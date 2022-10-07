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В Польше предложили разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
Польский премьер Моравецкий предложил разделить замороженные активы России между Украиной и ЕС
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Замороженные на Западе российские активы следует разделить между украинской стороной и Европейским союзом, такое предложение высказал премьер Польши Матеуш Моравецкий.
Моравецкий заявил, что в ЕС обсуждался вопрос о создании нового фонда, и у всех есть свое мнение по этому поводу, но одним из источников его наполнения могут послужить «замороженные активы российских олигархов», передает РИА «Новости».
«Это активы, которые огромны, составляют около 350 млрд евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши. Это то, что также здесь предложили», – добавил политик.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как страны Запада пытаются распределить частную собственность российского бизнеса, находящуюся за рубежом. Глава российского Минфина Антон Силуанов отмечал, что Запад заблокировал около 300 млрд долларов золотовалютных резервов страны.
Зеленский призвал НАТО нанести «превентивный» ядерный удар по России
СМИ: Президент Украины Зеленский призвал НАТО произвести «превентивный» ядерный удар по России
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России, сообщают украинские СМИ.
Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи, пишет korrespondent.net.
«Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они (россияне – прим. ВЗГЛЯД) знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах ты так, ну вот держи от нас», – заявил Зеленский.
Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В Кремле отреагировали на призыв Зеленского нанести ядерный удар по РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал призыв Владимира Зеленского к НАТО о ядерном ударе по РФ
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На заявление Владимира Зеленского о превентивном ударе против РФ должны обратить внимание все страны мира, его слова ничто иное, как призыв к началу мировой войны, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, на заявление Зеленского о превентивном ударе против России должно обратить внимание все мировое сообщество. США, Великобритания де-факто руководят деятельностью Киева, поэтому они должны нести ответственность за заявления президента Украины Владимира Зеленского, передает РИА «Новости».
Песков также считает, что заявление украинского лидера о ядерной бомбардировке России «ничто иное, как призыв к мировой войне».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
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ВСУ расстреляли 16 человек в Великой Александровке
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов рассказал о расстреле ВСУ 16 человек в Великой Александровке
Власти Херсонской области располагают информацией о расстреле 16 человек в поселке городского типа Великая Александровка, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
По словам чиновника, в Великой Александровке расстреляли 16 человек, передает РИА «Новости».
«Просто вывели нацисты, не разбираясь, мужчин и женщин, просто поставили к стене и расстреляли, как каратели», – добавил он.
По словам Стремоусова, люди видели это своими глазами.
Ранее глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий обвинил Киев в захвате заложников.
Напомним, 30 сентября ВСУ нанесли артиллерийский удар по колонне машин с беженцами, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате погибли 30 человек, еще 88 граждан пострадали.
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Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Рогов: Война Запада с Россией переходит на новый уровень противостояния
Своим требованием к НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России Владимир Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между РФ и Западом переходит на новый уровень противостояния, выразил мнение председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Окончательно слетевший с катушек наркоман призывает к ядерной войне, требуя от НАТО как можно быстрее нанести «превентивные» ядерные удары по России», – написал председатель движения «Мы вместе с Россией» в своем Telegram-канале.
Как считает Рогов, по сути Зеленский официально подтвердил то, о чем давно уже говорили эксперты: война между Россией и Западом переходит на новый уровень противостояния.
Напомним, Зеленский в ходе выступления в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи призвал НАТО нанести «превентивные» ядерные удары по России. В Кремле призвали все страны мира обратить внимание на слова Зеленского о «превентивном» ударе против России как на призыв к мировой войне. В МИД России подчеркнули, что Запад разжигает ядерную войну, накаченный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету. В Госдуме обвинили Зеленского к подталкивании мира к апокалипсису.
В конце сентября посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами. Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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Пушилин заявил о прибытии подкрепления на Краснолиманское направление
Врио главы ДНР Пушилин сообщил о подкреплении и выразил надежду на начало освобождения территорий
На направление Красного Лимана прибывает подкрепление, с новыми резервами есть шансы начать освобождение территорий, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
По словам Пушилина, ситуация на направлении Красного Лимана остается самой непростой на территории ДНР, линия обороны выстраивается в районе Кременной, а там линия фронта стабилизировалась, передает ТАСС.
Подходят подкрепления, прибывает дополнительный боекомплект и есть все шансы с новыми резервами начать освобождать захваченные земли, заявил Пушилин.
Ранее министр обороны генерал армии Сергей Шойгу заявил, что более 200 тыс. человек прибыли в ВС России в рамках частичной мобилизации.
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Немецкий эксперт оценил вероятность выхода Европы из-под влияния США
Немецкий политолог Рар: Концепция «Европа от Ванкувера до Донецка» еще не победила на Западе
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На Западе существует две концепции Европы, которые соперничают друг с другом со времен распада СССР: это «Европа от Лиссабона до Владивостока» и «Европа от Ванкувера до Донецка». Но ни одна из них пока не может победить окончательно, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Александр Рар. Ранее экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что прочный мир в Европе возможен только при участии России.
«В немецких СМИ все чаще попадаются статьи, призывающие к переговорному процессу с Россией и недопущению ядерной войны. И это факт, который обсуждается в обществе. Кроме того, экс-канцлер Меркель заявила, что систему европейской безопасности нельзя выстроить без России. И в этом есть логика – Россия самая большая страна Европы», – сказал германский политолог Александр Рар.
Однако на Западе существуют две совершенно разные концепции Европы, напоминает собеседник. «Так, в «старой» Европе будущее континента видят в границах от Лиссабона до Владивостока», – пояснил он
«Но в Вашингтоне, Лондоне и Варшаве популярная другая концепция: трансатлантическая Европа от Ванкувера до Донецка. То есть Россия в этом варианте Европы просто исключена. И эти две концепции соперничают друг с другом фактически со дня развала СССР», – подчеркнул эксперт.
При этом политолог не ожидает «выхода Европы из-под влияния США». «Идет совершенно другой процесс. Континент не становится более самостоятельным. Напротив, он стремится под трансатлантическое крыло Соединенных Штатов», – добавил Рар.
«Правда, ситуация может измениться в случае, если к власти в Штатах снова придет Дональд Трамп или некто похожий на него. Такой лидер США, вероятно, опять поставит вопрос о смысле существования НАТО и начнет экономическую конкуренцию с Евросоюзом», – допускает собеседник.
Рар также обратил внимание на прошедший в Праге саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) под эгидой Франции и при участии 44 стран, но без России. «Это объединение пока никаких решений принимать не будет, но оно уже попытается сформировать организацию, которая в первую очередь будет работать против России», – заключил Рар.
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что прочного мира в Европе можно будет добиться только при участии России. А до тех пор холодная война фактически не заканчивается, сообщает Süddeutsche Zeitung.
Меркель отметила, что события на Украине стали «глубоким поворотным моментом», указав, что к заявлениям президента РФ Владимира Путина следует относиться очень серьезно. Отметим, что он и ранее выступала с аналогичными призывами.
Помимо этого, немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online также написал, что настало время думать об устройстве нового европейского мира, который просто обязан учитывать российские интересы.
Автор статьи также напомнил, что для Германии Россия – это выгодный экономический партнер и близкий сосед. Именно эти фактор и отличают американские интересы от немецких. Географию нельзя игнорировать, подчеркнул журналист.
Накануне посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами. Он подчеркивал, что американские политики заблуждаются, если считают, что готовность России защищать свою территорию не относится к Крыму или к территориям, которые могут войти в состав РФ на основе свободного народного волеизъявления.
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В ЕС решили ввести «коридор цен» на газ
Страны ЕС подготовили предложение к ЕК о создании «динамического коридора цен» на газ
Ряд стран Европы подготовили предложение к Еврокомиссии о создании «динамического коридора цен» на газ, чтобы бороться с инфляцией, следует из сообщения СМИ.
Коридор планируют применять во всех оптовых транзакциях «без привязки к конкретным юрисдикциям и определенным способам использования природного газа», сообщает Reuters со ссылкой на проект документа, передает РБК.
Подчеркивается необходимость сделать его гибким, а верхнюю границу – высокой, чтобы не вызвать дефицит поставок. Также авторы проекта просят разрешить закупать газ по цене выше установленной, если это необходимо для привлечения поставок.
Предложение обсудят на встрече в Праге в пятницу, 7 октября.
Ранее в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, он включает в себя потолок цен на нефть.
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Медведев: Зеленским должны заняться психиатры
Зампредседателя Совбеза Медведев возмутился призывом Зеленского нанести ядерный удар по России
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Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев предложил сделать президенту Украины Владимиру Зеленскому трепанацию черепа после его заявлений о необходимости нанесения ядерных ударов по России.
Реакцию на слова Зеленского о превентивном ударе по России Медведев опубликовал в своем Telegram-канале. Он заявил, что психиатрам необходимо заняться здоровьем Зеленского, пока он не натворил бед.
«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил еще больших бед для своего народа и всех остальных», – считает Медведев.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о ядерном ударе призывом к началу мировой войны.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
По его словам, Североатлантический альянс и международное сообщество должны предусмотреть возможность превентивного удара в случае попытки применения Россией ядерного оружия, заявил Зеленский в ходе онлайн-конференции в австралийском Институте Лоуи.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
Глава российской делегации на переговорах в Вене по военной безопасности и контролю над вооружениями Константин Гаврилов предостерег США и Британию от шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте. В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обвинила США в манипуляциях с целью втягивания России в ядерную повестку.
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В Алтае по частичной мобилизации никого не призвали
Сенатор Полетаев: В Алтае по частичной мобилизации не призвали ни одного человека
Сенатор от Алтая Владимир Полетаев сообщил, что по частичной мобилизации в республике не призвали ни одного человека.
«Встретился с военным комиссаром Республики Алтай Олегом Денисенко», – написал Полетаев в своем Telegram-канале. В числе прочего он отметил, что, по словам военкома, на сегодняшний день из республики в рамках частичной мобилизации не был призван ни один человек. «Военкоматами ведется работа по актуализации имеющихся данных о гражданах, направляются повестки», – добавил он.
Полетаев сообщил, что во всех муниципальных образованиях работают горячие линии для ответов по частичной мобилизации.
Как отмечает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря главы Республики Алтай Олега Хорохордина Михаила Максимова, информация соответствует действительности. В то же время он уточнил, что «информация о квоте для региона закрытая».
В пятницу сообщалось, что каждый четвертый регион объявил о выполнении плана мобилизации.
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Антироссийскую резолюцию по Украине не поддержали девять стран ОАГ
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ)
Резолюцию с осуждением действий России на Украине не поддержали девять членов Организации американских государств (ОАГ), включая Аргентину, Боливию, Бразилию, Мексику, Никарагуа.
Как сообщается в блоге организации, к резолюции «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» присоединились Антигуа и Барбуда, Багамы, Барбадос, Белиз, Канада, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Эквадор, США, Гренада, Гватемала, Гайана, Гаити, Ямайка, Панама, Парагвай, Перу, Доминикана, Суринам, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Тринидад и Тобаго и Уругвай, передает РИА «Новости».
Призыв к правительству России остановить боевые действия и вывести вооруженные силы и технику с территории Украины, а также осуждение предполагаемых нарушений прав человека не поддержали Аргентина, Боливия, Бразилия, Гондурас, Доминика, Мексика, Никарагуа, Сальвадор, а также Сент-Винсент и Гренадины.
В среду российский лидер Владимир Путин утвердил ратификацию договора о принятии Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Как отметил глава государства, Россия исходит из того, что ситуация на освобожденных территориях будет стабилизирована. Газета ВЗГЛЯД рассказывала о переходе России к освободительной борьбе против украинской оккупации.
30 сентября президент России Владимир Путин, глава ДНР Денис Пушилин, глава ЛНР Леонид Пасечник, глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий и глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо подписали соглашение о воссоединении этих регионов с Россией. Госдума единогласно ратифицировала договор о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России. Совет Федерации единогласно одобрил законы о ратификации четырех международных договоров о принятии ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России.
Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что Россия будет защищать Крым и новые территории как неотъемлемую часть РФ. Ранее Антонов заявлял, что Россия готова защищать суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми средствами.
В новосибирском военном училище погиб мобилизованный
В новосибирском военном командном училище обнаружили тело второго мобилизованного
Тело еще одного мобилизованного гражданина обнаружили на территории пункта формирования личного состава в Новосибирском высшем военном командном училище (НВВКУ), сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
По ее словам, обнаружен еще один погибший в НВВКУ. Компетентные органы начнут проверку. В данный момент местные СМИ заявляют, что мужчина погиб в результате насильственных действий, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку.
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Премьер Венгрии: Европа медленно «истекает кровью» из-за санкций
Премьер Венгрии Орбан призвал страны ЕС пересмотреть санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью»
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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал входящие в Евросоюз страны пересмотреть ошибочную санкционную политику, поскольку Европа «медленно истекает кровью».
Премьер-министр Венгрии подчеркнул, что санкции не оправдали возложенных на них надежд. Он пояснил, что Европа «медленно истекает кровью», а Россия тем временем неплохо зарабатывает. Орбан призвал менять ошибочную санкционную политику Брюсселя, передает РИА «Новости».
В видеообращении, сделанном в ходе состоявшегося в четверг в Праге неформального саммита ЕС с участием глав входящих в Евросоюз государств и не входящих в союз европейских стран, Орбан отметил, что на встрече обсуждаются тяжелые вопросы: будет ли в ближайшие месяцы у европейских стран газ и электричество.
Он также сообщил, что Венгрия ранее отвоевала себе освобождение от нефтяного эмбарго и санкций, Будапешту также удалось добиться, чтобы новые санкции не распространялись ни на ядерную энергию Венгрии, ни на поставки газа в Венгрию, однако рестрикции «до небес» подняли цены на энергоносители, которые теперь почти невозможно оплатить.
Накануне Евросоюз официально ввел восьмой пакет санкций против России, который включает потолок цен на нефть и запрет на техобслуживание и страховку судов третьих стран, перевозящих российскую нефть с ценой, выше установленной. Кроме того, стало известно, что страны Европы предложили ЕК создать «динамический коридор цен» на газ.
Вице-премьер России Александр Новак предупредил, что введение потолка стоимости нефти может привести к временному снижению ее добычи в России. Он также подчеркнул, что Москва не намерена поставлять нефть в страны, вводящие ограничения на стоимость нефти.
В свою очередь зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что санкции Запада стремительно разрушили архитектуру мировой торговли, при этом «порвать в клочья» экономику России у Запада в очередной раз не получилось, экономика РФ демонстрирует весьма приличную жизнеспособность, у России есть все возможности для развития.
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Военный эксперт рассказал о создании эшелонированной обороны в новых регионах России
Военный аналитик Онуфриенко указал на значимость эшелонированной обороны в новых регионах России
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В Херсонской и Харьковской областях фронт стабилизировался после прибытия подкреплений. А возводимые сейчас эшелонированные линии обороны сокращают шансы противника на дальнейшее продвижение. Об этом в разговоре с газетой ВЗГЛЯД заявил военный аналитик Михаил Онуфриенко, комментируя обстановку на Херсонском направлении.
«Сейчас в Херсонской области ситуация стабилизировалась. Это связано с подоспевшим подкреплением. При этом противник продолжает прощупывать нашу оборону по всей линии соприкосновения – и в районе Давыдова Брода, и в районе Сухого Ставка, и под Дудчанами», – рассказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.
«Украинская сторона решила, что может прорываться на стыках наших подразделений вдоль линии боевого соприкосновения. Но они не учли, что сейчас там значительно больше российских военных. Так что предпосылки для продвижения противника по состоянию на утро пятницы не очень велики», – уверен собеседник.
Эксперт также обратил внимание на то, что ВСУ беспрерывно продолжают стягивать дополнительные силы и средства. «Нам пора бы уже прекратить «играть от обороны». Буквально на днях я встречался с председателем запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимиром Роговым. Он говорит, что на территории области ВСУ также пытаются прощупать оборону, чтобы потом предпринять попытку перейти к наступлению», – пояснил он.
«Доходит до совершенно идиотских идей типа высадки десанта ВСУ через Днепр. Опять предпринимаются попытки десантироваться на Запорожскую АЭС. Аналогичная ситуация и в Харьковской области, откуда я недавно вернулся. Украина бьет куда угодно, не считаясь с потерями, лишь бы найти слабое место в нашей обороне», – продолжает военный аналитик.
«Но мы наконец-то начали выстраивать эшелонированную оборону, которой ранее не было. Это было связано с тем, что мы привыкли наступать и совершенно не были готовы сделать шаг назад. Сейчас начинают возводиться укрепления в Херсонской и Харьковской областях. И это очень важно. Думаю, что через пару месяцев Россия сможет начать масштабное наступление», – заключил Онуфриенко.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что украинские военные уперлись в эшелонированную оборону. «Ситуация стабильна, никаких прорывов нет и не будет», – передает его слова РИА «Новости».
В свою очередь врио губернатора региона Владимир Сальдо сказал, что ВСУ в любом случае не смогут взять под контроль Херсон, «это 100%», заявил Сальдо в эфире телеканала «Соловьев Live». «И тем, что они из [натовских РСЗО] HIMARS ночью по гостиницам бьют, тоже людей не запугаешь», – подчеркнул глава региона.
Напомним, ВСУ предприняли попытки реализовать контрнаступление на Херсонском направлении. Тогда военный аналитик Михаил Онуфриенко заявил, что, «учитывая потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню».
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На Украине запретили российскую музыку
На Украине опубликовали закон о запрете российской музыки на ТВ, радио и в такси
Российская музыка и гастроли российских исполнителей запрещены на территории Украины с 7 октября, следует из текста закона, опубликованного в пятницу.
Изменения внесены в документ о поддержке национального музыкального продукта и «ограничении публичного использования музыкального продукта государства-агрессора», передает ТАСС.
В запрете указан следующий перечень: телевидение, радио и общественные места, в том числе транспорт. Теперь запрещено воспроизводить или исполнять песни российских артистов, которые после 1991 года были гражданами России. В документе напомнили о признании Верховной радой России государством-агрессором.
Запрещено слушать песни на русском языке в общественном транспорте и такси.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в России с уважением относятся к украинскому народу, языку, не позволяя себе то, что делает Киев в отношении русского языка.
Захарова: Запад разжигает ядерную войну руками Зеленского
Представитель МИД России Захарова заявила о желании Запада уничтожить планету руками Зеленского
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Запад разжигает ядерную войну, а руками президента Украины Владимира Зеленского хочет уничтожить планету, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя предложение украинского лидера нанести превентивные удары по России.
«Запад разжигает ядерную войну. Каждый человек на планете должен осознать, что накачанный оружием марионеточный и неуравновешенный персонаж Зеленский превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету», – заявила Захарова в своем Telegram-канале.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что странам НАТО необходимо нанести «превентивный» ядерный удар по России.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления Зеленского о ядерном ударе призывом к началу мировой войны.
Посол России в США Анатолий Антонов заявлял, что Москва готова защищать государственный суверенитет, территориальную целостность и свой народ всеми имеющимися в распоряжении средствами.
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