка изображена гимнастка на развалинах многоэтажного дома.
Харлановская удивилась, почему Бэнкси не приехал на Украину восемь лет назад или хотя бы год назад, и отметила, что не понимает почему он изобразил граффити «именно на Украине, немножечко только не в то время и не в том месте», передает РИА «Новости».
Хореограф также указала, что в Донецке дети не могут заниматься искусством, потому что на протяжении восьми лет город обстреливается из артиллерийских систем, снаряды в город прилетают намного больше, дольше.
По словам Харлановской, недавно в центре города разорвался очень мощный снаряд. Хореограф добавила, что хотела бы показать Бэнкси, что происходит в Донецке. На видео она показала место прилета снаряда около «Донбасс-арены», разрушенную гостиницу, а также школу №13, где выбиты окна после обстрелов ВСУ, и лежат осколки от натовских снарядов.
Напомним, граффити британского художника Бэнкси в поселке Бородянка Киевской области решили внести в список культурного наследия,
Напомним, Бэнкси подтвердил, что семь граффити, появившихся на украинских территориях, принадлежат ему. В Бородянке он изобразил мальчика в спортивном кимоно, бросающего взрослого спортсмена.
Активисты «Молодой гвардии» из ПФО добровольцами отбыли на СВО
Четверо активистов «Молодой Гвардии Единой России» уехали на спецоперацию в качестве добровольцев
Федерального координатора «Молодой Гвардии» по ПФО Андрея Капитонова, деятеля Саратовского реготделения Сергея Драгунова, руководителя Чувашского реготделения Андрея Шакулова и общественника Пензенского реготделения Алексея Суходолова проводили в зону проведения спецоперации.
В Telegram-канале «Молодой Гвардии» отмечается, что коллеги и близкие приехали проводить молодогвардейцев и пожелать им удачи.
Как отметил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов, сначала активисты пройдет подготовку, после чего поедут в зону действия СВО.
На сегодня в спецоперации на Украине принимают участие 79 представителей «Молодой Гвардии» и «Волонтерской Роты».
Ранее заявление на зачисление в ряды добровольцев СВО в военном комиссариате Москвы написали председатель комитета Госдумы по здравоохранению Дмитрий Хубезов, который координировал работу медиков-добровольцев в рамках гуманитарной миссии «Единой России», зампред комитета по экономической политике, секретарь Хакасского реготделения «Единой России» Сергей Сокол. В Челябинском военкомате – депутат Госдумы Олег Голиков.