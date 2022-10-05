ВСУ обстреляли города ДНР из «натовской» артиллерии

Названы условия отправки срочников на новые территории России

Военный эксперт Леонков: Отправка срочников на новые территории возможна лишь после завершения СВО

Для размещения постоянных воинских частей на новых территориях и отправки туда срочников необходимо решить вопрос безопасности в этих регионах. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Алексей Леонков, комментируя заявления министра обороны об отсутствии планов отправлять срочников в зону СВО.

«Такое размещение – процесс небыстрый по ряду причин. Во-первых, это вопрос планирования. Сперва необходимо понять, какие конкретно гарнизоны там нужны», – рассказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.

«Второе, пожалуй, самое важное – безопасность. Вошедшие в состав России территории пока еще являются зоной боевых действий. Поэтому сначала нам надо их полностью освободить, отодвинуть так называемую границу безопасности – и только потом заводить туда регулярные части и срочников», – продолжил собеседник.

«Третье – фактор, связанный с переводом ополченцев Луганской и Донецкой народных республик в состав Вооруженных сил России. Это сопряжено с огромным массивом нормативной работы. И одномоментно сделать ее невозможно, такая работа займет несколько месяцев», – перечислил Леонков.

Эксперт также допустил, что в некоторых прибрежных городах на новых территориях Россия могла бы разместить временные морские базы и перепрофилировать местные аэродромы. «И только после окончания спецоперации они смогут получить статус постоянных. Не ранее», – уточнил Леонков.

«Но отправлять сейчас срочников даже в более-менее спокойные районы нельзя. Там до сих пор работают украинские диверсионные группы. Поэтому нам необходимо дождаться, пока уровень безопасности на новых территориях будет соответствовать российским стандартам. И только потом, например, будет реализован крымский сценарий в этом вопросе», – заключил Леонков.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что новых призывников не будут отправлять в подразделения, задействованные в СВО. Кроме того, по словам главы ведомства, срочники, заканчивающие службу, по окончании ее вернутся по домам.

Также Шойгу потребовал от командующих войсками военных округов и Северным флотом для скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке провести с ними дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом, сообщается в Telegram-канале министерства.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин объявил частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат только граждане, которые состоят в запасе, прежде всего те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

Согласно указу президента, осенний призыв на срочную военную службу начнется в этом году в ноябре. В документе сказано, что призыв на военную службу граждан Российской Федерации необходимо осуществить до 31 декабря 2022 года. Призыву подлежат россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву на военную службу, в количестве 120 тыс. человек.

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