В Брюсселе не стали расценивать инцидент с автомобилем как теракт

Водитель автомобиля, совершивший наезд на террасу кафе в центре Брюсселя не преследовал террористических целей, заявили в прокуратуре Бельгии.

«Водитель был допрошен в пятницу вечером в течение долгого времени. По итогам допроса в прокуратуре полностью исключили версию теракта», – сообщил в субботу бельгийский государственный телеканал RTBF, передает РИА «Новости».

В прокуратуре не назвали мотивы поведения водителя, но полагают, что он осознавал опасность своих действий для посетителей кафе. О личности водителя не сообщает. В СМИ сообщали, что ему 28 лет, он работал доставщиком. Не исключалась версия, что причиной такого поведения стали психические отклонения.

Ранее сообщалось, что небольшой грузовик на скорости въехал на открытую террасу кафе в центре столицы Бельгии в пятницу. Пострадали шесть человек. Водитель скрылся с места происшествия.

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