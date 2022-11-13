Автомобиль протаранил толпу на карнавале в Лос-Анджелесе, пострадали шесть человек

LAFD: Porsche въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе, пострадали шесть человек

Люксовый автомобиль Porsche въехал в толпу людей в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США), по меньшей мере шесть человек пострадали, сообщает пожарная служба (LAFD).

Как сообщили в LAFD, автомобиль протаранил толпу на уличном карнавале в Южном Лос-Анджелесе. Шесть пострадавших в возрасте от 30 до 50 лет с травмами различной степени тяжести доставили в больницу, передает РИА «Новости».

Газета Los Angeles Times отмечает, что речь идет о белом автомобиле Porsche. В момент инцидента на улице были сотни людей, принимавших участие в мероприятии. Водитель скрылся с места происшествия.

Ранее в результате наезда грузовика на группу людей в деревне Ньив-Бейерланд на юге Нидерландов погибли три человека.

Напомним, в августе небольшой грузовик на скорости въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии =, пострадали шесть человек.