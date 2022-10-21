На Кубани создан оперативный штаб

Глава Кубани Кондратьев: В регионе создан оперативный штаб в связи с введением режима среднего уровня реагирования

Оперативный штаб в связи с введением режима среднего уровня реагирования создан в Краснодарском крае, его возглавил губернатор Вениамин Кондратьев. Как сообщил глава Кубани, введение каких-либо дополнительных ограничений в регионе пока не требуется.

Как говорится в сообщении Кондратьева в Telegram-канале, согласно указу президента, в Краснодарском крае создан оперативный штаб, который возглавил губернатор. По его словам, Кубань сохраняет стабильность во всех отраслях экономики и сферах жизни, поэтому необходимости в введении ограничений нет.

«Мы прошли пандемию, справляемся с давлением санкций, у нас накоплен достаточный опыт, чтобы действовать предельно слаженно и эффективно, исходя из фактической обстановки. Ко всем переданным полномочиям мы прибегнем только исходя из вызовов, когда это потребует ситуация», – говорится в сообщении.

Напомним, в среду президент Владимир Путин поручил ввести в приграничных с Украиной и новыми территориями регионах средний уровень реагирования.